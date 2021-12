Plaanid talvepuhkust? Kelly soovitab oma 5 lemmikut suusakuurorti

Loe artiklist kus ja miks meeldib Kellyle treenides aega veeta. Lisaks leiad soovitusi, mida peale suusanõlvade erinevates asukohtades Kelly veel kiidab.

1. Cardrona, Uus-Meremaa

"Ma olen seal aastaid käinud ja see on justkui mu teine kodu. Seal on treenimiseks väga head tingimused. Seal on võimalik treenida nii slopestyle’i kui ka halfpipe’i. Selliseid keskuseid maailmas väga palju ei ole, kus saab efetkiivselt mõlemat ala treenida. Mõlemad rajad on seal tipptasemel. Lisaks suurepärastele radadele on mind võlunud vapustav loodus ja soojad Uus-Meremaa inimesed."

2. Aspen, USA

"Ma olen Aspenis ainult X Games’il võistelnud, aga seal on võistlusrada alati vinge ja heal tasemel. X Games on üks suuremaid võistusi, kus osalen ja enamasti olen ma seal häid tulemusi teinud. Seetõttu on see koht minu jaoks eriline."

3. Les 2 Alpes, Prantsusmaa

"Les 2 Alpes käin ma suvel treenimas. Kokku olen käinud seal 6 korda ja selle ajaga on see mulle väga lähedaseks saanud. Hüppeid ma üldjuhul seal ei treeni vaid pigem harjutan reile. Varasemalt on seal olnud ka halfpipe, mille treenimine on mulle oluline, aga viimasel paaril aastal seda seal enam ei ole. Sellegipoolest on seal mõnus suvel treenida."

"Nõlvad on seal avatud ainult kella 12-ni lõunal, siis pärastlõunal saab all külas igast huvitavaid asju teha. Olen käinud seal matkamas, basseini ääres pikutanud, golfi mänginud ja muud põnevat. Lisaks treeninglaagrile on see võimalus lõõgastuda või võtta väike suvepuhkus alpides."

4. Levi, Soome

"Levil käin ma sõitmas kevadel, reeglina aprilli lõpus. Seal on sel ajal väga mõnus, kevadine soe päike, lumi on slushy ja selle treeninglaagriga saab panna hea punkti hooajale. Tihti tulevad meiega sinna kaasa ka sõbrad, kellega on tore mäel koos sõita ja Levil olles ma tunnen alati teistsugust energiat. Saan treenida pingevabalt ja lihtsalt lõbutseda ning teha seda, mis mulle meeldib. Väga tihti on seal julgust ka rohkem, et proovida midagi uut või teha midagi, mida ma väga tihti suuskadel ei tee."

5. Stubai, Austria

"Stubais treenin ma üldiselt ainult slopestyle-i, aga see rada on alati mõnus olnud. Ja just hüpped, need ei ole liiga suured ega väiksed ning minu arust hästi mugavad harjutamiseks. Stubais meeldivad mulle ka reilid, need samuti ei ole liiga rasked ehk saabki vahel just mingeid raskemaid trikke nende peal proovida. Üldjuhul on Stubais ilm ka päikseline ja soe."