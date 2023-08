Kuidas sündis ainulaadne Red Bull Tour of Vikings? Vastab Endrik Puntso

hullumeelse mõtte peale tulid Endrik ja tema sõbrad Saaremaa Jalgrattaklubist Viiking. Idee Red Bull Tour of Vikings kontseptsiooni jaoks sai alguse soovist teha üks korralik hooaja lõpuüritus, mille eesmärk oleks Saaremaale ühe päevaga jalgrattal tiir peale teha. Viikingid on seda vabamas vormis ning kahe päeva peale jaotatuna ka varem teinud, kuid tänaseks on sündinud võistlus, mille sarnast enne maailmas nähtud ei ole.

Jalgrattasport on mulle andnud väga palju ning mul on suur rõõm, et nüüd saame Saaremaa rattaspordile ning tervele rattakommunile midagi tagasi anda. Idee Red Bull Tour of Vikings kontseptsiooni jaoks saigi alguse sellest, et meil Saaremaa Jalgrattaklubis Viiking on ammu olnud idee teha üks korralik hooaja lõpuüritus, mille eesmärk oleks Saaremaale ühe päevaga jalgrattal tiir peale teha. Tegelikult oleme seda vabamas vormis ning kahe päeva peale jaotatuna ka varem teinud, kuid teiste ratturitega arutades sündis idee teha hoopis võistlus. Mul on väga hea meel, et meie teed ristusid Red Bulliga, kellega koostöös saigi üritus sellise näo ja olemuse. Nii hullumeelse ettevõtmisele ongi vaja võrdväärseid kaaslasi.

Jalgrattasport on mulle andnud väga palju ning mul on suur rõõm, et nüüd saame Saaremaa rattaspordile ning tervele rattakommunile midagi tagasi anda. Idee Red Bull Tour of Vikings kontseptsiooni jaoks saigi alguse sellest, et meil Saaremaa Jalgrattaklubis Viiking on ammu olnud idee teha üks korralik hooaja lõpuüritus, mille eesmärk oleks Saaremaale ühe päevaga jalgrattal tiir peale teha. Tegelikult oleme seda vabamas vormis ning kahe päeva peale jaotatuna ka varem teinud, kuid teiste ratturitega arutades sündis idee teha hoopis võistlus. Mul on väga hea meel, et meie teed ristusid Red Bulliga, kellega koostöös saigi üritus sellise näo ja olemuse. Nii hullumeelse ettevõtmisele ongi vaja võrdväärseid kaaslasi.

Jalgrattasport on mulle andnud väga palju ning mul on suur rõõm, et nüüd saame Saaremaa rattaspordile ning tervele rattakommunile midagi tagasi anda. Idee Red Bull Tour of Vikings kontseptsiooni jaoks saigi alguse sellest, et meil Saaremaa Jalgrattaklubis Viiking on ammu olnud idee teha üks korralik hooaja lõpuüritus, mille eesmärk oleks Saaremaale ühe päevaga jalgrattal tiir peale teha. Tegelikult oleme seda vabamas vormis ning kahe päeva peale jaotatuna ka varem teinud, kuid teiste ratturitega arutades sündis idee teha hoopis võistlus. Mul on väga hea meel, et meie teed ristusid Red Bulliga, kellega koostöös saigi üritus sellise näo ja olemuse. Nii hullumeelse ettevõtmisele ongi vaja võrdväärseid kaaslasi.

Red Bull Tour of Vikings rada valmis suuresti koostöös valitseva Eesti meistri Mihkel Räime ja tema isa Rihoga. Panime sisse suure osa Mihkli lemmikuid trenniteid ja lisasime rohkelt ka uusi radu, et ring ümber saare kokku tuleks. Rada kokku panna on tõsine katsumus ka meile korraldajana, sest Saaremaal on liiga palju põnevaid teid.

Red Bull Tour of Vikings rada valmis suuresti koostöös valitseva Eesti meistri Mihkel Räime ja tema isa Rihoga. Panime sisse suure osa Mihkli lemmikuid trenniteid ja lisasime rohkelt ka uusi radu, et ring ümber saare kokku tuleks. Rada kokku panna on tõsine katsumus ka meile korraldajana, sest Saaremaal on liiga palju põnevaid teid.

Red Bull Tour of Vikings rada valmis suuresti koostöös valitseva Eesti meistri Mihkel Räime ja tema isa Rihoga. Panime sisse suure osa Mihkli lemmikuid trenniteid ja lisasime rohkelt ka uusi radu, et ring ümber saare kokku tuleks. Rada kokku panna on tõsine katsumus ka meile korraldajana, sest Saaremaal on liiga palju põnevaid teid.

terve velotuur sõidatakse ühe päeva jooksul, mis tähendab seda, et ratturitel tuleb läbida 3 eraldiseisvat etappi ehk igal osalejal on 3 eraldiseisvat võimalust etapp võita. Kõige kiirem kolme etapi kokkuvõttes võidabki kogu velotuuri. Kolm etappi kokku on 285 kilomeetrit. Kolme päeva peale jaotatuna oleks see “lihtne", aga ühel päeval selline distants läbida on kindlasti korralik katsumus igale osalejale.

Esiteks terve velotuur sõidatakse ühe päeva jooksul, mis tähendab seda, et ratturitel tuleb läbida 3 eraldiseisvat etappi ehk igal osalejal on 3 eraldiseisvat võimalust etapp võita. Kõige kiirem kolme etapi kokkuvõttes võidabki kogu velotuuri. Kolm etappi kokku on 285 kilomeetrit. Kolme päeva peale jaotatuna oleks see “lihtne", aga ühel päeval selline distants läbida on kindlasti korralik katsumus igale osalejale.

Esiteks terve velotuur sõidatakse ühe päeva jooksul, mis tähendab seda, et ratturitel tuleb läbida 3 eraldiseisvat etappi ehk igal osalejal on 3 eraldiseisvat võimalust etapp võita. Kõige kiirem kolme etapi kokkuvõttes võidabki kogu velotuuri. Kolm etappi kokku on 285 kilomeetrit. Kolme päeva peale jaotatuna oleks see “lihtne", aga ühel päeval selline distants läbida on kindlasti korralik katsumus igale osalejale.

on teekate tavapärasest maanteesõidust mõnevõrra huvitavam. Meie rada on umbes 20% ulatuses maanteel ning ülejäänud 80% osas kruusa, metsa ja isegi munakivi teedel. See teeb võistluse palju tehnilisemaks, kui seda on tavaline maanteevõistlus.

Teiseks on teekate tavapärasest maanteesõidust mõnevõrra huvitavam. Meie rada on umbes 20% ulatuses maanteel ning ülejäänud 80% osas kruusa, metsa ja isegi munakivi teedel. See teeb võistluse palju tehnilisemaks, kui seda on tavaline maanteevõistlus.

Teiseks on teekate tavapärasest maanteesõidust mõnevõrra huvitavam. Meie rada on umbes 20% ulatuses maanteel ning ülejäänud 80% osas kruusa, metsa ja isegi munakivi teedel. See teeb võistluse palju tehnilisemaks, kui seda on tavaline maanteevõistlus.

ratturid peavad rajal hakkama saama ilma tehnilise abita, see tähendab, et söök, jook ja isegi varukumm peab võistlejal rajal endal kaasas olema. Tõsi küll, et etappide vahepealsel ajal saavad ratturid ennast turgutada korraldaja poolt pakutava toiduga ning kasutada ka enda abistava personali abi.

Kolmandaks ratturid peavad rajal hakkama saama ilma tehnilise abita, see tähendab, et söök, jook ja isegi varukumm peab võistlejal rajal endal kaasas olema. Tõsi küll, et etappide vahepealsel ajal saavad ratturid ennast turgutada korraldaja poolt pakutava toiduga ning kasutada ka enda abistava personali abi.

Kolmandaks ratturid peavad rajal hakkama saama ilma tehnilise abita, see tähendab, et söök, jook ja isegi varukumm peab võistlejal rajal endal kaasas olema. Tõsi küll, et etappide vahepealsel ajal saavad ratturid ennast turgutada korraldaja poolt pakutava toiduga ning kasutada ka enda abistava personali abi.