Erik Iida sihib lohesurfi tippude hulka

Pirital mere ääres üles kasvanud 19-aastane Erik Iida jõudis lohesurfini purjetamise juurest. Esimeses klassis läks ta Pirita sadamasse purjespordikooli. Umbes 2013. aastal jäid talle silma Pirita rannas tormidega hullavad lohesurfarid. “Neil tundus olevat lihtsalt nii palju lõbusam kui minul purjetades,” lausub Erik tagasi vaadates. Esimese lohesurfikomplekti omanikuks sai ta 2015. aastal, kui oli vanemate seatud tingimusel käinud ära ühes lohesurfiinstruktaaži tunnis.

Tänaseks on ta ainus eestlane, kes on rahvusvaheline tiimisõitja, kuuludes Eleveight Kites brändi esindustiimi. Teine uhke saavutus on Eesti Big Airi tuuri 2020 võitmine. Samuti püstitas ta sel aastal Häädemeestel uue isikliku kõrgushüpperekordi 24.8 meetrit. Selle hooaja tipphetkeks kujunes Taanis toimunud Cold Hawaii Games, kus osalesid paljud maailma tippsõitjad.

Eriku sõidustiili valik sõltub ilmastikutingimustest. Ta keskendub peamiselt vaikse tuulega hüdrofoilimisele, liueldes hääletult veepinna kohal, justkui sõidaks lumelauaga ideaalses puudris. Eriku sõnul on foilimine justkui veel peal mediteerimine, aga tegelikult isegi ohtlikum, kui twintipi (tavalise lohelauaga) sõitmine.

Erik Iida © Erakogu

“Lohekogukond kutsub hüdrofoili hellitavalt vikatiks, vihjates selle mõõkteravatele servadele. Ei ole absoluutselt ebatavaline, et foilipäev lõppeb kilomeetrise ujumisega,” selgitab ta. “Vaikse tuulega võib lohe vette kukkuda ja seda ei saa enam üles. Siis saab koos foili, laua ja lohega tagasi ujuda.”

Keskmise tuulega valib Erik teistest suurema lohe ja õpib vanakooli trikke – pikk õhus veedetud aeg, laua jalast võtmine ja arvukad flipid. Need trikid kanduvad lõpuks big airi üle, aga neid on lihtsam vaiksema tuulega harjutada.

Kui tuule tugevus küündib üle 10 m/s, siis sõidab ta big air stiili ehk 15+ m kõrgused õhulennud, adrenaliinirohked kiteloopid ja vabalangemises tehtud peadpööritavad manöövrid. “Kahtlemata on big airi distsipliin mulle kõige südamelähedasem, kuid sobilikke tingimusi ei ole Eestis kahjuks liiga tihti,” lausub Erik. “Ühtlasi on big air kõige vaatemängulisem distsipliin, sellepärast on Red Bull King Of The Air aasta kõige populaarsem lohesurfisündmus.”

Erikut inispireerivad lohesurfarid nagu Red Bulli tiimisõitja Lasse Walker, kes on väga jõulise ja kontrollitud stiiliga sõitja. “Ühtlasi on ta ka professionaalse suhtumisega ja intelligentse kuvandiga sportlane,” lisab ta. Kõige innovatiivsem sõitja on tema meelest Janek Grzegorzewski, kes motiveerib ka teda ennast pidevalt uusi asju ja lähenemisi proovima. Eesti lohetajatest on Eriku lemmiksõitja Kaimar Halliste. “Olles sarnasel tasemel on meie vahel tervislik konkurents – kes tõmbab kõrgema kiteloopi või maandub radikaalsema triki. Kaimariga koos sõitmiseta ei oleks ma täna pooltki nii hea lohesurfar,” lausub Erik.

Erik Iida © Erakogu

Äsja Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetanud ja TalTechis energeetika eriala alustanud noor lohesurfar loeb vabal ajal palju raamatuid, peamiselt elulugusid ja novelle. Hetkel on tal pooleli Roman Abramovitši elulugu ja D. Krepsi “Game Theory and Economic Modelling”. Lisaks tegeleb ta aktiivselt oma aktsiaportfelli majandamisega.

Püüdsime mitmel rindel aktiivse Eriku kinni, et tema kirest lohesurfist rääkida.

Osalesid hiljuti esimese eestlasena Cold Hawaii Gamesil Taanis. Kuidas sa sinna kvalifitseerusid?

Võistlusele kvalifitseerusin videokonkursi raames. Viis sõitjat olid kutsutud ja 13 sõitjat valiti sõiduvideote põhjal. Minu kvalifikatsioonivideot on võimalik näha sotsiaalmeediakanalitel. Video pidi olema umbes ühe minuti pikkune ja demonstreerima sinu big airi oskusi. Kasutasin klippe, mis olid filmitud Saaremaal, Pärnus, Tallinnas ja Lõuna-Aafrikas.

Napib sõnu, kirjeldamaks mu emotsiooni kui sain teada, et olen esimeses roundis Lasse Walkeri vastu võistlustules. Erik Iida

Kuidas sul seal läks?

Esimeses roundis läksin ma kokku Red Bull Megaloop Challenge'i võitja Lasse Walkeri ja freestyle'i legendi Paul Seriniga. Õnnetul kombel maandusin teisel trikil selg ees murduvasse lainesse, lohe kukkus vette ja jäi liiniga kinni võistlusalas oleva poi külge. Kahjuks ei õnnestunud enam ise lohet sealt lahti saada ja rescue tiim tõi mu skuutriga kaldale.

Teises roundis läksin kokku Cold Hawaii kohaliku sõitja Lucas Gramstupiga. Maandusin paar tugevat trikki, näiteks kiteloop double late backrolli. Võrreldes konkurendiga oli minu sõitmine tehnilisem, aga jäi veidi kõrgusest puudu. Big airi distsipliini hindamiskriteerium koosneb 70% kõrgusest. Tuuletugevus oli vahemikus 10-12 meetrit sekundis, mis jääb big airi tegemiseks vaiksepoolseks. Punktideks skooriti mulle 19.53 ja Lucasele 25.83.

Mis tunne oli koos oma eeskujudega võistelda?

METSIK. Ma alustasin lohesurfamist inspireerituna Lasse Walkeri ja Ruben Lenteni videotest, nüüd kuulasime me samas ruumis võistlusteadet. Napib sõnu, kirjeldamaks mu emotsiooni kui sain teada, et olen esimeses roundis Lasse Walkeri vastu võistlustules. Olles juba vees, ei mõelnud ma eriti sellele, sest olin juba omas tuttavas ja mugavas elemendis.

Cold Hawaii Big Air 2020 – Erik ja Lasse Walker tagaplaanil © Erakogu

Mida sealt osalemisest tulevikuks õppisid?

Cold Hawaii Big Air andis mulle mõista, et tegelikult kõik keerulised trikid on õpitavad, isegi kui need võisid kunagi tunduda kättesaamatud. Areng on eelkõige psühholoogilises pooles kinni, alati on olemasolevat trikki või sooritust võimalik paremaks muuta, kuni sa ei takista end põhjendamatu hirmuga. Nagu prod ütlesid: “Don't think, just do it”. Siin tuleb kindlasti ära mainida, et ennast ei tohi lõhkuda, kuid kui sul on baastrikid selged, siis areng tuleb väikese taganttõukamise tulemusel.

Järjepidevalt lohetamine arendab lihasmälu sellise tasemeni, kuni võid lõpuks teha kõiki trikke autopiloodil, usaldades oma kehatunnetust. Erik Iida

Kuidas su treeningkava välja näeb?

Kõige parem treening on surfamine. Järjepidevalt lohetamine arendab lihasmälu sellise tasemeni, kuni võid lõpuks teha kõiki trikke autopiloodil, usaldades oma kehatunnetust. Kui jääb kahenädalane paus sisse, siis juba vorm langeb. Kindlasti on ka oluline roll jõutreeningul, sest lohesurf nõuab enim tugevust kerelihastelt, et end õhus stabiliseerida ja tasakaalu hoida. Psühholoogilise poole treenimisel aitab trikkide visualiseerimine ja videoanalüüs. Ma vaatan pidevalt teiste heade sõitjate videosid ja saan inspiratsiooni uute trikkide proovimiseks. Võimalusel on mul kaldal filmija ja vee peal GoPro kaamera, et koguda materjali enda soorituse analüüsimiseks ning hiljem videote tegemiseks.

Erik Iida © Erakogu

Kus Eestis merel kõige parem treenida on? Kas käid ka välismaal?

Minu lemmikoht treenimiseks on Koovi laguun Saaremaal, kiiret arengut võimaldab võrdlemisi ühtlane tuul ja sile vesi. Enim veetunde on mul Püünsis, mis on ka mu koduspot. Linnusaareni viiv maariba loob õige tuulesuunaga sileda veepinna, kuid seal on väga kivine. Ei ole ilmselt Püünsi surfipäeva, millal mu laud ei saaks mõnda uut täket või kriimu.

Käin ka tihti välismaal treenimas, tänu oma perekonnale olen saanud paljud koolivaheajad veeta tuulistes paikades üle maailma. Minu esimene lohesurfireis oli Hispaaniasse, legendaarsesse Tarifa linna, kus olen tänaseks käinud juba neli korda. Kõige paremad välismaised treeningkohad on olnud Kaplinn Lõuna-Aafrikas ja Cold Hawaii Taanis. Parimad treeningtingimused on tugev stabiilne tuul (12+ m/s) ja ühtlase vahega suured lained või täiesti sile vesi.

Millised on sinu eesmärgid lohesurfis? Nii hooajaliselt kui ka pikemas plaanis.

Minu eesmärkideks on big airi distsipliinis pidevalt areneda ja lohesurfivõistlustel osaleda, Eesti lohesurfitaset tõsta ja seda ala populariseerida. Suur eesmärk on lähiaastatel jõuda Red Bull King Of The Airile, hooaja kõige olulisemale ja prestiižikamale lohesurfivõistlusele.

Erik Iida © Erakogu

Kindlasti on soov korraldada ka ülikooli kõrvalt pikemaid treeninglaagreid tuulistes kohtades, nagu Tarifa (suvel), Kanaari saared (suvel) ja Cape Town (talvel). Järgmisel hooajal plaanin kasutada enda persoonibrändi, et viia läbi edasijõudnute koolitusi, motiveerida ja võimaldada sõitjatel viia enda lohesurfamine järgmisele tasemele.