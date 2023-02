Metsakutsu ja Red Bull Doodle Art kutsuvad kritseldama

Metsakutsu on sarikritseldaja, kelle iPadi mälumaht on selle tõttu tihti piirajas. Seekordsest võistlusest ta oma tööga osa ei võta, aga pole ühtegi põhjust, miks Sina seda teha ei võiks. Pane oma kristeldus meile teele kas digitaalselt või paberil ja on võimalus, et just sina pääsed maailma finaali Amsterdamis.