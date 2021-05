Wings for Life World Run jooksul osalevad üle maailma sajad tuhanded inimesed. Eestis liituvad Wings for Life eesmärgiga mitmed imetlusväärsed persoonid, kellelt uurisime miks nemad seda teevad.

Joel Juht

Ettevõtja ja tänavatantsukooli JJ-Street Dance Company asutaja

Mulle väga meeldib selle jooksu eesmärk. See tekitab minus hea enesetunde, kui saan panustada õige eesmärgi nimel, et toetada seljaaju vigastuste uuringuid. Üks minu unistustest on, et ühel toredal päeval toimuks WFL jooks reaalselt ka Eestis. Täna on meil küll äpp’i jooks aga tulevikus võiks olla reaalne auto, mille eesmärk on jooksijad kinni püüda. Olen osalenud kahel aastal WFL jooksul. Ühel aastal sai joostud heategevuse nimel Tallinnast - Võrru, mille käigus läbisin 255km. Teisel aastal tegin seda koos toetustiimiga, millel jooksin 33km. Siinkohal tahaks pöörata tähelepanu, et oluline pole läbitud kilomeetrid. Tähtis on, et sa osaleksid, isegi kui läbid 2 kilomeetrit. Suurem eesmärk on anda läbi liikumise oma panus heategevusse. Igaüks kes seda teeb ongi juba võitja. Selle aasta eesmärgiks on lihtsalt teha üks mõnus jooks, mingit kilomeetri eesmärki ma endale seadnud pole.

Kristina Kuusk

Maailmameister vehklemises

WFL jooksu idee köitis mind algusest peale. Eriti meeldis mulle selle üllas eesmärk ja fakt, et kogu tulu läheb heategevuseks. Rohkem küsimusi või põhjuseid mul vaja polnudki! Sain sellest üritusest teada eelmine aasta, kuid graafik oli väga tihe ja osavõtmiseni ei jõudnud. Sellel aastal olin targem, registreerisin ennast ära ja andsin oma panuse! Ei mingeid vabandusi! Hetkel veel endale jooksurada välja pole valinud, aga kindlasti läbin distantsi mõnel tuttaval rajal, sest pole kõige tugevam jooksusell. Selleks aastaks pole ka konkreetset eesmärki. Naudin lihtsalt jooksu nii kaua kuni jaksu on. Eesmärk on siiski heategevuslik!

Jaan Roose

Slackliner ja Red Bulli sportlane

Alustuseks tahan ära öelda, et olen päris kehv jooksja. Jooksen alati mõne huvitava ürituse puhul, mis oleks tavaolukorrast erinev. Eelmine aasta oli päris põnev kuulata äpp’ist kommentaare oma jooksu kohta ning näha jälitava auto lähenemist. See tekitas kohe teistmoodi emotsiooni. Eelmine aasta oli minu esimene kord osaleda ja ka siis õnnestus minul see eriline jooks veelgi põnevamaks teha. Paar päeva enne WFL’i otsustasin koos sõpradega teha Gogginsi jooksu. See on jooks, milles läbitakse iga nelja tunni tagant 6.4 kilomeetrit (4 miili). Minu jaoks oli see liiga palju väga väikese ettevalmistuse pealt. Hiljem lihased ei tahtnud enam maa peal kiiresti liikuda, kuid WFL jooksust ma loobuda ei tahtnud. Leidsin, et saan kodus slackline-il hoopis edasi-tagasi kiireid lõike teha, kuni auto mind kinni püüab. Sel aastal on plaanis minna Tartusse koos sõpradega jooksma neile tuttavatele jooksuradadele. Nad on minust kõvemad jooksjad ja võõrustavad mind oma kodurajal, mis on mulle täiesti võõras. Saab põnev olema. Kindlat kilomeetrite numbrit sel aastal ei sihi. Plaan on hoida ühtlast tempot, et mitte üle pingutada ja jooksu nautida.

Kristiina Lauri

Nike Run Club Eesti treener ja eestvedaja

See aasta on minu jaoks kolmas kord osaleda Wings For Life jooksul. Aeg-ajalt tuletan endale meelde, et mul on õnn liikuda, joosta ja tantsida. Teinekord kui ma ei viitsi jooksurajale minna, aga olen seda endale lubanud, siis meenutan, et jooksmine on minu jaoks privileeg. Vabandusi mitte minna ei ole ja sunnin ennast rajale. See on ka põhjus, miks sellel aastal jooksen ja olen osalenud eelmistel kordadel. Seda jooksurõõmu võiksid jagada kõik, kellel on see võimalus. Mingit kindlat eesmärki mul sellel aastal ei ole. Kuna see on ühtlasi minu esimene emadepäev, siis võtan oma tütre käruga kaasa.

Eva Ottas

MyFitness Grupi treeningute juht

Mulle meeldib heategevusprojektides osaleda. Alati ei jõua kõigil üritustel kaasa lüüa, aga vähim mis ma teha saan on võtta osa üritusest, mis ühtlasi panustab ka kellegi teise olukorra parandamises. See on tegelikult ka üks ägedamaid jookse - samaaegselt jooksevad inimesed üle maailma ühise eesmärgi nimel. Minu jaoks on see kolmas kord osaleda. Esimesel kahel korral olen teinud isiklikud rekordid ehk järjest jooksnud enda jaoks kõige pikema distantsi. Esimesel korral 6 kilomeetrit ja teisel korral 12,5 kilomeetrit. Rekord pole eesmärk omaette, sest sellel üritusel loeb iga meeter! Selle aastal jooksen oma kodukandis, Viimsis. Mu tütar osaleb seekord jalgrattal ja teeb tempot. Võistlejahing lööb sellisel üritusel välja ja tahaks vastu pidada nii kaua kui suudan. Üritan läbida võimalikult pika distantsi, 15 kilomeetrit mida varem pole suutnud. Hasart on suur ja niisama lihtsalt jälitavale autole alla ei anna. WFL jooksu puhul ongi tore see, et iga vahemaa loeb. Vastavalt võimetele ja kellegile midagi tõestama ei pea.