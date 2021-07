Tahad veeta aktiivset nädalavahetust kodumaal? Meil on mõned soovitused

poole! Wpark on veelauakeskus Põltsamaal, kus hinnatakse ilusat loodust ning vabas õhus viibimist. Tegemist pole siiski jalutuskäiguga pargis (kui Sa just seda ei otsi). Seal saad oma adrenaliinitaseme korralikult lakke tõmmata Eestis ainulaadse 5.0 ringkaabliga veelaual sõites. Lisaks veelauale on võimalus nautida liuglemist SUP’i laua, kanuu, vesiratta või tuubiga. Peale tegevusi vees saad oma keha kosutada mullivannis, saunas või tünnis. Siit leiab igaüks midagi oma maitsele.

. Baltikumi üks põnevamaid kardiradasid ei jäta kedagi külmaks. Valida on võimalik nii elektri- kui ka bensiinimootoritega kartide vahel ja sõita saab nii sees kui väljas. Oma krossiratta olemasolul on võimalik kasutada ka vinget krossirada. Põnevaid tegevusi leidub ka aktiivsetele lastele. Siingi saad peale ekstreemsusi nautida saunamõnusid.

Õhtu võtame vastu Peipsi ääres. Kas otsid vahva kodumajutuse, ööbid telgis või autoelamus, vahet pole. Sealt leiab igaüks endale meelepärase puhkekoha. Naudi Eesti pikimat rannajoont ja kui tekib võimalus, siis proovi ära kuulsad kalaroad ning kohalik sibul. Maitseelamus on garanteeritud!

Plaanid reisida autoelamuga? Nii Wpark kui ka Lange motokeskus on valmis võõrustama autoelamutega seiklejaid!

Mis paneks adrenaliinirohkele nädalavahetusele ideaalse punkti? Üks kindel favoriit on sooritada oma esimene (või miks mitte kümnes) langevarjuhüpe. Selleks peaks siiski veidi pikemalt valmistuma, sest läbida tuleb ohutuskoolitus. Kes ise lennukist välja hüpata ei julge võib valida tandemhüppe, kus raske osa teeb ära instruktor. Enne hüpet soovitame ära juua ühe kosutava Red Bulli, aga kindlasti EI ASENDA SEE LANGEVARJU!

