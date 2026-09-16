A competitor performs during Red Bull Soapbox Race in Tallinn, Estonia on September 13, 2026.
© Günther Küttis / Red Bull Content Pool
Soapbox Race

Eesti esimese Red Bull Soapbox Race võistluse võitja on kroonitud

Red Bull Soapbox Race Eesti ajalooline esimene võit läks tiimile Yksi kaksi kolme - Sauna.
Kirjutas Emily Kahro
2 minutit loetudPublished on

Kokkuvõte

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    TULEMUSED:
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    GALERII:
Pühapäeval, 13. septembril kogunes Tallinna Lauluväljakule 24 000 pealtvaatajat, kes olid tunnistajateks, kuidas 44 võistkonna hulgast selgus ajalooline esimene Red Bull Soapbox Race Eesti võitja.
Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Tallinna Lauluväljakul oli sebimist juba pühapäeva varajastest tundidest ja mida aeg edasi, seda enam hakkas kohale saabuma erinevaid seebikarbiautosid, mida olid osalejad terve suve ehitanud.

Originaal Red Bull

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Lisateave
Red Bull Energy Drink
Lauluväljakule oli rajatud 350 meetrine rada, mille läbimisel said sõitjad osa erinevatest takistusest ja hüpetest. See rada pani nende kohati hullumeelse fantaasialennu tulemusel valmis ehitatud seebikarbiautod korralikult proovile. Oli neid, kellele see polnud probleem ja neid, kelle masinad said korralikult pihta.
Participants seen during Red Bull Soapbox Race in Tallinn, Estonia on September 13, 2026.

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Quotation
Esimeseks Red Bull Soapbox Race Eesti võitjaks tuli tiim Yksi kaksi kolme - Sauna.
Nemad said peaauhinna, milleks on sõit Austriasse, Red Bull Ring ringrajale, kus meeskond saab kihutada F4 vormelautoga.
Nagu võitja tiimi sõiduki nimi, Leilirakett, juba ütleb, oli nende masina disaini näol tegu eestlastele olulise asja - saunaga. Masinal oli keris ja tuli suitsu ning kõik kokku oli kohtunike hinnangul täiuslik kooslus. Tiimi liikmed ise tunnistasid, et masin valmis vaidluste ja arutelude tulemusel.
“Hakkasime juba varakult sõiduki raamiga tegelema ja kui Red Bullilt tuli kinnitus, et oleme osalema valitud, siis saime juba muu poolega edasi toimetada. Eks vaidlusi ja katsetamisi oli ja nüüd saab öelda, et saime hea asja valmis. Rajale ehitatud takistused probleemiks polnud, autopesulast läbi sõitmine lõi pildi vahuseks ja lõpu tulime juba nii, et midagi ei näinud. Superlahe sündmus ja rajal oli ikka päris palju ägedaid masinaid,” võtsid Leiliraketiga võiduka sõidu teinud mehed päeva kokku.
Teise koha viis koju tiim Betmaster seebikarbiautoga Muhvimobiil. Nad olid kiireimad, mida tõestas ka kohal olnud politsei, kes mõõtis neile suurima kiiruse rajal - 34 km/h. Vahe esimese ja teise koha vahel jäi 10,3 punkti.
Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Rasmus Kooskora

Kolmas koht läks tiimile NOBE, mille sõidukiks oli Tornik. Nende vahe Betmasteriga jäi lõpuks 1,8 punkti.
Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti kohtunikeks olid lauljad ja meelelahutajad Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit, kahevõistleja Kristjan Ilves, stand-up koomik Roger Andre ja Rally Estonia direktor Urmo Aava.
Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Rasmus Kooskora

01

TULEMUSED:

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti tulemused

Mine üritusele

13

sept

KOHT

TIIM

MASIN

SHOW

AEG

KOKKU

1

YKSI KAKSI KOLME - SAUNA

50

50

40.70

140.70

2

BETMASTER

39

45

46.40

130.40

3

NOBE

46

39

43.60

128.60

4

SAUNALISED

33

50

45.20

128.20

5

KONDUKTORID

42

49

34.80

125.80

6

LILLEKÜLA IV VAHETUS

40

43

40.90

123.90

7

KIIRED JA KARVASED

31

45

47.60

123.60

8

PLAKS JA MINEK!

34

41

47.20

122.20

9

KIIRED JA LIBEDAD

25

44

45.90

114.90

10

TURBOVANKRI TALUPOJAD

34

35

45.50

114.50

11

NIGHT FURY

25

41

46.70

112.70

12

TEGIMEGI

23

42

46.20

111.20

13

WIHURI AGRI

28

36

45.30

109.30

14

VINKUPOISID

30

39

39.90

108.90

15

JÄNESED

37

32

39.70

108.70

16

CRÜ

40

49

19.50

108.50

17

ACTION GROUP

29

32

47.00

108.00

18

BARBID

35

43

29.60

107.60

19

MUNDRIS FRIKADELLID

20

43

43.80

106.80

20

RACCOON MOON TRIP

34

35

36.80

105.80

21

MAAMEES OTSIB NAIST

42

35

28.70

105.70

22

KOLLEEGIHEITJAD

43

44

10.00

97.00

23

BOG BUGS

38

38

17.10

93.10

24

ROBOTTOLMAR NOO-NOO

42

40

10.00

92.00

25

TECHNO TLN

25

32

34.60

91.60

26

KALEVIPOJAD

30

29

29.60

88.60

27

TRAMMAGEDDON

33

35

12.00

80.00

28

KIIR

21

48

10.00

79.00

29

DECIBEL CREW

22

35

19.80

76.80

30

KIISUD

20

43

10.80

73.80

31

KOLMERAUDNE +1

17

32

19.20

68.20

32

BELLATORES

26

26

15.80

67.80

33

OSTUKONTROLL

17

22

10.00

49.00

34

MARIO STATION

20

19

10.00

49.00

35

LUCKY RIDERS

22

16

10.00

48.00

36

KAPTENID

20

16

10.00

46.00

37

KFC

-

-

-

-

38

OSS RACING

-

-

-

-

39

SELVERI TIBUD

-

-

-

-

40

SOLARIDE

-

-

-

-

41

TEAM MYHITS

-

-

-

-

42

TUDENGIPÄEVADE PIRAADID

-

-

-

-

43

DPD

-

-

-

-

44

BAUHOF

-

-

-

-

02

GALERII:

Venue during Red Bull Soapbox Race in Tallinn, Estonia on September 13, 2026.

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Participants seen during Red Bull Soapbox Race in Tallinn, Estonia on September 13, 2026.

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Competitor during Red Bull Soapbox Race in Estonia on September 13, 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Competitor smiling during Red Bull Soapbox Race in Estonia on September 13, 2026

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Red Bull Soapbox Race Eesti 2026

© Günther Küttis / Red Bull Content Pool

Vaata ja laadi alla pildid Red Bull Soapbox Race sündmuselt - SIIT
Soapbox Race