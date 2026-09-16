Eesti esimese Red Bull Soapbox Race võistluse võitja on kroonitud

Lauluväljakule oli rajatud 350 meetrine rada, mille läbimisel said sõitjad osa erinevatest takistusest ja hüpetest. See rada pani nende kohati hullumeelse fantaasialennu tulemusel valmis ehitatud seebikarbiautod korralikult proovile. Oli neid, kellele see polnud probleem ja neid, kelle masinad said korralikult pihta.
Esimeseks Red Bull Soapbox Race Eesti võitjaks tuli tiim Yksi kaksi kolme - Sauna.
Nemad said peaauhinna, milleks on sõit Austriasse, Red Bull Ring ringrajale, kus meeskond saab kihutada F4 vormelautoga.
Nagu võitja tiimi sõiduki nimi, Leilirakett, juba ütleb, oli nende masina disaini näol tegu eestlastele olulise asja - saunaga. Masinal oli keris ja tuli suitsu ning kõik kokku oli kohtunike hinnangul täiuslik kooslus. Tiimi liikmed ise tunnistasid, et masin valmis vaidluste ja arutelude tulemusel.
“Hakkasime juba varakult sõiduki raamiga tegelema ja kui Red Bullilt tuli kinnitus, et oleme osalema valitud, siis saime juba muu poolega edasi toimetada. Eks vaidlusi ja katsetamisi oli ja nüüd saab öelda, et saime hea asja valmis. Rajale ehitatud takistused probleemiks polnud, autopesulast läbi sõitmine lõi pildi vahuseks ja lõpu tulime juba nii, et midagi ei näinud. Superlahe sündmus ja rajal oli ikka päris palju ägedaid masinaid,” võtsid Leiliraketiga võiduka sõidu teinud mehed päeva kokku.
Teise koha viis koju tiim Betmaster seebikarbiautoga Muhvimobiil. Nad olid kiireimad, mida tõestas ka kohal olnud politsei, kes mõõtis neile suurima kiiruse rajal - 34 km/h. Vahe esimese ja teise koha vahel jäi 10,3 punkti.
Kolmas koht läks tiimile NOBE, mille sõidukiks oli Tornik. Nende vahe Betmasteriga jäi lõpuks 1,8 punkti.
Red Bull Soapbox Race Eesti kohtunikeks olid lauljad ja meelelahutajad Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit, kahevõistleja Kristjan Ilves, stand-up koomik Roger Andre ja Rally Estonia direktor Urmo Aava.