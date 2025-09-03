304 km pikkuse väljakutse julges vastu võtta 120 ratturit

Red Bull Tour of Vikings Red Bull Tour of Vikings võistlus on unikaalse formaadiga võidusõit, kus ühe päeva jooksul sõidetakse kolmest etapist koosnev velotuur. Rada kulgeb nii asfaldil kui kruusal.

Ekstreemne velotuur, mis koosnes kolmest etapist asfaldil ja kruusal, sai kõige kiirema aja kirja Karl Patrick Lauk , kes tegi Saaremaale ringi peale ajaga kaheksa tundi, 19 minutit ja 44 sekundit.

