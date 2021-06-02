انوبيس: ابطال فالورانت مصر في مواجهة العالم

واللي حصل بعد سنة من تأسيسه على الاعتراف الرسمي من وزارة الشباب و الرياضة المصرية كأول فريق

محترف في مصر، لينطلق بعدها في تمثيل مجتمع الجيمرز المصري في منافسات في مختلف ألعاب الفيديو سواء على المستوى المحلي او في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أو على المستوى العالمي