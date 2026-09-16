Eesti esimese Red Bull Soapbox Race võistluse võitja on kroonitud

Tallinna Lauluväljakul oli sebimist juba pühapäeva varajastest tundidest ja mida aeg edasi, seda enam hakkas kohale saabuma erinevaid seebikarbiautosid, mida olid osalejad terve suve ehitanud.

Tallinna Lauluväljakul oli sebimist juba pühapäeva varajastest tundidest ja mida aeg edasi, seda enam hakkas kohale saabuma erinevaid seebikarbiautosid, mida olid osalejad terve suve ehitanud.

Tallinna Lauluväljakul oli sebimist juba pühapäeva varajastest tundidest ja mida aeg edasi, seda enam hakkas kohale saabuma erinevaid seebikarbiautosid, mida olid osalejad terve suve ehitanud.

Lauluväljakule oli rajatud 350 meetrine rada, mille läbimisel said sõitjad osa erinevatest takistusest ja hüpetest. See rada pani nende kohati hullumeelse fantaasialennu tulemusel valmis ehitatud seebikarbiautod korralikult proovile. Oli neid, kellele see polnud probleem ja neid, kelle masinad said korralikult pihta.

Lauluväljakule oli rajatud 350 meetrine rada, mille läbimisel said sõitjad osa erinevatest takistusest ja hüpetest. See rada pani nende kohati hullumeelse fantaasialennu tulemusel valmis ehitatud seebikarbiautod korralikult proovile. Oli neid, kellele see polnud probleem ja neid, kelle masinad said korralikult pihta.

Lauluväljakule oli rajatud 350 meetrine rada, mille läbimisel said sõitjad osa erinevatest takistusest ja hüpetest. See rada pani nende kohati hullumeelse fantaasialennu tulemusel valmis ehitatud seebikarbiautod korralikult proovile. Oli neid, kellele see polnud probleem ja neid, kelle masinad said korralikult pihta.

, juba ütleb, oli nende masina disaini näol tegu eestlastele olulise asja - saunaga. Masinal oli keris ja tuli suitsu ning kõik kokku oli kohtunike hinnangul täiuslik kooslus. Tiimi liikmed ise tunnistasid, et masin valmis vaidluste ja arutelude tulemusel.

Nagu võitja tiimi sõiduki nimi, Leilirakett , juba ütleb, oli nende masina disaini näol tegu eestlastele olulise asja - saunaga. Masinal oli keris ja tuli suitsu ning kõik kokku oli kohtunike hinnangul täiuslik kooslus. Tiimi liikmed ise tunnistasid, et masin valmis vaidluste ja arutelude tulemusel.

Nagu võitja tiimi sõiduki nimi, Leilirakett , juba ütleb, oli nende masina disaini näol tegu eestlastele olulise asja - saunaga. Masinal oli keris ja tuli suitsu ning kõik kokku oli kohtunike hinnangul täiuslik kooslus. Tiimi liikmed ise tunnistasid, et masin valmis vaidluste ja arutelude tulemusel.