Vaata Leticia Bufoni hullumeelset õhulendu rulal

Letícia Bufoni Brazilian icon Letícia Bufoni is a five-time X Games gold medallist who's breaking down barriers in women's skateboarding.

"On hullumeelne mõelda, et ma olen esimene inimene, kes on rulatanud lennuki sees ja teinud õhus feebli. “Ma ei teadnud, kas selline asi on üldse võimalik", ütles Bufoni. "Ma ei usu ikka veel, et see juhtus. Aga see juhtus ja oli veel parem, kui ma ette oskasin kujutada. See oli üks minu elu vingemaid päevi!"