Kuidas mina treenin: Marlen

Ma ei tahaks öelda burpee, aga ma pean. See harjutus tekitab sellise korraliku love & hate suhte igas inimeses. Need näod on alati nii hindamatud, kui ma selle sõna tahvlile kirjutan. Need näoilmed on minu jaoks juba pool naudingut. Harjutus ise on korralik väljakutse, selline mõnusalt ebamugav.

Ma ei tahaks öelda burpee, aga ma pean. See harjutus tekitab sellise korraliku love & hate suhte igas inimeses. Need näod on alati nii hindamatud, kui ma selle sõna tahvlile kirjutan. Need näoilmed on minu jaoks juba pool naudingut. Harjutus ise on korralik väljakutse, selline mõnusalt ebamugav.

Ma ei tahaks öelda burpee, aga ma pean. See harjutus tekitab sellise korraliku love & hate suhte igas inimeses. Need näod on alati nii hindamatud, kui ma selle sõna tahvlile kirjutan. Need näoilmed on minu jaoks juba pool naudingut. Harjutus ise on korralik väljakutse, selline mõnusalt ebamugav.