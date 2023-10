Kõik, mida pead teadma Red Bull SoundClashi kohta

Red Bull SoundClash üritus on inspireeritud 1950. aastatel Jamaical Kingstonist alguse saanud helisüsteemide võistluste kultuurist, mis levis üle maailma.

Ürituse idee seisnes selles, et artistid, MC-d ja DJ-d esitavad üksteisele väljakutse, et luua ülim pidu, mis tõmbab kaasa kõige suurema rahvahulga. Väljakutsed arenesid aastate jooksul, ja sellest sündis Red Bull SoundClash , et lisada traditsiooniliselt dancehallile ja reggaele keskenduvale muusikavõitlusele laiemat haaret.

Nelja vooru jooksul astuvad artistid muusikalisse lahingusse, kusjuures suurima publikureaktsiooni (mida mõõdetakse detsibellimõõturiga) saanud artist kroonitakse meistriks!

Red Bull SoundClash on nüüdseks toimunud juba rohkem kui 90 korda ja esimest korda jõuab ka Eestisse. See on ainulaadne live-muusika elamus, mis on alates esimese ürituse toimumisest 2006. aastal teinud läbi suure arengu.

Võistlusel on ees helge tulevik, seega on nüüd ideaalne aeg tutvuda kõigega, mida pead Red Bull SoundClashist teadma.

Badmómzjay at Red Bull Soundclash in Dortmund Westfalenhalle, Germany © dieserbobby

Kuidas see kõik algas?

Esimene võistlus toimus 17. novembril 2006 Hollandis Eindhovenis, kus vastamisi astusid reggae-ska-funk bänd Beef ja alternatiivne hip-hop kvartett C-Mon & Kypski. See oli väga edukas, sest järgmisel aastal toimus veel kaks üritust Amsterdamis (Lefties Soul Connection vs C-Mon & Kypski ja Pete Philly & Perquisite vs Beef). Järgnevatel aastatel kasvas populaarsus lausa plahvatuslikult, sest üritused toimusid nii Sydneys, Tokyos, Los Angeleses kui ka Limas.

Ozols © Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool

Mitu Red Bull SoundClashi on toimunud?

2020. aasta vastasseis Carnival Youthi ja Ozolsi vahel Riias, oli 93. Red Bull SoundClash üritus. Võrdluseks: jalgpalli maailmameistrivõistlusi on toimunud vaid 22!

Erykah Badu © Red Bull Music

Kui palju artiste on osalenud?

Kokku Red Bull SoundClashil üritusi toimunud 93 korda, kus kaks esinejat omavahel mõõtu võtavad. See teeb kokku 186 artisti. Sinna juurde tuleb liita meeskond, bändiliikmed ja üllatuskülalised, mis teeb viib osalejate arvu üle 600! Üks suurimaid koosseise oli Erykah Badul esinemisel, millest võtsid osa ka kümme ansambli Cannabinoid liiget.

Kus on Red Bull SoundClash üritused toimunud?

Praeguseks on üritusi toimunud kokku 33 riigis - Austraalias, Pakistanis, Peruus, Leedus, Araabia Ühendemiraatides ja see on vaid üks väike osa riikide nimistust. Vähem kui kuu aja pärast lisandub sellesse nimekirja ka Eesti. Kõige rohkem on korraldatud Red Bull SoundClash'e USAs, kus on toimunud 22 Red Bull SoundClash'i. USA’le järgnevad Holland üheksa üritusega ja Saksamaa viie üritusega. 2009. aastal toimus kõige rohkem SoundClashes'eid ühel aastal, 13 üritust, mis toimusid üle kogu USA, Austraalia, Uus-Meremaal, Šveitsis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Sharmoofers © Shady Habash

Milline on olnud suurim Red Bull SoundClash üritus?

Mahult on raske leida ambitsioonikamat SoundClashi kui Kairo kolmepäevane festival. Esimesel päeval astusid indie-poisid Autostrad vastu grunge-rokkaritele Akher Zapheerist. Teisel päeval olid Egiptuse rokkarid Wust El-Balad ja Jordaania bänd Jadal. Kolmanda päeva lõpetasid kohalikud kangelased Sharmoofers ja Jordaania ballaadijad Aziz Maraka.

Kuidas on lood suurte staaridega?

Red Bull SoundClash toob kokku parimad artistid, sõltumata nende tuntusest. Kui aga otsite just suuri tegijaid, siis on olemas eespool mainitud legend Erykah Badu, aga ka võrratu The Roots (Phoenix ja Atlanta, 2010, ja Dallas, 2009), räpilegend Snoop Dogg (South Padre Island, 2011), Grammy nominent Mike Posner, hip-hopi ikoon Ludacris (mõlemad Miami, 2011) ja paljud teised.

Snoop Dogg © Jeremy Deputat/Red Bull Content Pool

Kes on osalenud kõige rohkematel Red Bull SoundClash üritustel?

Kokku nelja eraldi esinemisega hoiab seda tiitlit Egiptuse artist Sharmoofers. The Roots ja C-Mon & Kypski jagavad teist kohta kolme osalemisega.

Kellel on olnud kõige rohkem vastaseid?

Nagu 2019. aasta All Against Bausa SoundClash viitab, on Saksa räppar võtnud ühel üritusel vastu kõige suurema valiku vastaseid. Stuttgarti Schleyer-Hallis kutsusid Bausa välja laulja-laulukirjutaja Lena, räpparid Summer Cem, Juju, RAF Camora, Azet ja Zuna ning paljud teised.