Kiireimaks viikingiks krooniti Mihkel Räim

Red Bull Tour of Vikings

Red Bull Tour of Vikings velotuur toimus 2. oktoobril läbi sügisese Saaremaa, et välja selgitada, kes suudab läbida 310km pikkuse väljakutse kiireima ajaga.

Red Bull Tour of Vikings esikolmik

Kokku osales Red Bull Tour of Vikings võistlusel 59 osalejat ning finišijoone ületas nendest 42. Kiireimaks tunnistati 8 tunni 33 minutiga Mihkel Räim, kellele järgnes Gert Kivistik ning kolmandana üle finišijoone jõudis Gert Jõeäär.