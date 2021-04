Soovid tuua oma kodukontori rutiini vaheldust? Proovi neid nõuandeid.

Tänaseks on meie jaoks uus reaalsus kestnud juba veidi üle aasta. Paljude jaoks on kodukontor muutunud pigem reegliks kui erandiks. Olukord kui sa iga kuu viimasel reedel sussi sahistades ennast köögiaua taha vedasid ja hommikumantlis kõnedelde või meilidele vastasid on pigem hall argipäev. Selleks, et need argipäevad oleksid siiski jätkuvalt produktiivsed ja efektiivsed, siis pakume välja mõned lahendused, mida igaüks saab kodustes tingimustes ära proovida.

Pane hommikul paika päevakava ja järgi seda!

Jaga päev osadeks, mida eraldavad puhkepausid iga 75-90 minuti tagant. Pausi ajal jäta oma töökoht sinnapaika koos KÕIGI ekraanidega. Sea kindlasti oma pausile eesmärk - kuula oma keha ning vali tegevus selle järgi. Proovi midagi uut või midagi mida oled pikalt edasi lükanud - mediteeri, seisa pea peal või helista (vana-) vanematele! Pane oma töömõtted pausile.

Ole aktiivne ja tee trenn päeva jooksul ära.

Kasuta oma lõunapausi jooksul enne sööki ära 30 minutit, et teha värskes õhus kõnd, jooks või jõutreening. See ei pea olema veri ninast väljas pingutus vaid piisab ka lihtsalt poodi banaani järgi jalutamisest. Või veel parem, läbi see distants jooksuga. Liikumine lõunaajal tõstab sinu energia- ning endorfiinitaset, et päeva teises pooles produktiivsus püsiks. Kirsiks tordil võid õhtulmurevabalt tegeleda muude meelis tegevustega, sest trenn on juba tehtud!

Vaigista ebavajalikud tähelepanu röövlid.

Kui Facebook ja Instagram ei ole su peamised töövahendid, siis lülita välja kõik märguanded. Juhul kui kellelgi on vaja sind kiirelt kätte saada, võivad nad sulle alati helistada. Kui sotsiaalmeediasõltuvus vajab toitmist, kasuta selleks puhkepausi. Siinkohal tuletame aga meelde, et su silmad vajad ekraanidest puhkust. Mõistlik oleks järgida ütlust - mõõdukus on voorus. Kõike võib teha, kui see on tasakaalus ülejäänuga.

Pane end hommikul riidesse...

... nagu läheksid tavaolukorras tööle ja istu laua taha. Ei, me ei arva, et peaksid ülikonnas või kontsades elutuppa tööle minema, aga smart casual riietus aitab sul kodukontori laua taga end professionaalsemalt tunda. Vali töötamiseks pigem laud ja tool kombinatsioon. Diivanil või kottoolis võid ennast premeerida puhkepauside ajal, et endale vaheldust pakkuda ning jalad taevapoole sirutada. Kui sul kontorilaud puudub sobib väga hästi ka söögilaud, peaasi et istud sirge seljaga!

Ning lõpetuseks…

Ära unusta end tööle!

Vaatamata sellele, et kontorisse ega koju koju sõitma ei pea, sea töötamisele mõistlikud ajaraamid. See aeg, mis varem kulus ummikus istumisele, kasuta pigem liikumiseks. Kui oled 9-10 ajal tööle asunud, lõpeta hiljemalt 18-19 aeg toimetused ning jäta ülejäänud homseks! Hiliste õhtutundideni töötamine rikub sinu unekvaliteeti. Kehvema une tõttu võib kannatada su järgmine tööpäev, kuna sinu keha ja aju ei ole eelneva päeva pingutusest veel välja puhanud. Tee päeva lõpus hoopis midagi, mis teeb sul tuju heaks. Helista sõbrale, mängi discgolfi või mine seenele.