في الألعاب الجماعية مثل League of Legends التابعة لشركة Riot Games، يكون لكل شخص دور محدد. البعض يوفر الدعم، بينما يحاول البعض الآخر تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات القتل لمساعدة الفريق على تحقيق الأهداف. ولعبة التصويب التكتيكية الجديدة لنفس الاستوديو، Valorant، متشابهة جدًا في هذا الأمر وهو أن لكل عميل مزاياه المختلفة.

الجزء الأصعب هو العثور على أسلوب لعب (وعميل) مناسب لك. لذا قبل بدء جولتك التالية (أو الاشتراك في بطولة Red Bull Campus Clutch العالمية لطلاب الجامعات مع فريقك)، من الجيد التفكير في طريقة لعبك ونقاط تفوقك. إنها مهمة شاقة، ولكن لا تقلق، لأننا في ظهرك. لقد تعاونا مع اللاعب المنضم حديثًا إلى G2 Esports، ألكساندر "زيك" زيجمونت، للإجابة على كل أسئلتك المتعلقة بالعثور على العميل الأمثل لك.

المترصدون (LURKERS)

الخطوة الأولى نحو اختيار العميل المناسب هي معرفة الأدوار المختلفة داخل اللعبة، وكما يشرح زيك، "المترصدون هم اللاعبون الذين يقفون داخل منطقة أثناء قيام فريقهم بالهجوم في مكان آخر. يحاول المترصد تطويق فريق العدو من مواقع غير متوقعة". إذا كنت تلعب بدور مترصد، فيجب أن تعرف كل كبيرة وصغيرة في خرائط Valorant وتوظيفها في صالحك.

معرفة المكان الذي يصوب فيه خصومك طلقاتهم يساعدك على تطويقهم والدخول من الزوايا التي لا يدافعون عنها. عليك أيضًا أن تكون مبدعًا: إذا كنت قد سلكتك للتو طريقًا وقمت بقتل بعض الخصوم في الجولة السابقة، فمن المحتمل أن يراقب خصومك ذلك الزقاق أو الممر في انتظارك للمحاولة مرة أخرى. المزج بين تكتيكاتك يجعل خصومك غير مدركين من أين ستأتي الضربة. العملاء الأكثر ملاءمة لهذا النمط من اللعب هم Omen وYoru الذي تم إصداره مؤخرًا. تساعدك قدرات النقل الآني الموجودة في زيهم على التسلل وراء خصومك وتطويقهم على حين غرة.

رأس الحربة (ENTRY FRAGGERS)

كيفية العثور على عميل Valorant المثالي لبطولة Red Bull Campus Clutch © Riot Games

إذا كنت تحب الانقضاض وفتحة الصدر على خصومك وقتل أكبر عدد ممكن من الخصوم، فإن دور رأس الحربة مثالي لأسلوبك. ولتؤدي هذا الدور بفعالية، يجب أن تكون قادرًا على تسديد الضربات المهمة. في الغالب، تكون أنت أول مطلق للنار. التفوق في مبارزة ثنائية يعني أن فريقك أصبح متفوق بلاعب زيادة، لكن الخسارة تعني العكس. عملاء رأس الحربة، مثل Phoenix و Raze و Jett، لديهم القوة النارية والقدرة على المناورة للفوز بمبارزة واحد مقابل واحد في بداية الجولة.

يؤكد زيك أن هناك فرقًا كبيرًا بين رأس الحربة والمترصدين، لأن المترصدون يلعبون بعيدًا عن بقية الفريق. فين حين أن رأس الحربة غالبًا ما يكون مع بقية أعضاء الفريق، ويغير على الخصم من أجل تحقيق هدف. ومع ذلك، قد يحدث أن يكون اللاعب رأس حربة في بداية الجولة وفي نهايتها يكون مترصد. على سبيل المثال، في خريطة Ascent، تتحكم في منطقة المنتصف وتضع لاعبًا فيها. سيلعب دور راس الحربة في البداية بقتل الخصم الموجود في المنتصف ثم تهاجم النقطة A وتتركهم في المنتصف، وكذلك سينتهي به الأمر كمترصد."

عملاء الدعم (SENTINELS) وعملاء تعطيل خطط الخصم (INITIATORS)

عملاء الدعم (SENTINELS) وعملاء تعطيل خطط الخصم (INITIATORS) يفتقرون إلى القوة النارية الهائلة التي يتمتع بها الدوران الآخران. وللتعويض عن ذلك، يمكنهم دعم الفريق بطرق مختلفة. يمكن لعملاء الدعم مثل Sage شفاء أو إحياء الحلفاء وتوفير أدوات متطرفة مثل حجب مناطق من الخريطة بالإبطاء والجدران. ومع أنهم لا يقتلون أكبر عدد من الخصوم في اللعبة، إلا أنهم عنصر بالغ الأهمية في فريق Valorant الناجح. وغالبًا ما يكون عملاء الدعم هم العقل المدبر للفريق وسيقومون بوضع الخطط وتنفيذها في اللعبة ودور كل عضو في المواقف العصيبة. هل يمكنك التحكم أعصابك؟ إذا فربما يناسبك دور عميل الدعم.

الخلط بين الأدوار

إذا وصلت لهذه النقطة وما زلت لم تأخذ قرارك بشأن الدور الذي ترغب في لعبه، فلا تقلق! يخبرنا زيك أن أفضل اللاعبين في Valorant قادرون على لعب أي دور يحتاجه الفريق، ولذلك من الجيد دائمًا التناوب. كما يخبرنا أنه من السهل جدًا اختيار دور رئيسي آخر، "ما عليك سوى معرفة الأهداف التي تحتاج إلى تحقيقها لتسهيل فوز فريقك بالمباراة".

معرفة ما يجب القيام به والأدوار التي يجب لعبها داخل الفريق هو الجزء الأهم من اللعب في فريق Valorant ناجح. لم يعد هناك شيء يعرف باسم الميتا المثالي في الوقت الحالي، ويقول زيك "لذلك أصبح هناك مجال كبير للابتكار، خاصة مع إطلاق العميل الجديد Yoru." أو بتعبير آخر، هناك فرصة للجميع.

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