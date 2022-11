INTEKAS: Siin ta on, Eesti parim kahevõistleja - Kristjan Ilves

Kristjan Ilves est on kõik eestlased viimastel aastatel televisiooni ja meedia vahendusel aina enam kuulnud. Ja seda ka väga arusaadavatel põhjustel, tema tõus kahevõistluse suurde mängu on olnud märkimisväärne. See pole jäänud tähelepanuta ka Red Bullile, kes on võtnud mehe oma tiiva alla ja toetab tema edasist arengut. Uurisime Kristjanilt veidi põhjalikumalt, kuidas tema karjäär on kulgenud ja milline on professionaalse kahevõistleja elu .

Esimest korda pani Elvas sündinud noormees suusad alla juba 4-aastaselt ning kokku on ta oma lemmik spordialaga tegelenud tänaseks juba 22 aastat. Pühendumus ja armastus oma lemmik ala vastu on viinud ta tippu. Kahevõistluse juures paelub Kristjanit kõige rohkem selle ala keerukus ja mitmekesisus.

Kahevõistluseni jõudis Kristjan läbi oma perekonna. Ala valikus on “süüdi” tema isa, kes treenis Elva Suusaklubis noori suusahüppajaid ja kahevõistlejaid. Ühe heal päeval kutsus Kristjan ennast trenni kaasa ning peale seda oli kõik selge. Kahevõistlus on sellest hetkest alates olnud tema kutsumus ja kirg. Juhul, kui mingil põhjusel peaks Kristjan kahe ala vahel valiku tegema, siis on tema trumbiks kindlasti suusahüpped . Treenida meeldib talle aga rohkem murdmaad, sest seal on võimalik raskete intervalltreeningutega oma piire nihutada.

Mõlemad distsipliinid kahevõistluses nõuavad väga erinevat ettevalmistust, mille kombineerimine on keeruline. Väljakutsed mõjuvad talle aga motiveerivalt ja annavad indu veelgi paremate tulemusteni pürgimiseks.

Uurisime Kristjanilt veidi lähemalt ka algava hooaja ja sportlase rutiini kohta selle kestel:

Millal toimub selle hooaja esimene võistlus?

Minu talvine hooaeg algab Norra Meistrivõistlustega 19. novembril. Esimene kahevõistluse maailmakarika etapp on 24. novembril Rukas, Soomes.

Hooajaks ettevalmistused juba kindlasti käivad. Mis on 3 asja, millele keskendud, et saavutada eeloleval hooajal häid tulemusi?

Selle hooaja ettevalmistusel keskendusin palju suusatehnika ning funktsionaalsuse parandamisele. Lisaks sellele tegelesime tavapärasest rohkem hüppemäel aerodünaamikale ehk siis hoovõtu ja lennuasendi lihvimisele.

Mille poole sel hooajal pürgid?

Selle hooaja peaeesmärk on jõuda Sloveenias peetavatel maailmameistrivõistlustel poodiumile. Samuti soovin jõuda maailmakarika etappidel regulaarselt poodiumile.

Kas sul on välja kujunenud kindel rutiin, mida enne võistlust teed?

Enne hüppevõistlust on mul aastatega välja kujunenud kindel soojendus- ning venitusharjutuste kava. Samuti on rutiiniks teha enne hüppele minekut soorituse visualiseerimine ja imiteerimine. Enne suusasõitu teen mõned hingamisharjutused, et kops korralikult tööle saada.

Milline on võistluspäeval sinu toitumine?

Hommikusöögiks on peamiselt kaerahelbepuder ning kui hotellis seda ei pakuta, söön müslit ja jogurtit. Lõunasöök oleneb sellest, kui pikk on paus kahe ala vahel. Väiksema pausi korral on mul tavaliselt kaasa tehtud võileib ja ampsan juurde Namedspordi energiabatooni. Kui aega on rohkem, siis valin pasta. Õhtusöögiks söön rohkem salatit, mille kõrvale kana ja riisi.

Suurim saavutus seni?

Suurimaks saavutuseks pean seni Klingenthali maailmakarikaetapi kahte järjestikust teist kohta 2022 aastal.

Millest koosneb sinu võistlusvarustus?

Suusahüpped : kiiver, prillid, hüppekombe, kindad, suusasaapad, klambrid ja hüppesuusad.

Murdmaa : müts, kindad, suusakombe, suusasaapad, murdmaasuusad.

Võistlus- ja treeningvarustus ei erine palju. Peamiselt on erinevus hüppemäel, kus me ei tee treeningkombedega võistlushüppeid, sest mida värksem ja uuem on kombe, seda paremini selle erilised omadused välja tulevad. Kombed, millega on palju hüpatud “väsivad” ära. Samuti on meil eraldi murdmaa võistlussuusad erinevate lumeolude ja temperatuuride jaoks.

Kumb on olulisem, kas tehnika või varustus?

Kindlasti on tähtsam tehnika, kuid tuleb tunnistada, et ilma hea varustuseta ei ole võimalik tipptulemusi saavutada.

Mille poolest erinevad hüppe ja murdmaa suusad?

Hüppesuusad on tunduvalt pikemad, raskemad ja laiemad kui murdmaasuusad.

Kas riides oled mõlemal alal ühtemoodi?

Riietus on mõlemal alal üsna erinev, kuigi nii suusatamisel kui ka hüppamisel on meil seljas kombinesoon, erinevad need väga palju just materjali koostise ja paksuse poolest. Hüppemäel kasutame spetsiaalseid kindaid, mis on tehtud sarnasest materjalist kui kombe. Hüppemäe kombe materjal sarnaneb veidi svammile. See peab hoidma õhku kombe sees. Murdmaasuusatamise kombe jala osad on kilejast materjalist, et see oleks võimalikult aerodünaamiline. Ülemine osa on tavalise jooksu särgi materjalist, et keha “hingata” saaks.

Treeningperiood ja võistluskarussell täidavad enamuse Kristjani kalendrist. Samas tuleb vahel võtta ka puhkust - saame teada, kuidas ja millega ta seda sisustab.

Kui pikka puhkust saad endale hooajaväliselt lubada? Millega siis tegeled?

Tavaliselt luban endale aprillis kaks nädalat puhkust, mille ajal üritan ennast spordist välja lülitada. Tihti kasutan seda aega reisimiseks ja sõpradega aja veetmiseks.

Millega armastad tegeleda väljaspool sporti?

Spordi väliselt meeldib mulle veeta perega aega looduses, käia kinos või telekast vaadata mõni hea film. Naudin meeleldi ka head toitu mõnes erilises restoranis.

Kuidas sa ennast vormis hoiad, kui sa ei ole suuskadel?

Kui ma suusatada ei saa, siis peamisteks treeningvahenditeks on rullsuusad. Samuti on minu treeningutel suur rõhk jooksmisel ja jõusaalil. Planeeritud treeningud toimuvad kaheteistkümnest kuust üheteistkümnel.

Hoia Kristjani tegemistel silma peal tema Youtube 'i ja Instagram 'i kanalite vahendusel! ⛷