Mokteili autor, Regeri Zoo on 10-aastase staažiga baarmen ja miksoloog, kelle käe all valmivad tõelised kunstiteosed klaasis. Regeri sõnul on alkoholivabad kokteilid alahinnatud ning vajavad kindlasti rohkem tähelepanu. Selle auks lõi Regeri uuest Red Bull Summer Edition’ist suvise alkoholivaba hõrgutise - Riki Swizzle.

Loe intervjuust lähemalt, kuidas valmis alkoholivaba kokteil ja kuidas seda kodus järgi teha.

Regeri, räägi lähemalt endast ja oma tegemistest?

Olen 10-aastase staažiga baarmen. Alustasin oma teekonda miksoloogia maailmas Inglismaal baariabina töötades. Eestisse tulles hakkasin kokteilindusega tõsisemalt tegelema, kui Tartus avati restoran Meat Market. Sellest ajast alates olen käinud umbes 25 erineval kokteilivõistlusel ja saavutanud paar nimekamat võitu. Olen esindanud Eestit nii Miamis kui ka Sydneys erinevatel tippvõistlustel.

Mis inspireerib sind oma töö puhul?

Inimestele elamuste pakkumine on nüüd vist minu ülejäänud elu eesmärk. Nii on välja kujunenud ja sellest mõttest ma enam ei tagane. Mulle meeldib inimeste tarbimisharjumusi vähehaaval muuta. Tunnen ennast väga hästi kui näen kuidas pirnisiidri austajast kokteili gurmaan kasvab.

Regeri Zoo © Nitro Krew

Kui sa ei oleks baarmen, siis kes sa oleksid?

Ma oleks ilmselt psühholoog või semiootik. Mulle on see peenhäälestamine hinge mööda. Sellepärast on mu looming vahel liiga läbimõeldud. Kõik lahtised otsad on vaja kokku viia ja pean alati leidma lahenduse. Sellepärast ongi minuga üsna raske koos töötada. Saatan peitub detailides!

Alkoholivabad joogid on vinged ja veel ägedamaks muutumas. Regeri Zoo

Mida arvad alkovabadest kokteilidest? Kas pigem mööduv trend või populaarsus kasvab?

Alkoholivabad joogid on vinged ja veel ägedamaks muutumas. Kui ma varem suhtusin alkoholivabadesse jookidesse kui erinevatesse limpsidesse, siis tänapäeval (just tänu erinevatele non-alco spirititele) on alkoholivaba kokteil maitselt rohkem väljapeetud, kui lapsemeelne limps.

Mis on sinu selle suve kokteil?

Mu viimase 6 suve lemmik alkoholivaba kokteil on olnud Väikse Kuuba arbuusi NOjito. Selle suve lemmikuks on tõusnud Riki Swizzle oma vitamiinidest pakatava mustikamahlaga, mis röövis mu südame. Tänu tugevale Red Bulli sisaldusele ei pea enam hommikukohvi jooma.

Räägi uuesti Summer Edition kokteilist lähemalt, mida kasutasid ja kust tuli idee?

Kohe kui uue Summer Editioni lahti tegin, jäi mulle ainult üks lõhn ja maitse meeltesse - mustikas. See cactus fruit, Eesti kontekstis on minu jaoks peamiselt mustikas ja ei midagi muud. Selline seos oli mulle endalegi üllatus. Ja edasi läksin ma värskuse valemiga - võtsin eeskujuks mojito. Piparmündi asemel võtsin selle lähisugulase, basiiliku. Laimi asemel kasutasin sidrunit, et maitse oleks pehmem. Purujääd kasutasin, et troopilises kuumuses saada kiiret jahutust. Agaavisiirup sai magustajaks, sest agaavid ja kaktused on loomulikud kaaslased, vähemalt Mehhikos. Ja nii see loominguring kokku saigi. Veidi Eestit, pisut troopikat ja vähemalt pool klaasi Red Bulli.

Summer Edition Cactus Fruit Mocktail © Nitro Krew

Kas uue summer editioniga oli lihtne maitseid kokku sobitada ja maitsev kokteili välja mõelda?

Uus Summer Edition on maitse poolest päris hea selgrooga. See ei võta ühtegi maitset üle, ega jää ka vajaka. Karboniseeritus on samuti hea, see aitab esile tuua lisatavaid maitseid. Ilus toode!

Ning kust sind igapäevaselt leida võib?

Hetkel tegelen aktiivselt oma lokaali, Riki-Tikiga ja ehitame parasjagu uut kokteilibaari Raekoja Platsile. Riki-Tiki on troopiline suvekoobas, kus hea ennast ära peita nii ja vabalt tunda. Seda kõike loomulikult maitsvate ja kuulsate kokteilide saatel. Raekoja Platsi ehitame keldrikorrusele täiesti uutesse ruumidesse Eestis seninägematu baari nimega Blood Milk Water. Aga sellest juba hiljem, hoidke pilk peal! Muul ajal olen Pepe’s Bistro ja kogu Seven & Sons Hospitality Group-i miksoloogia direktor.

Kuidas valmib Riki Swizzle

Riki Swizzle 🍹

Retsept:

Peotäis basiilikut

Jää

4cl mustikamahla

4cl sidrunimahla

1cl agaavisiirupit

2 dash'i bitterit

Pikenda Red Bull Summer Editioniga

Sega läbi, kaunista ja naudi!

Näita meile oma kokteile!

Postita oma Instagram'i pilt või video sellest, kuidas sina kodus suvist Red Bull Summer Edition mokteili teed. Tägi oma postituses @redbullestonia ja võid võita vinge virtuaalse kokteilikoolituse Regeri poolt!

Red Bull Summer Edition Cactus Fruit © Nitro Krew