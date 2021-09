5 nõuannet Red Bull Tour of Vikings velotuuri edukaks läbimiseks

Jalgrattur Gert Kivistik on sel hooajal saavutanud 10 võitu erinevatel distsipliinidel mõlemal pool ookeanit. Viimati pani ta ennast proovile Euroopa Meistrivõistlustel. Gert on Red Bull Tour of Vikings velotuuriks igati valmis ning jagab meiega mõningaid nippe!

1. Vali treeninguteks erinevad olustikud ning võta puhkust

Ilmselt võtan ma treeningutel rohkem kruusateid sisse kui muidu, kuid suures pildis midagi suurt ei muuda. Lisaks teen võistlusele eelnevatel päevadel paar lisa puhkepäeva, et võistluspäeval oleksin tahtmist täis ja vaimselt valmis pikaks teekonnaks rattasadulas.

2. Laiem rehv annab lihtsamini rajal andeks

Juhendile kohaselt tuleb startida traditsioonilise lenkstangiga rattaga, ehk valida tuleks maantee või gravel ratta vahel.

Käisin rada luuramas ja arvan, et mõistlik on valida vähemalt 33mm kuni 45mm laiusega, mustriga rehv. Rada on piisavalt nõudlik, näiteks kui piiratud nähtavuse või väsimuse korral jääb mõni suurem kivi märkamata annab laiem rehv lihtsamini andeks kuna on torkekindlam.

Sõidu lõpufaasis kui juba üle 100 kilomeetri kruusateid on sõidetud ning keha väsinud tuleb laiema rehvi poolt pakutav mugavus ning torkekindlus igati kasuks.

3. Leia stardikoridoris mõttekaaslased, kes aitavad ühtset tempot hoida ja motiveerivad jätkama

Ilmselt on oluline endale kohe stardist selgeks teha, et väga kiirete ratturite tempoga pole mõtet kaasa minna. Juhul, kui Sa ei ole “esimese grupi rattur”, siis ära allu provokatsioonidele. Sellega võib ennast kohe “võlga” sõita. Pigem otsida stardikoridorist mõttekaaslasi kelle eesmärk on ühtlase hooga trass läbida ning mitte kohe liiga kiiresti alustada.

Päeva lõpuks on ilmselt vajalik, et sul oleks veel sõitjaid ümber, kes vajalikul hetkel suudavad Sind motiveerida edasi sõitma. Pole vahet kas oled esimese või tagumise grupi rattur - omad tõusud ja mõõnad saavad selle 300 kilomeetrise sõidu peale kõigil olema.

4. Mahuta rattale nii raami- kui ka sadulakott

Panen rattale nii raami- kui ka sadulakoti. Sadulakotti mahutan 2 varurehvi, heeblid, multitooli ja igaks juhuks veel rehvipaigad. Raamikotti panen pumba ning võimalikud varuriided nagu vihmakindad ja kileka. Taskud täidan geelide ja batoonidega või muu toiduga. Pudelikorvidesse panen 0.5l pudelite asemel 0.75l pudelid. Niimoodi jaotades on söök kiirelt kättesaadav ja asjad piisavalt hästi jaotatud. Kindlasti ei tasu taskuid pungil täis toppida ning ratast liiga raskeks ajada.

5. Paki kott vastavalt ilmastikule!

Päev enne võistlust on ilmselt selge, mis ilmastikuga tuleb tõtt vaadata. Vastavalt sellele pakin koti Saaremaale tulekuks kokku. Näiteks kui on oodata vihma siis pakin riideid lihtsalt rohkem kaasa, et etappide vahel oleks võimalik kuivad riided selga panna. Asjad, mida arvatavasti minu kotist leiab:

Kiiver Kiivrialune müts Prillid Torusall 2-3 higisärki Pikk sõidusärk Vest Vihmajakk Pikad sõidupüksid Lühikesed sõidupüksid + sääred 3 paari sokke Kingad Kingakatted Sporditoit sõidule

