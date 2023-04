Kui palju maksab Vormel 1 auto ja kust seda osta saab?

Praegusele F1 autole hinnasildi peale kleepimine on keerulisem kui arvata võiks. Iga F1 tiim võis 2022. aasta hooajal kulutada 143 miljonit eurot, millest tuleb katta kõik tiimi kulud (Sinna sisse ei arvata sõitjate töötasusid). Mõned auto detailde hinnad on meile teada või saame neid vähemalt üsna täpselt välja arvestada. Rooli hinnaks tuleb 50 000, tiibade komplekt (ees ja taga) umbes 200 000. Kõik need on unikaalsed osad, millest on tingitud ka kõrge hind. Mootor ja käigukast on auto kõige kallimad komponendid. Auto mootori ja käigukasti eelarve ühe auto kohta eeldatakse umbes 10-12 miljoni euro juurde. Nii et praeguse võistlusauto eeldatav väärtus jääb 12 kuni 15 miljoni euro juurde.