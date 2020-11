Loe, miks registreeruda Wings for Life World Runile

Wings For Life World Run on ülemaailmne heategevusjooks, mis kogub vahendeid seljaaju vigastuse ravi leidmiseks ja teadustöö toetamiseks. Järjekorras juba kaheksas jooks toimub 9. mail 2021. Loe siit, miks kindlasti osaleda tasub.

Püüdja-auto © Nuri Yilmazer for Wings for Life World Run

1. Toetad head eesmärki

Wings for Life World Runil astud välja teiste eest, sest 100% kõigist osavõtutasudest läheb otse sihtasutusele Wings for Life, kelle missiooniks on seljaaju vigastuse ravi leidmine.

2. See on unikaalne kogemus

Selle jooksuvõistluse formaat erineb teisest – finišijoon on liikuv püüdja-auto. See annab osalejatele 30 minutilise edumaa ning alustab seejärel vaikselt tempolt tõstes neid taga ajama. Kõigi jaoks maailmas algab jooks samal ajal 11am UTC, Eesti aja järgi kell 14:00 (Berliin 13:00, Tokyo 20:00, New York 07:00). Kui auto möödub, siis on võistlus sinu jaoks lõppenud. Michael Taylor, 2020 meeste parim , jooksis selleks hetkeks 69.92 km ajaga 4 tundi 12 minutit.

Joostakse nii päeval kui südaööl © Hugo Yang for Wings for Life World Run

3. Kellele ei meeldiks see T-särk?

Muidugi teed sa seda selleks, et end vormis hoida ja teisi aidata, kuid kui oled 2021. aastaks regamsega esimeste seas, siis saad ka ametliku Wings for Life World Run T-särgi. Ole kiire, enne kui need otsa saavad!

4. Osaleda saab ka Wings for Life World Run äpiga

Kui sulle sobivas asukohas jooksu ei toimu, siis selleks on olemas Wings for Life World Run äpp – lae see alla ja alusta jooksu ükskõik kus. Siis püüab sind kinni virtuaalne püüdja-auto, kuid asi toimub samal põhimõttel. Sind juhib reaalajas audioteavitus.

"Tänu meie äpile oleme täiesti sõltumatud uusimatest eriolukorra arengutest," kinnitab Wings for Life World Runi spordijuht, olümpiamedalist Colin Jackson. "Meil on tarkvara, mida oleme viis aastat pidevalt arendanud, nii et virtuaalne jooks pole meie jaoks uus territoorium."

5. Ametlikud jooksud on samuti plaanis

Lisaks äpijooksudele on plaanis ka 12 ametikku jooksu üle maailma, kuid kõk oleneb arenevast olukorrast. Lõplikud otsused Wings for Life World Run kohtade kohta võetakse vastu hiljemalt veebruariks.

Ära muretse, kui registreerusid äpijooksule, kuid ametlik jooks kinnitatakse ka sinu lähistel. Saad selle hõlpsalt vahetada, kui ametlikul jooksul on veel stardikohti saadaval.

Loodetavasti on tagasi ka ametlikud jooksud © Kin Marcin for Wings for Life World Run

6. Sa võid finišijoone ületamises kindel olla

Tänu püüdja-auto formaadile, kus finišijoon tuleb sinuni, saad ise valida oma distantsi eesmärgi. Vahet pole kas jooksed, veered ratastoolis, sörgid või kõnnid. On olemas ka Wings for Life World Run kalkulaator, mis näitab sinu seatud kauguse saavutamiseks vajaliku tempo. Paljud osalejad on öelnud, et see formaat innustas neid uue isikliku rekordi saavutamisel.

7. Kõigil on lõbus

Maailmaklassi sportlased. Algajad. 18-aastased. Seeniorid. Kõik vahepealne. Wings For Life jooksu ülemaailmne stardinimekiri on nii värvikas kui võimalik. Olenevalt asukohast on osalejatel päikeseprillid, laternad või vihmavarustus. Kõigi näol on naeratus. Hea eesmärgi nimel ühinemine muudab selle suurepärase energiaga päevaks, mida jagavad tuhanded korraga.

Tee kaasa, see on lõbus © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

8. Võimalus osa võtta millestki globaalsest

Sa mitte ainult ei jookse samaaegselt kõigiga üle kogu maailma, vaid lisad väärtust, mida on üles ehitatud alates esimesest stardist 2014. aastal. Siiani on 700 000 registreeritud osalejat 195 riigist läbinud 7 miljonit kilomeetrit ja kogunud peaaegu 30 miljonit eurot seljaaju vigastuste uurimiseks! Enne ravi leidmist ei saa seda liikumist peatada.