Saame tuttavaks RB Leipzigi uue peatreeneri Jesse Marschiga

Euroopa jalgpalliliigad hakkavad selleks hooajaks otsustava lõpuni jõudma. Täpselt nii ka Saksamaal, kus on jäänud mängida veel viimased voorud. RB Leipzig on seal hetkel hoidmas teist kohta. Klubi etteotsa on tulevaks hooajaks asumas Jesse Marsch, kes eelmisel aastal juhendas Red Bull Salzburgi võistkonda ja saavutas häid tulemusi sellel hooajal ka Meistrite liigas.

Ameeriklane on Red Bull Salzburgi väga eduka treenerina Euroopa jalgpalli tormiliselt vallutanud ja ta annab ülevaate, mida tema üleminek Bundesligasse kaasa võib tuua.

Jesse Marschi juhtimisel on Red Bull Salzburg mänginud põnevat ja ründavat jalgpalli, mis on Euroopa jalgpallis laineid löönud. Lisaks on tema suhteliselt lühikese ametiaja jooksul (RB Salzburgi peatreener 2019 - 2021) nende ridadest läbi käinud mitmed tippmängijad.

Siin on mõned olulisemad tähelepanekud...

1. Ära karda suurelt unistada

Marsch naerdi tihti välja, kui ta häälekalt teatas oma soovist kvalifitseeruda Meistrite liigasse ja pääseda edasi alagrupifaasi. Ometi on see enesekindlus end ära tasunud.

Oma aega Salzburgis meenutab ta: "Ma ütlesin esimesest päevast alates, et me peame olema Meistrite liiga meeskond. Kui sul on suured eesmärgid, siis pead neist rääkima, töötama nende nimel iga päev. Sa pead uskuma, et saad neid saavutada. Me peaksime neist valjusti välja ütlema ja oleme pettunud, kui me ei jõua sinna, kuhu me tahame."

2. Sa oled ainult nii tugev, kui su nõrgim lüli

Ameeriklase lähenemine on kulutada rohkem aega neile, kes ei ole hetkel algkoosseisus. Sellega soovib ta tagada nende valmisolekut selleks, kui neil tekib võimalus platsile joosta,” See tagab pikema pingi, mida ta suutis Salzburgis saavutada. "Ma nimetan seda nõrgimaks lüliks ja me oleme sama tugevad kui meie nõrgim lüli," ütleb ta. "Sõltumata sellest, kes on väljakul, ta on samal tasemel kui kogu ülejäänud sats." Selline rotatsioon aitab vähendada ka vigastuse tõttu eemale jäävate mängijate hulka.

3. Anna noortele võimalus

Kogu oma senise treenerikarjääri jooksul on ta näidanud, et ei karda kasutada noormängijaid, isegi väga kõrgel tasemel. Tema mõtteviis on, et "ainus viis areneda on mängida".

"Alati tuleb ette vigastusi. Kui sa vahetad noormängijad sisse hetkel, kui sa neid vajad, siis tavaliselt ei ole nad selleks valmis. Ma usun, et võitmine käib inimeste ja nende arenemise juurde ning grupimentaliteedi kaudu. "Ma tahan ära proovida, kas minu ettekujutus juhtimisest, mentaliteedist, jalgpallist ja elust on edukad Euroopas kõrgeimal tasemel jalgpallis. Esimesed kogemused on seni olnud positiivsed."

4. Kust tuleb Marschi mentaliteet

Marchi arvates põhineb ta treeneri mentaliteet oma isiklikel kogemustel. Lapsepõlves oli Marsch innukas sportlane. Ta proovis kätt igas mõeldavas spordialas. Tema edenemine tuli sellest, et ta vihkas kaotada: "Vahet polnud kas me mängisime kaarte, korvpalli, jäähokit, pingpongi, siis see oli ärritav kui ma kaotasin". See õpetas teda treenerina tegelikult vähem võitmisele keskenduma.

Teine alus tema elufilosoofias peitub hariduses, mida ta omandas Princetoni ülikoolis. Seal oli tema põhiliseks eesmärgiks sportlasena ja üliõpilasena, "kui palju paremaks ma suudan saada".

Peatreener Jesse Marsch Salzburgis © Markus Berger/Red Bull Content Pool

5. Ümbermaailmareis muutis teda inimesena

Lugu Marschi ümbermaailmareisist on paljudele teada. Ta pakkis oma naise ja ülejäänud perega asjad, et reisida ümber maailma. Lisaks perekonnaga koos veedetud ajale, tuli kasuks ka suurenenud arusaamine inimestest ja pingeolukordadest.

"Ma mõistsin, et surve, mida inimesed oma tööga seonduvalt tunnevad on suur ja maailmapilt on sellest tulenevalt väga väike. Asjad, mille pärast sa stressi tunned, on reaalsuses uskumatult tähtsusetud," ütleb ta. "Ja teine osa oli inimesed. Silmade avanemine sellele, kuidas inimesed elavad, kuidas inimesed mõtlevad. Ma usun, et ma suudan inimesega paremini suhelda, kui ma mõistan teda."

6. Sa pead oma toetajad lähedal hoidma

Mõned fännid olid skeptilised, kui Marsch esimest korda Salzburgis peatreeneri toolile asus. See on arusaadav, sest ta tuli RB Leipzigi abitreeneri positsioonilt. Aga ta mõistab seda ja kuulab kindlasti kriitikat.

"Ilma toetajateta ei ole jalgpalli olemas," ütleb ta. "Kus iganes ma ka ei läheks, püüan hoolikalt jõuda selle tuumani, milleks on suhe toetajatega. Tahtsin [Salzburgis] veenduda, et see peegeldaks ka toetajate kogukonda."

7. Ole piisavalt rumal ja unista, et võiksid kõiki võita!

Marschi sõnul on ameeriklastele iseloomulikuks, et sa arvad alati, et võid võita mida iganes. Ajalehepoisist miljonäriks mentaliteet. Ja ta ei häbene tunnistada, et see iseloomustab ka teda.

"Ma olen piisavalt rumal, et arvan, et võin treenerina võita meistrivõistlusi. Ja olla igal aastal Meistrite Liigas finaalis ning see võita."

Jesse Marsch © Markus Berger/Red Bull Content Pool

8. Jalgpallis ja elus püüa iga päev natuke paremaks saada

Marschi lähenemine jalgpallile peegeldub ka tema elus laiemalt: eesmärk on areneda kõiges, mida ta teeb. Olgu selleks siis jalgpall või see, kuidas ta oma perega suhtleb.

"Need on väikesed sammud. Ma õpin näiteks igal päeval natuke saksa keelt," märgib ta, "või arene trennis iga päev edasi, seda eriti suhetes mängijatega. Päeva lõpuks tahan ma tunda, et me saavutasime, saime tugevamaks, paremaks, ma sain targemaks. Kui ma seda saavutan, saan koju minna, võtta õlle, klaasi veini ja lõõgastuda oma perega. Ne saame naeratada, naerda ja nautida ilusat päeva."

9. Just kõige madalamatel hetkedel saad paremaks

Salzburgis ei ole olnud puudust kõrghetkedest. Veidral kombell on just madalseisud klubis ja mujal olnud need, mis on teda treeneri ja inimesena kõige rohkem mõjutanud.

Meistrite liiga 6:2 kaotust Bayern Münchenile kommenteerides ütleb ta: "Pean neil hetkedel sügavalt enda sisse vaatama, sest see teeb haiget. "Tulemus oli nii kohutav, et see närib sind. Raskematel hetkedel pean olema kõige tugevam ja veendunum, et näidata grupile, et see ei mõjuta mind. Kõik on tugevad, kui olukord on lihtne. Asi on selles, kui on raske ja sa seisad selg vastu seina. Mida on vaja Bayern Müncheni võitmiseks? Püüan luua standardit, mida on vaja, et võita Euroopa parimat meeskonda."

10. Positiivne energia on tema tegemiste tuumaks

Piisab ühest pilgust Marschi treeningutele või mängudele ning on selge, et tema energia on nakkav ja kandub üle nii treeneritele kui ka mängijatele. Ta näeb oma rolli selles, et ta vaatab riietusruumis ringi ja tagab, et grupp ja iga indiviid saab sellest osa, "piisavalt positiivset kinnitust ja energiat, et nad saaksid oma päevast maksimumi".

"See eeldab, et minu energiatase ja positiivsus on alati maksimaalsed," ütleb ta, "kuid ma pean seda tegema nii, et see oleks tuntav. Minu kui juhi ülesanne on maksimeerida seda energiat iga päev meeskonna sees."