نصايح نوران جوهر للرياضيين: ممارسة الرياضة اثناء الصيام

رمضان مش زي أي شهر تاني، مش بس بسبب الصيام، ولكن بسبب تغيير روتين حياتنا، خصوصا للناس اللي بتمارس الرياضة.

الصيام في رمضان بيحير كتير من الرياضيين، هل هو فرصة للتحدي ولا بيمنعهم من تحقيق أهدافهم؟

قعدنا مع نوران جوهر، بطلة الاسكواش المصرية، واتكلمنا عن ازاي مارست الرياضة وحافظت على مستواها في شهر الصوم. بس قبل كل ده، تعالو نتعرف عليها اكتر.

نوران جوهر

نوران جوهر © redbull

نوران جوهر بدأت مشوارها في 2013 ووصلت في سن 22 لأعلى ترتيب في اسكواش. نوران فازت ببطولات كتيرة زي بطولة العالم للناشئين وبطولة براغ والبطولة الأيرلندية المفتوحة وبطولة مونتي كارلو الكلاسيكية.

ده غير انها فازت ببطولة ماكاو المفتوحة في 2018 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسكواش في 2019. وفي 2021، فازت بلقبها الثاني في بطولة الولايات المتحدة وشاركت في الفريق المصري اللي فاز ببطولة كأس العالم لفرق السكواش للسيدات سنة 2023.

نوران قالت لنا نصايح مفيدة جدًا عن التمرين في الصيام وسط تغيير جدول التمارين والمسابقات في رمضان.

إيه هي التحديات البدنية والنفسية اللي بيواجهها الرياضيين في شهر رمضان؟

نوران جوهر © redbull

مواعيد التدريب بتتغير تمامًا. انا بتدرب 3 مرات في اليوم، 2 سكواش و1 فيتنس. كل تمرين لمدة ساعة ونص، يعني لحد 5 ساعات في اليوم. لكن في رمضان صعب جدًا احافظ على نفس الجدول، فكنت بتدرب 3 ساعات بس. ونظام النوم كمان اتغير، كنت بفضل صاحية طول الليل وبنام لحد وقت متأخر (كنت بنام على الساعة 4 الصبح وبصحى حوالي الضهر)، فأول تمرين سكواش وفيتنس كانت حوالي 3 أو 4 العصر لمدة ساعتين، بعدين كنت بفطر على وجبة كويسة وبتدرب تاني الساعة 9:30 لحد 11، وبعدين جلسة تعافي من 11 لنص الليل. وآخر وجبة كانت بتبقى حوالي 3:30 الصبح.

أكبر تحدي واجهته كان رمضان في أمريكا، ولان قليلين جدًا اللي بيصوموا هناك كان صعب ألاقي مدرب مستعد يتكيف مع الجدول، عشان كده ساعات كنت بتمرن الـ 3 تمارين وأنا صايمة. كمان محدش كان بيبقى صاحي بليل فكنت بنام حوالي 4 ساعات في اليوم، ودي حاجة مش صحية خالص، ممكن تقدر تعمل كده يوم أو يومين، بس لما يتراكم عليك بيأثر على جسمك.

بس لما رجعت لمصر رمضان السنه دي حسيت بفرق كبير. كل الناس بتصوم فكل واحد بيدعم الثاني، وبالذات في التمرين، كلنا كنا بتدرب سوا في المواعيد اللي تنفع مع الصيام.

طبعًا مش المفروض تتوقع من نفسك طاقة عالية كل يوم، في أيام بتصحى وأنت منهك، بس دا عادي. وفي أيام ممكن تبدأ التمرين وأنت تعبان وتبقى احسن في آخره. فالموضوع كله أنك تيجي على نفسك حتى لو معندكش طاقة كبيرة بالذات أول كام يوم من رمضان لانهم بيكونوا أصعب لأن جسمك مش متعود، بس بعدين بيبقى أسهل وبيبقى عندك طاقة تتمرن وأنت صايم.

إزاي حافظتي على مستواكي في شهر رمضان؟

نوران جوهر © redbull

اللي ساعدني ان عندي فريق كبير جدًا ورايا، لكن أنا بقول أن أهم حد في رمضان هو أخصائي التغذية من ريد بُل، لأنها حاجه معقده جدًا. ممكن تخسر وزن وعضلات كتير في رمضان، وده مش حلو للرياضيين. فركزنا على وجبات فيها بروتين، وبعد التمرين التاني كنت بشرب مشروب بروتين علشان اتعافى كويس لليوم الجاي. ده غير ان شرب المياه أساسي جدًا.

والمدرب كمان كان بيحاول يتكيف مع احتياجاتنا، وركز على التكنيك أكتر من التمارين الصعبة، بس كان ساعات بيعمل جلسات قوية علشان ندفع نفسنا شوية.

إزاي تغيير الروتين في رمضان أثر على نموك الشخصي؟

نوران جوهر © نوران جوهر

المجهود دا بيفيد جدًا، بس لازم تلاقي التوازن بين التعب الشديد والتمارين الخفيفة، يعني مش ممكن تتمرن تمارين خفيفة لمدة 30 يوم.

رمضان بشكل عام هو فرصة تقرب من ربنا وتفكر في إيمانك. دا مهم جدًا للاعبين لأن جدولنا دايمًا مليان ضغط وسفر ومنافسة، وأحيانًا بننسى نركز في الحته دي.

حاجة بتيجي في بالي دايمًا إني فزت ببطولة بريطانيا المفتوحة لأول مرة في في رمضان 2019 وكانت فترة حلوة جدًا في حياتي وأكيد الإيمان وربنا ساعدوني في الأسبوع دا اللي مش هنساه أبدًا.

بالنسبة لي، رمضان هو أحلى وقت في السنة وأنا حاولت استفيد بكل يوم فيه علشان مر بسرعة. هما 30 يوم بس في السنة وعارفة إنه صعب تتمرن بس بجد يستاهل.

ودي كانت نصايح نوران جوهر للرياضيين في رمضان. وفي الآخر، متنساش إن رمضان فرصة نقرب فيها من ربنا ونوازن بين الرياضة والروحانيات.

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