من الرائع أن تشعر أنك جاهز لتعلم الحركات الفنية على لوح التزحلق أو السكيت بورد. ولكن قبل البدء بتلك التي تتطلب بعض المهارات الجادة، إبدأ بأساسيات التزحلق وبحركات على الأرض المسطحة التي ستساعدك في تطوير توازنك خلال تحريك اللوح. فالغوص مباشرة في حركات السكيت بورد الصعبة قبل أن تتقن الحفاظ على توازنك وحركتك على اللوح، سيزيد من احتمال تعرضك لإصابات مثل إلتواء المفاصل وكسور العظام والارتجاجات الدماغية.

المهارات الضرورية قبل البدء بتعلم حركات التزحلق على اللوح

إبدأ بالأساسيات المطلقة مثل الوقوف والنزول عن اللوح بسلاسة، إتقان وضعيتك، وبناء توازن أفضل عند الإنطلاق والتحرك. بمجرد أن تبني ثقتك وقدرتك مع هذه الأساسيات، إبدأ بتعلم التمايل مع المنعطفات والحفاظ على سرعتك، وحينها ستكون جاهزاً لتجربة الحركات التسع التالية للمبتدئين.

1 –"رايد سويتش" (Ride Switch)

من الناحية الفنية، لا تعتبر حركة التبديل "رايد سويتش" حركة فنّية في حد ذاتها، ولكنها إحدى التقنيات التي عليك أن تتعلمها لأنك ستحتاج إليها لدى أداء حركات أكثر تقدماً. هي بكل بساطة التزحلق بواسطة القدم الأخرى. على سبيل المثال، إن كنت تضع عادة قدمك اليسرى في الأمام وتدفع نفسك بقدمك اليمنى، فحركة "رايد سويتش" تعني تبديل القدمَين، أي أن تكون قدمك اليمنى في الأمام وأن تدفع نفسك بقدمك اليسرى. أتقن هذه المهارة الأساسية وهي ستفتح لك الباب أمام أداء الكثير من الحركات الفنية التي ترتكز على هذه التقنية.

2 - "دروب-إن" (Drop-In)

هذه الحركة بدورها لا تُعتبر حركة تقنية متقدّمة مثل "أوللي" التي تقتضي القفز مع لوح التزحلق، غير أنها واحدة من الأساسيات التي يجب عليك إتقانها كي تتمكن من التزحلق على المنحدرات وداخل الأحواض. للقيام بحركة "دروب-إن"، ما عليك سوى موازنة ذيل لوح التزلج الخاص بك على حافة منحدر أو حوض والنزول ببساطة مستعينًا بدفع الجاذبية. قد يبدو الأمر مخيفاً بعض الشيء في البداية، لكن هذه الحركة ستساعدك على بناء ثقتك بنفسك حتى تتمكن من إتقان حركات تقنية أكثر تقدماً كلما تحسن أداؤك مع مرور الوقت.

3 - "مانويل" (Manual)

المتزحلق السويسري سيمون ستريكر يؤدي حركة "مانويل" بجانب بحيرة © Bodo Rüedi

حركة "مانويل" أو تأدية الـ"ماني" (manny)، هي بمثابة رفع العجلة الأمامية للدراجة. للقيام بذلك، قم برفع الجزء الأمامي من اللوح بحيث تسير على العجلتين الخلفيتين. ليس عليك أن تستمر بذلك لفترة طويلة، لكنّ التزحلق على هذا النحو لمسافة بضعة أمتار كفيل بتعزيز قدرتك على التوازن. تمرّن على هذه التقنية واعبر ميدان التزحلق لتطوير مهاراتك بما يكفي لدمجها لاحقاً مع حركات القفز مثل قفزة الهيبي (hippie jump).

4 - "كيك تورن" (Kick Turn)

حركة "كيك تورن" تساعدك على التحكم بسرعتك على المنعطفات الحادة بشكل أفضل بخاصةٍ إن كنت تزيد من وتيرة سرعتك. لتعلّم هذه التقنية، ضع قدمك على ذيل لوح التزحلق وأضف المزيد من الوزن هناك محتفظاً بقدمك الأخرى على الجزء الأمامي من اللوح، وبينما تزيد الوزن بقدمك الخلفية يجب أن يرتفع الجزء الأمامي من اللوح.

وعندما يرتفع الجزء الأمامي من اللوح عن الأرض بضعة سنتيمترات، اضبط التوازن إما إلى الأمام وإما إلى الخلف. وإن كنت ترغب في تعلًم كيفية قلب اللوح برجلك، فمن المهم أن تتقن حركة "كيك تورن" أولاً.

5 - "تيك تاك" (Tic-Tac)

تشتمل حركة "تيك تاك" على سلسلة مناورات "كيك تورن" إلى الأمام وإلى الخلف، ستجعلك تستدير بضع درجات بحيث تندفع إلى الأمام من خلال حركات جانبية صغيرة. وتكرار التمايل هذا بحركات أضعف بعض الشيء إنما بوتيرة مرتفعة يتيح لك الضغط أكثر والاندفاع بالتالي إلى الأمام بمزيد من السرعة والزخم. إنها تقنية رائعة لركوب السكيت بورد وربما الأفضل لتحسين التوازن والتماسك على اللوح، بخاصة عندما تنطلق لتشقّ طريقك على ميدان التزحلق.

6 – "أوللي" الأساسيّة (Basic Ollie)

نيك مور مؤدياً حركة "أوللي" © Brian Caissie

عندما تتقن الأساسيات، يحين الوقت الانتقال الى تعلّم بعض الحركات التقنية الأكثر صعوبة. يعتبر الكثير من محترفي السكيت بورد أن "أوللي" الأساسية هي واحدة من أبرز الحركات الضرورية للانطلاق في ممارسة هذه الرياضة، نظراً إلى أن الكثير من الحركات الأخرى تعتمد عليها. وتنفيذ الحركة يقتضي أن تقفز مع إبقاء لوح التزحلق ملازماً لقدميك. ابدأ الحركة بالانخفاض إلى مستوى الركبتَين قبل أن تضغط على ذيل السكيت بورد لكي يلازم اللوح جسدك عند القفز، ثم ارفع قدمك الأمامية إلى مستوى لوح التزحلق. واظب على هذا التمرين وستتقن حركة "أوللي".

7 - "أوللي 180" (180 Ollie)

تبديل الجهة الأمامية مع حركة "أوللي 180" © redbullcontentpool.com

ترتكز هذه الحركة على قفزة "أوللي" الأساسية التي يجب أن تتقنها جيداً قبل محاولة القفز وتبديل وجهة اللوح 180 درجة. ولتنفيذ "أوللي 180"، ابدأ بالتزحلق متخذاً وضعية "أوللي" الأساسية. وعندما تقفز، بدلاً من الهبوط في الاتجاه نفسه، سيكون عليك أن تحطّ في الاتجاه المعاكس. واظب على تعلّم هذه الحركة وستتمكن مع مرور الوقت من تأدية المزيد من الحركات المتوسطة الصعوبة.

8 - "بورد سلايد" (Boardslide)

توري بودوبل مؤدياً حركة "بورد سلايد" أمامية © Torey Pudwill

"بورد سلايد" هي من الحركات الأخرى التي يمكنك أن تبدأ في التمرين عليها عندما تصبح متمكناً من القفزات وحركتَي تبديل القدمين و"أولي". ستحتاج إلى سكة أو حافة لتنفيذ هذه الحركة. وبهدف تأدية "بورد سلايد"، ابدأ في التحرك بزخم أثناء اقترابك من السكة، وقم بتأدية قفزة "أوللي" لتهبط بوسط اللوح على السكة والعجلات عند الجانبين قبل أن تنزلق. الشمع الخاص بالتزحلق يمكن أن يساعد في سهولة الانزلاق على السكة (وحماية السكيت بورد في نفس الوقت).

ابدأ في إتقان هذه الحركات السهلة التسع حتى تتمكن من تنفيذها بسهولة. ثم، يمكنك أن تنتقل تدريجيًا لتعلّم حركات السكيت بورد الصعبة، مثل "هيل فليب" (heelflip) أو "فايكي بيتا فليب" (fakie beta flip). كلّما تمرّنت، كلما زادت مهاراتك. وتذكر أهمية ممارسة تمارين الإحماء قبل للتزحلق في الميدان حتى لا تتعرض لتشنّج في العضلات أو للإصابات.

9 - "روك تو فاكي" (Rock to Fakie)

"روك تو فايكي" هي حركة متوسطة الصعوبة يمكنك ممارستها عندما تكون جاهزًا للتزحلق على منحدر أو حافة. ولإتقان حركة السكيت بورد هذه، ستحتاج إلى التزحلق بسرعة جيدة صعوداً داخل الجزء الجانبي للحوض أو على منحدر. وعندما تصل إلى القمة، دع الجزء الأمامي للوح يمر فوق الحافّة، بحيث تكون متوازناً عليها، ثم تزحلق نزولاً، ولكن قم بحركة تبديل وجهة اللوح "سويتش" بدلاً من النزول بالقدم الأمامية نفسها.