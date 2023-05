Selle suve parimad festivalielamused, millest lihtsalt ei saa ilma jääda!

Lõpuks on Eestisse kohale saabunud soe päike ja lõunamaised temperatuurid ning tundub parim aeg, et paika panna oma suveplaanid. Kui oled pikast talvest väsinud ja tahaksid suvest maksimumi võtta, siis järgnevad kolm kuud on just see aeg, kus positiivseid emotsioone ja kustumatuid mälestustusi erinevatelt festivalidelt otsida. Ja neid on sellel aastal toimumas eriti palju. Andekaid artiste on Eestisse saabumas igast ilmakaarest, kelle hulgast leiab igaüks oma maitsele vastavat. Muidugi astuvad üles ka kuumimad artistid kodukamaralt.

01 Beach Grind

Kas on Eestis veel mõni inimene, kes ei oleks kuulnud Beach Grindist? Kindlasti mitte. Grindi poisid teevad kõike teisiti ja oskavad iga asja muuta eriliseks ja omanäoliseks. Selle aasta Beach Grind on muidugi eelnevatest veelgi vingem, sest tähistatakse Grindi 10’ndat sünnipäeva. Külalisi on ootamas suurem festivaliala, hulgaliselt lisategevusi ning artistid nagu Alan Walker , Alesso , Luude , Tommy Cash ja Cartoon . Need nimed on osa paljude seast. Grind tuli, et jääda ning mis oleks veel parem, kui suve selgroog murda käed püsti Pärnu Rannapargis, millest Grindi ajaks saab kindlasti justkui nende oma Disneyland.

02 Sume

Sume, me oleme Sind igatsenud! Pärast mõneaastast pausi on see tagasi. Sume Festival on mõnus koht, kus kohtuvad maailmatasemel kvaliteetmuusika, parimad maitseelamused, linnamelu roheluses ning tuttavad näod. Sume toimub sellel aastal esmakordselt Kadrioru Pargis ning see tundub juba hea põhjus, miks kindlasti kohal olla. Kujuta ette kaks päeva suvesuminat idüllilises Kadrioru pargis, Eesti parim toidutänav ja taustaks kõlamas lauljad nagu Tom Odell , Elderbrook , Lexsoul Dance Machine , Rita Ray ja paljud teised. Kas Sind ka see kujutelm juba mõtetega Sumele viis?

03 Flex Fest

Festivalisuve esimene peatuspaik, mis toimub juba juuni keskel. Flex on uus, eriline ja äge. Elustiilifestival, mis toob meieni Grammy võitja Mura Masa, UK ühe edukaima räppari Central Cee , naabrite säravamaid tähed Mikael Gabrieli ja Isac Ellioti ning kodumaise kullafondi. Kõikidele pealinlastele on Flex Fest vaid kiviviske kaugusel. Mine jala, ratta või tõuksiga ja oled kohal keset Kalamaja melu uues tulevikulinnas, Krulli Kvartalis. Näeme Flexil!

04 Eesti Hip-Hop Festival

Mina ütlen Elva, Sina ütled Hip-Hop Festival! Ja just nii nad kokku käivad juba 17 aastat. Festival mille üheks märksõnaks on kogukond. Kogukond korraldajaid, artiste ja fänne hoidmas ja vedamas oma kultuuri. Kogu Eesti hip-hopi paremik on otseloomulikult kohal, sealhulgas Genka , 5miinust , Reket , Gameboy Tetris , Beebilõust ja paljud teised. Lisaks hip-hopi paremikule ootavad Sind Ballzy tänavakoss, tantsuvõistlus, Open Mic ja kirsina tordil Comedy Estonia. Otsisid põhjust sõita Lõuna-Eestisse? Siin see on.

C ya there! 🎶