On aeg viia oma treeningud jõusaalist õue - suvi on lõpuks kohal!

Üle Eesti toimub sel suvel palju põnevaid treeninguid. Toome sinuni mõned võimalused, millega saad ennast suvel jätkuvalt vormis hoida. Milline trenn sobib sulle kõige paremini? Palusime treeneritel oma tegemisi tutvustada, et saaksid ise valida endale sobivaima.

Nike Run Club jooksuklubi

Nike Run Club Eesti peatreener Kristiina Lauri ütleb Nike jooksuklubi trennide kohta nii: “Nike Run Club ühendab sportlasi üle kogu maailma. Olgu selleks Nike Run Club rakendus või kohalik jooksutreeningu kommuun. Heade tulemuste taga peitub järjepidevus. Ühiste treeningute eeliseks on hea emotsioon, mis innustab diivanilt püsti tõusma ja sammud taaskord jooksurajale seadma.” Nike Run Club Eesti treeningute kalendri ja toimumise kohta leiab kõige värskemat infot Facebooki grupist . Treeningud toimuvad Tallinnas ja sel aastal esmakordselt ka Tartus!

Välitreeningud Annmari ehk Ematiigriga

2018. aastast treeneri ametit pidanud Annmari Eespäev ja tema tiigrid treenivad aastaringselt - tulgu rahet, lund või olgu väljas -17 kraadi. Suvised treeningud on juba täies hoos. Sel suvel saab trennidest osa juuni lõpuni. Juulis ja augustis on pisikene paus, et siis septembris taas täie hooga edasi kütta.

Küsisime Annmarilt, mis eristab tema trenne teistest? “MINA! Naljakas öelda, aga see on tõsi. Ma arvan, et iga trenni teeb eriliseks treener, kes seda läbi viib. Olulised on muidugi ka toimumise koht ja inimesed, kes trenni teevad. Tekib lahe vibe ja energia, mida kodus üksi tehes ei ole võimalik saavutada!”

Annmari treening-portfelli kuuluvad 3 erinevat distsipliini - HIIT raskustega, CARDIO KILLER/HIIT keharaskusega ja CORE IT, mille sisu sõltub ilmast, tujust ja paljust muust. Annmari tegemistega saab ennast kursis hoida tema Instagramis või kodulehel . Sealt on võimalik saada infot nii trennide kui ka tema enda kohta. PS! Annmari tegemistega tasub kursis olla, et teaksid osa võtta mõnest järjekordsest hullusest. Üks viimane taoline leidis aset veebruaris, kui ta otsustas maratoni joosta, ühes oma kõige väiksema pereliikmega. Koos on julgem!

MyFitnessi välitreeningud

Kuigi rühmatreeningud on alates 31.05 saalidesse lubatud soovivad paljud siiski väga värskes õhus treenida. MyFitnessi välitreeningud on käinud juba mitu nädalat ning plaan on jätkata nendega ka edaspidi. oleme juba mitu nädalat välitreeninguid teinud, siis jätkame nendega edaspidigi.

"Mitmel MyFitness klubil on väliterrassid ja seal saame teha mõnusalt välitreeninguid. Väga populaarsed on välitreeningud ka Stroomi rannas ja Viimsis. Välitreeningud on meie klubiliikmele tasuta. Oleme trenne teinud ja teeme edaspidi ka vihma, suure tuulega, päikese paistes ja ka 5 kraadises jaheduses!” ütles MyFitnessi rühmatreeningute juht Gea Simson. Lisainfot trennide kohta leiad tunniplaanist .

Nike Training Club suvetreeningud

Nike Training Club välitreeningud on toimunud Eestis alates 2018. aasta suvest. "Nike Training Club'is kohtuvad, üldkehaline treening, põnevad treeningkohad, parimad treenerid, kaasahaarav muusika ning kõige lahedamad sportlased” ütleb peatreener Britta Alep . Treeningud toimuvad iganädalaselt läbi terve suve Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Lisainfot leiab Nike Training Club Eesti Facebooki lehelt.

Staapli Stuudio

Enne oma isikliku stuudio asutamist võis Staapli Stuudio omaniku Romani leida MyFitnessi saalidest. Teda on ka mitmel korral tunnustatud aasta personaaltreeneri auhinnaga. Staapli Stuudio on tegutsenud alates 2019. aastast ning on paik, kus kohtuvad vinge asukoht ja super treenerid. Roman ootab treeningutesse kõiki, “Staapli Stuudio ringtreeningud toimuvad väga ilusas Noblessneri kvartalis koos vinge merevaatega. Treeningud hõlmavad kogu keha ja hakkama saavad kõik! Boonusena on võimalus kehva ilmaga sisse kolida - ehk siis trenni ära jätma ei pea ka kõige muutlikuma Eesti ilma puhul!”

Trennid Alisiga

Alis on teenerina töötanud kokku 7 aastat. Pärnus on ta välitrenne juhendanud tänaseks juba 3 aastat.

Välitrennid Alisiga alagasid sel aastal mais ning kestavad kuni suve lõpuni.

Alisi kirjeldab oma trenne järgmiselt: ”Meil on täielik teamvibe. Koos tegemise rõõm ja võlu! Üks kõigi ja kõik ühe eest.“ Peamiselt on tegu on HIIT treeningmeetodiga, kus intensiivsemad harjutused vahelduvad rahulikematega. Kükid, kätekõverdused, väljaasted, burpeed, kastile hüpped, kiirendusjooksud ja palju muud. Trennis kasutatakse aeg-ajalt ka poksikindad, et neile poksi harjutustega vürtsi lisada. Kinnaste olemasolu ei ole alguses oluline ja kindlasti nende puudumisel trenni ära jätta ei tasu. Trenn kestab tavaliselt 60 - 70min.

Lisaks keharaskusele ning poksikinnastele on põhilisete abivavahenditena kasutusel hüppenöör, hantlid ja sangpomm.

Alisi treeningud toimuvad Pärnus ning liitumiseks ja lisainfo saamiseks tasub kirjutada tema Facebooki või Instagrami .