3 põhjust, miks Kalle Rovanperä on autoralli Max Verstappen

Oma talenti tõestas Verstappeb ka möödunud nädalavahetusel toimunud Kanada GP’l, mille ta lõpetas esikohal. Max Verstappen kirjutas ennast F1 rekorditeraamatusse juba 2015. aastal, kui ta esmakordselt istus vormelirooli olles 17 aasta ja 166 päevaga noorim F1-piloot. Sellest ajast alates on Verstappen jätkanud rekordite purustamist. Muu hulgas oli ta noorim sõitja, kes on võitnud meistrivõistluste punkte, noorim kes on juhtinud võidusõitu ja noorim, kes on võitnud F1 etapi. Selline talent on uskumatult haruldane. Vaadates Kalle Rovanperä saavutusi viitab kõik sellele, et ta võiks olla WRC oma Verstappen.

21-aastane soomlane on purustanud rekordeid ja rõõmustanud fänne sellest ajast peale, kui ta teismelisena ralliradadel alustas. Hiljuti kindlustas ta oma koha rekorditeraamatutes, saades meistrivõistluste etapivõiduga Rally Estonial kõigi aegade noorimaks WRC võitjaks.

Nii noores eas saavutatud edukus ei ole aga ainus joon mis kaht sõitjat ühendab. Verstappenil ja Rovanperäl on sarnased omadused ja taust, mis on aidanud neil oma teekonnal tippu jõuda.

10 min Born to Drive

1. Perekondlik taust

Alustuseks on mõlemad võidusõitjad maailmaklassi sõitjate järeltulijad. Kalle on kruusal silma paistnud Soome rallisõitja Harri Rovanperä poeg. Vanem Rovanperä nautis 77 etapivõitu, WRC-võitu Rootsi rallil ja Champion of Championsi tiitlit Race of Championsil, jättes oma eduka karjääri jooksul võidusõidu maailmasse märkimisväärse jälje.

Verstappen kuulub ka edukasse võidusõidu suguvõsasse. Maxi isa Jos Verstappen tõestas end tõeliselt võimeka sõitjana maailma suurimatel etappidel, sõites 1994. aastal Benettoni eest Michael Schumacheri kõrval. Ta osales järgmise kümnendi jooksul veel 107 GP’l. Veteran sai võidu ka A1 Grand Prix'l ja Le Mans'i 24 tunni võistlusel LMP2 klassis, enne kui ta asus noore Maxi mentoriks.

See side isa ja poja vahel osutus nii Maxi kui ka Kalle jaoks väga oluliseks. Mõlemad noored alustasid võidusõitmisega väga noorelt ning mõlemad said kasu vanemate nõuannetest. Isade kogemustest ja noorte endi suurest talendist saavad paljud sõitjad vaid unistada.

Verstappenist tõusust saad kuulata taskuhäälingust Beyond the Ordinary: Becoming Max Verstappen episoodist:

2. Noorelt tippu jõudmine

Vormel-1 on konkurentsitihe ja nõudlik spordiala, kus on vaid kümme meeskonda ja 20 sõitjakohta, mille eest tuleb võidelda. Konkurendid, kes suudavad peaaegu alati pakkuda rohkem raha, rohkem sponsoreid või lihtsalt rohkem talenti. Seda muljetavaldavam on see, et tollal 17-aastane Verstappen suutis end kuninglikku sarja läbi murda. Ta eristub oma eakaaslastest puhtalt oskuste ja kiiruse poolest.

Mõnes mõttes on WRC veelgi konkurentsi tihedam, sest tipus võistlevad vaid kolm tehasetiimi - Ford, Toyota ja Hyundai ning kokku on vaid 14 sõitjakohta. 14-aastane Rovanperä ei olnud isegi piisavalt vana, et omada litsentsi, kui ta 2015. aastal oma esimesel R2-klassi rallil võistles. Pärast WRC2-s võistlemist ja edu tegi Rovanperä oma debüüdi spordi tippklassis, sõlmides 2020. aastaks lepingu Toyota Gazoo Racinguga, olles vaid 19-aastane. Seejärel alustas ta 2021. aasta WRC-hooaega suurepäraselt, saavutades veebruaris Soome Arctic Rally'l teise koha ja kindlustades juulis oma esimese etapivõidu Rally Estonial.

Mõlemad sõitjad alustasid mootorispordiga vanuses, mil enamik meist alles õpivad kindlalt kõndima. Rovanperä asus kolmeaastaselt jalgrattale ja ATV-le, kuueaastaselt autosse ja kümneaastaselt osales esimesel rallil. Verstappen istust nelja-aastaselt oma esimese kardi rooli.

Vaata, kuidas Rovanperä võtab oma esimese WRC võidu:

3 min Kalle Rovanperä võitis Rally Estonia

3. Kartmatu sõidustiil

Verstappenit viimastel aastatel jälgida on olnud tõeline nauding, sest noormees on osutunud rajal täiesti kartmatuks. Alati ei ole see õnnestunud, on olnud ka avariisid ja ebaõnne, kuid pole kahtlustki, kui tulemuslik see on olnud. Verstappenil läheb hästi ja noor hollandlane on osutunud põrgulikult kiireks.

Rovanperä sõidustiil on sama muljetavaldav. Tema enesekindlus aitab tal kompida piire ja neid kaugemale nihutada. Näiteks 2018. aasta Argentina rallil oli märkimisväärne avarii, kus Rovanperä rullus oma Škodaga üle katuse kiiruselt 161 km/h. Täpselt nagu Verstappenilgi, on sellised ebaõnnestumised osa õppimisprotsessist ja Rovanperä on muutumas üha stabiilsemaks.

Rovanperä tulemused näitavad, et tegu on väga andeka soomlasega ja tundub, et on vaid aja küsimus, millal ta WRC tiitli vastu võtab. Kõigi märkide järgi võib see juhtuda juba selle hooaja lõpus. Seniks aga tahab Rovanperä lihtsalt olla parim ja anda kõik mida suudab, lõpetades: "Minu eesmärk on saada autoga paremaks ja õppida ka uusi rallisid, millel sel hooajal võistleme."

Kalle Rovanperä lendab kõrgelt © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hetkel hoiab Kalle Rovanperä kindlalt kinni WRC-sarja esikohast 120 punktiga, teisel kohal on Thierry Neuville 65 punktiga ning kolmas Ott tänak 62 puntkiga. Järgmine etapp WRC sarjas sõidetakse 20-23. juuni Keenias, millele järgneb Rally Estonia 14-17.juuli.

Max Verstappen kindlustas oma esikohta pühapäevase võiduga Kanadas ning juhib F1-sarja oma meeskonnakaaslase Sergio Perezi ees. Verstappen on seniste etappidega kogunud 175 punkti, Perez 129 puntki ja kolmandal kohal on üldarvestuses Ferrari sõitja Charles Leclerc 126 punktiga. Järgmine F1-etapp sõidedakse Silverstone’is 1-3. juulil.

Kalle Rovanperä Soomes © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool