Solaride on võimalus teha võimatut

Solaride ’i meeskonda kuulub hetkeseisuga 70 inimest, kellest suurema osa moodustavad noored kuuest erinevast Eesti kõrgkoolist. Lisaks inseneridele saavad projektis kõva kogemuse ka ühiskonna- ja majandusteaduste tudengid. Neid on juhendamas tipptegijad inseneeria-, ettevõtlus-, turundus- ja haridusmaastikult. Kõik selleks, et osaleda juba aasta pärast toimuvatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel, joonel koos maailma tippülikoolide masinatega.

World Solar Challange 'it on korraldatud Austraalias juba aastakümneid ning seal osalenud meeskonnad on andnud tohutu panuse valdkonna arengusse. Eesti ei ole seni oma sõna sekka öelnud, aga Solaride kavatseb selle vea parandada ja 3000 km läbi Austraalia kihutada.

“Päikeseauto ehitamise protsessi käigus sünnib hulk põnevaid lahendusi ja teadmisi, mis aitavad kaasa roherevolutsiooni hoogustumisele. Võib-olla loome just Solaride'is selle puuduva detaili, mis paneb kogu masinavärgi teistpidi liikuma ning tänu millele jõuab taastuvenergia igasse kodusse,” selgitab Solaride’i tegevjuht Kristel Leif . “Me ei tea seda veel. Kindel on see, et see ei ole pelgalt autoprojekt.”

Ta lisas: “Me ehitame päikeseautot, sest meil ei ole suva. Ei ole suva sellest, millist mõju avaldab transpordisektor järgnevatel aastakümnetel meie planeedile ega ka sellest, kas Eestist võrsub piisaval hulgal tulevikukompetentsidega varustatud ning keskkonnast hoolivaid noori, kes võiksid seista selle eest, et siinne majandus oleks ka aastate pärast konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik. Meil ei ole suva ja me tahame nende probleemide lahendamiseks oma panuse anda.”

Rääkisime Kristeliga sellest pöörasest ettevõtmisest lähemalt.

Millised tiimid Solaride’is kaasa löövad?

Oleme jagunenud kolmeks suuremaks meeskonnaks – inseneeria, turundus, rahastus – kus on omakorda struktuur, vastutusvaldkonnad ja eestvedajad. Kohtume enamasti virtuaalselt ning iga tiimiliikme personaalne vastutusvõime ja enesejuhtimine on määrava tähtsusega.

See projekt paneb inimesed korralikult proovile ning mis siin salata, poole aasta vältel on tiimist läbi käinud üksjagu noori, kelle jaoks on tegemist olnud liiga suure suutäiega. Õnneks on välja kujunenud väga tugev tuumik, kellega see pöörane sõit võiduka lõpuni sõita. Paras annus määramatust ja pidevad muutused on Solaride'i osa ning printsiip "võitle või põgene" jääb ilmselt kehtima lõpuni. Kes suudab selle pöörase väljakutse kaasa teha, on küps vallutama mis iganes tippe.

Milline on teie töökorraldus?

Kui rääkida töökorraldusest, siis Solaride toimib nagu üks korralik organisatsioon toimima peaks. Asja teeb huvitavaks see, et suuremal osal on Solaride kõrval ka oma päevatöö ja/või õpingud käsil ning nagu sellest veel vähe oleks, toimetab osa meeskonnast Tallinnas, osa Tartus. Nii on ühiste arutelude ja kokkusaamiste organiseerimine paras katsumus. Osalevad tudengid teevad kümneid praktilisi töötunde nädalas. Ning mida lähemale võistlus jõuab, seda rohkem neid tunde ilmselt olema saab.

Teie missioon on ambitsioonikas. Kellega teete selle täideviimisel koostööd?

Meie ettevõtmisel on korralik eelarve (u 400 000 EUR), millest on hetkel kaetud umbes pool. Toetajate seast leiab näiteks sellised nimed nagu Auve Tech, Magnetic MRO, Solarstone, Intar, Sebacom, Palmse Mehaanikakoda. Need on ettevõtted, kes on ühel või teisel moel pidanud ka ise ennast tõestama ning mõistavad seetõttu hästi meie ambitsioone ja väljakutseid.

Kuivõrd tegutseme null eurose turunduseelarve tingimustes, on kujunenud väga olulisteks partneriteks ka Marat, Suva Sokivabrik ja AdGorilla, kes on aidanud meil ennast nähtavaks teha.

Värskeim liituja meie toetajate seas on aga advokaadibüroo Hedman Partners, kes kaitseb ja nõustab meeskonda juriidilistes küsimustes, mis innovatsiooni tehes paratamatult tekivad. Lisaks on meie tegemistele episoodiliselt õla alla pannud erinevad väikeettevõtted, kellel pole täna jõudu rahaliselt toetada, aga kes tahavad siiski kuidagi abiks olla - näiteks toitlustuse, ruumide või teenuste näol. Ja see on väga oluline!

Julged ideed saavad teoks, kui on piisavalt julgeid tegelasi, kes julgevad uskuda. Ja mul on ülihea meel, et nende julgete ridadesse kuulub ka korralik raskekahurvägi akadeemilisest maailmast. Nimelt on meie partneriteks ka TTÜ, TÜ, TTK ja EMÜ, kellega koostöös populariseerime inseneeriaharidust, teeme teadust ning ehitame valmis kõige vägevama päikeseauto!

Kuidas Hooandja kampaania läks?

Näha on, et paljud elavad meile kaasa ning tahavad meid aidata. Hooandjas kogusime üle 21 000 euro, mis on läbi aegade Hooandjasse üles seatud projektide seas neljas tulemus.

Meie toetajate seas on sellised säravad nimed nagu Martin Villig, Kristel Kruustük, Robert Kitt. Aga ka näiteks paljude solariderite lähedased.

Millised on olnud suurimad väljakutsed, mis päikeseenergia jõul sõitva auto ehitamisel juba ületanud olete?

Ei ole meiegi erandid. 2020. aasta suurim väljakutse on kahtlemata Covid-19. Kevadel, pärast kuude pikkust tulemusetult toetajate otsimist olime juba püssi põõsasse viskamas. Visioon oli olemas, õiged inimesed olid olemas, aga võimalused oma idee elluviimiseks puudusid, sest kõigi fookus oli mujal. Nii keskendusimegi hoopis tugeva brändistrateegia kujundamisele ning arvutiprogrammides auto täiuseni lihvimisele. See kandis vilja ning täna oleme hulga paremas olukorras. Selge on see, et kogu protsess oleks olnud oluliselt lihtsam, kui oleksime selle teekonna ette võtnud mõni aasta tagasi.

Kui rääkida tehnilistest väljakutsetest, siis näiteks oleme pidanud auto "nüüd on küll valmis" kavandit kolm korda pea täielikult ümber tegema, kuna vahepeal selgusid uued reeglid ning asjaolu, et meie suureks vaenlaseks on tohutu külgtuul, mis valede kabariitide korral auto kiirelt külili paiskaks. No ja ühtlasi on püütud meile selgeks teha, et Solaride'i ettevõtmine on füüsikaseadustega vastuolus ja mida kõike veel. Väljakutseid jagub, selle üle ei saa küll kurta.

Millises staadiumis on Solaride’i projekt hetkel?

Meil on tohutult potentsiaalikas meeskond, väga tugev plaan, kõva tehniline kompetents ja pühendunud koostööpartnerid ning fännid. Ruumi on veel mõnedele toetajatele ja inseneridele. Soovitan siiralt sellest võimalusest kinni haarata, sest Eesti esimest päikeseautot saab ehitada vaid ühe korra. Ehitus algab kohe, kui mootorid Austraaliast kohale jõuavad.

Kuidas saavad asjast huvitatud tudengid osa võtta? Milliseid oskusi on vaja, et teie tiimis kaasa lüüa?

Hetkel otsime täiendust eeskätt inseneeriatiimi. Mis puutub oskustesse, siis see projekt on õppimisprojekt kõigile. Oluline on, et inimene oleks oma valdkonna fanatt, lahtise peaga ning väga hea tehnilise taibuga. Näiteks kuulub meie meeskonda ka paar gümnasisti, kel pole veel teab mis palju kogemusi, aga tahe ja ajupotentsiaal on kõvad ning selle pealt on areng ka praktilistes oskustes silmaga nähtav. Sa kas paned täiega või ei pane üldse – kandideerida saab siin .