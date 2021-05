Vaata, kuidas Jaan Roose trikitab Sarajevo pilvelõhkujate vahel

Jaan Roose on tuntud oma vingete videote poolest, mida ta filmib erinevates paikades üle maailma ning kus ta sooritab köiel hingematvaid trikke.

Oma värskeima projekti filmimiseks valis eestlane Bosnia ja Hertsegoviina pealinna ühed tuntuimad sümbolid - Unitici pilvelõhkujad. Tornid on saanud rahva seas hüüdnimed: "Momu ja Uzeira". Need olid fiktiivsed komöödiategelaste, kes naerutasid publikut läbi raadiolainete.

Filmimiseks paigutati Sarajevo kaksiktornide vahele 28 meetri pikkune liin, mis on tunduvalt pikem kui tavaliselt. Pilvelõhkujad on 97 m kõrged ja Jaan läbis vahemaa umbes 80 m kõrgusel. Sellisel kõrgusel kasutatakse tavaliselt 15-21 m pikkust liini (maksimaalselt 25 m).

"Sellistes kõrgustes on alati üks ületamist nõudev element - hirm. Teine tegur on ilm. Kõndimise hetkel oli veidi tuult, mis raskendab mõnede trikkide sooritamist, aga seda ei saa kontrollida," ütles 29-aastane Jaan.

