Red Bull Tour of Vikings
© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool
Rattasõit

304 km pikkuse väljakutse julges vastu võtta 120 ratturit

Saaremaal toimus kolmandat korda Red Bull Tour of Vikings rattavõistlus, milles võidutsesid Karl Patrick Lauk ja Ann-Christine Allik
Kirjutas Emily Kahro
1 minutit loetudPublished on

Osa sellest loost

Red Bull Tour of Vikings

Red Bull Tour of Vikings võistlus on unikaalse formaadiga võidusõit, kus ühe päeva jooksul sõidetakse kolmest etapist koosnev velotuur. Rada kulgeb nii asfaldil kui kruusal.

2 tuuri peatust

Red Bull Tour of Vikings 2025

300 kilomeetrit ümber Saaremaa - kas oled selleks taas valmis?

30. augustil toimus Saaremaal kolmas Red Bull Tour of Vikings võistlus, kus 304 km pikkune rattavõistlus pani proovile 120 ratturit nii Eestist kui välismaalt.
Ekstreemne velotuur, mis koosnes kolmest etapist asfaldil ja kruusal, sai kõige kiirema aja kirja Karl Patrick Lauk, kes tegi Saaremaale ringi peale ajaga kaheksa tundi, 19 minutit ja 44 sekundit.
Teise koha pälvis Oskar Nisu, kes kaotas võitjale 38 sekundiga ja edestas omakorda kaheksa sekundiga Siim Kiskoneni (+0.46).
Red Bull Tour of Vikings 2025

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Naiste seas teenis esikoha Ann-Christine Allik ajaga 9:36.35, talle järgnesid Mari Kruuser (+20.09) ning Triin Rast (+22.15).
Red Bull Tour of Vikings

Red Bull Tour of Vikings

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Ühepäevane katsumus tõi Saaremaa kruusa- ja metsateedele nii professionaale kui harrastajaid, kes kõik pidid läbima raja täielikult iseseisvalt. Kõik osalejad näitasid suurepärast vastupidavust ja emotsioone.
Red Bull Tour of Vikingsi

Red Bull Tour of Vikingsi

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Silver Gutmann / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings'i võistleja ründab 30. augustil 2025 Eestis Kuressaares toimuval Red Bulli seiklusspordi põnevust kehastava Red Bull Tour of Vikings'i võistlusel läbi veega kaetud raja

Red Bull Tour of Vikings 2

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Silver Gutmann / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Silver Gutmann / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Timo Müürsepp / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Rasmus Kooskora / Red Bull Content Pool

Red Bull Tour of Vikings 2025

© Silver Gutmann / Red Bull Content Pool

Osa sellest loost

Red Bull Tour of Vikings

Red Bull Tour of Vikings võistlus on unikaalse formaadiga võidusõit, kus ühe päeva jooksul sõidetakse kolmest etapist koosnev velotuur. Rada kulgeb nii asfaldil kui kruusal.

2 tuuri peatust

Red Bull Tour of Vikings 2025

300 kilomeetrit ümber Saaremaa - kas oled selleks taas valmis?

Rattasõit

Osta kollektsiooni

Mine poodi