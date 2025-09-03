304 km pikkuse väljakutse julges vastu võtta 120 ratturit

30. augustil toimus Saaremaal kolmas Red Bull Tour of Vikings võistlus, kus 304 km pikkune rattavõistlus pani proovile 120 ratturit nii Eestist kui välismaalt.
Ekstreemne velotuur, mis koosnes kolmest etapist asfaldil ja kruusal, sai kõige kiirema aja kirja Karl Patrick Lauk, kes tegi Saaremaale ringi peale ajaga kaheksa tundi, 19 minutit ja 44 sekundit.
Teise koha pälvis Oskar Nisu, kes kaotas võitjale 38 sekundiga ja edestas omakorda kaheksa sekundiga Siim Kiskoneni (+0.46).
Naiste seas teenis esikoha Ann-Christine Allik ajaga 9:36.35, talle järgnesid Mari Kruuser (+20.09) ning Triin Rast (+22.15).
Ühepäevane katsumus tõi Saaremaa kruusa- ja metsateedele nii professionaale kui harrastajaid, kes kõik pidid läbima raja täielikult iseseisvalt. Kõik osalejad näitasid suurepärast vastupidavust ja emotsioone.
