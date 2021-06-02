انوبيس: ابطال فالورانت مصر في مواجهة العالم
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موعدنا السبت 5 يونيو، في التصفيات الاقليمية لريد بُل كامبس كلاتش 2021 - يواجه بطل مصر الفائز من
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تابع البث المباشر للمباراة النهائية في التصفيات الإقليمية واللي هتحدد مين هيسافر لاسبانيا ينافس في بطولة العالم من هنا
انوبيس جيمينج في مواجهة العالم
فريق انوبيس جيمينج واللي اتأسس عام 2015 بهدف واحد وحلم وعد بيه جماهير الرياضة الاليكترونية في مصر والعالم العربي
هدفنا هو تمثيل منطقة الشرق الأوسط من خلال أقوي فريق للرياضات الالكترونية. شجعنا و شاركنا في حلمنا.
واللي حصل بعد سنة من تأسيسه على الاعتراف الرسمي من وزارة الشباب و الرياضة المصرية كأول فريق رياضات إلكترونية محترف في مصر، لينطلق بعدها في تمثيل مجتمع الجيمرز المصري في منافسات في مختلف ألعاب الفيديو سواء على المستوى المحلي او في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أو على المستوى العالمي
بطولة العالم ل فالورانت - ريد بل كامبس كلاتش
وقدر فريق انوبيس يهزم كل منافسيه في مشوار تصفيات مصر لحد ما قابل فريق رعد القوي في النهاائي المحلي وقدم لاعبيه عرض اكتر من رائع وسيطروا على كل مجريات الجيم لحد ما فازو بنتيجة كبيرة وحصدوا اللقب المحلي
مسيرة الانتصارات - بطولات فالورانت
ومن بعد الفوز ببطولة ريد بُل كامبس كلاتش اتفتحت نفس الفريق وحصد القاب محلية واقليمية اللقب ورا التاني، في موسم استثنائي للفريق المصري اخرهم كان حصولهم على المركز الاول على شمال افريقيا وبلاد الشام في بطولة سترايك ارابيا عشان تكون اول خطوة في التأهل لبطولة العالم
تحدي بطولة العالم - فالورانت - ريد بل كامبس كلاتش
المرحلة دي مكونة من 3 ايام وكل فرق العالم متقسمة لمجموعات جغرافية، هتبدأ اول جولة من التصفيات بنظام خروج المغلوب يوم الخميس 3 يونيو وتستمر حتى السبت5 يونيو
تبدأ المرحلة الاولى من بطولة العالم بالتصفيات الاقليمية واللي بيقع فيها فريق انوبيس في مجموعة مع فرق الإمارات والكويت والجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا وكينيا
اول مباريات الفريق المصري هتكون الجمعة مع الفائز من جنوب افريقيا و كينيا
البث المباشر
المباريات النهائية لكل منطقة فقط هي اللي هيتم إذاعتها وفي حال وصول فريقنا المصري للنهائي هنشوف انوبيس جيمينج في البث الحي على قنوات ريد بُل جيمينج يونيوب وتويتش
الجوائز
الفريق الفائز بلقب بطل العالم هيحصل على الجائزة الكبرى بقيمة 20،000 يويو وفرصة انه يحضر بطولة العالم الاكبر والاشهر Valorant Masters