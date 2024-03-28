نصايح إيهاب أمين و نادين السلعاوي: للرياضة في رمضان!

شهر رمضان بيختلف عن أي شهر تاني في السنة، مش بس من ناحية الصيام، لكن من ناحية تأثيره على روتين حياتنا، بالذات للرياضيين.الصيام في رمضان بيحير كتير من الرياضيين، هل هو فرصة للتحدي والتميز، ولا عائق بيمنعهم من تحقيق أهدافهم؟

احنا في ريد بُل قعدنا مع نادين السلعاوي وإيهاب أمين لاعبين كرة السلة المصريين عشان يكلمونا عن إزاي نتمرن في الصيام ونحافظ على مستوانا. بس الأول، تعالو نتعرف عليهم.

نادين السلعاوي

نادين السلعاوي © redbull

نادين السلعاوي لاعبة كرة سلة في النادي الأهلي والمنتخب المصري. نادين من عيلة ليها تاريخ طويل مع كرة السلة، ووالدها ووالدتها كانوا لاعبين دوليين. نادين ابتدت تتمرن في نادي الأهلي من صغرها وبعد كده وقررت تروح أمريكا تلعب وتدرس وحققت نتايج هايلة في جامعة UNC Greensboro. وبعد الكلية، رجعت لمصر عشان تدعم كرة السلة.

إيهاب أمين

ايهاب امين © redbull

إيهاب أمين بيهتم بالرياضة من صغره وكان بيتنافس في السباحة وكرة القدم. بس مكملش وقت طويل وإتجه لكرة السلة وانضم لنادي الإسكندرية الرياضي. وخلال فترة 17 سنة مع الفريق فاز ببطولة الدوري المصري وكأس مصر لكرة السلة. وفي صيف 2019 وقع أول عقد إحترافي ليه مع النادي الأهلي في الدوري المصري بعد ما خد فرصته وشارك مع المنتخب سنة 2015.

نادين وإيهاب عندهم نصايح مذهلة عن إزاي تتمرن وانت صايم وتتكيف مع جداول التمارين والمنافسات في رمضان، يلا نعرفها مع بعض.

أيه هى التحديات البدنية والنفسية اللي بيواجهها الرياضيين في شهر رمضان وازاى بتتعملو معاها؟

نادين السلعاوى © redbull

نادين وضحت أن:

الصيام ممكن يسبب جفاف، بالذات إذا كنت بتتمرن أو بتتنافس وأنت صايم. عشان كده، مهم جدا شرب المياه والحصول على كمية مناسبة من البروتين في الفطار عشان تقدر تحافظ على العضلات.

كمان الصيام ممكن يأثر على تركيزك. والتمرين وانت صايم ممكن يحسسك انك مضغوط. بس الموضوع كله هيتحل لما تركز على نفسك وأهدافك.

ونادين حكت عن فترة في حياتها كانت حاسة بالضغط ده وهي صايمة وإزاي اتغلبت عليه

وقالت: "انا فاكرة اوي رمضان وأنا في الجامعة في أمريكا، كنت بصوم من الساعة 3:30 الفجر، وابدأ تمرين لوحدي الساعة 8 الصبح بعدين احضر محاضراتي، وارجع تاني الساعة 1 الضهر أرفع أوزان، واتمرن بيسبول الساعة 2:30 العصر. بعدين اروح البيت واستنى الفطار الساعة 8 بليل."

نادين بتوصف الفترة دي بأنها كانت فترة صعبة وتحدي كبير بس كمان كانت تجربة رائعة ساعدتها انها تكبر على المستوى العقلي والجسدي. التمرين والدراسة في الصيام علم نادين أهمية التخطيط والصبر في الظروف الصعبة.

أما إيهاب فشرح أن التعافي بيبقى اصعب في الصيام وقال:

ايهاب امين © redbull

"قبل الفطار وأحيانًا بعد التمرين عشان أساعد في التعافي، بحاول أعمل نشاطات تأملية، وتمارين تنفسية حتى لو بس لـ 2 أو 3 أو 4 دقايق، كمان بعد التمرين بـ 30 دقيقة باخد وجبة صغيرة، زي بروتين شيك، أو أي أكل فيه كربوهيدرات وبروتين. كمان جلسات التأهيل مع الدكتور الرياضي للفريق مهمة جدًا، بالذات اننا بنلعب 3 ماتشات في الأسبوع."

س: إزاي نحافظ على مستويات الأداء في شهر رمضان؟

نادين اتكلمت على نقط مهمة وهما:

ميعاد التمرين : في رمضان الموضوع كله بيتلخص في إزاي ترتب مواعيد التمرين وأنت صايم. حاول تتمرن في الوقت اللي بتبقى حاسس فيه بالنشاط عشان تقدر تستفيد من التمرين من غير ما تحس بالتعب والإرهاق.

تقليل شدة التمرين : في رمضان، يمكن يكون فكرة حلوة انك تقلل شدة التمارين شوية. متحاولش تدفع نفسك أكتر من اللازم وتحس بالإجهاد. ركز على انك تحافظ على مستوى لياقتك بدل ما تحاول تحقق نتائج كبيرة.

شرب المياه : حافظ على شرب المياه بين الفطار والسحور، بذات لو عندك تمرين.

التغذية : اتأكد انك بتحصل على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية والدهون الصحية في السحور والفطار. كده هيبقى عندك الطاقة اللازمة لليوم كله. ومتنساش أنواع الأكل الغنية بالمياه!

الراحة : الراحة والتعافي مهمين جدًا في رمضان. النوم كويس هيساعد جسمك على شحن طاقته والتعافي من كل التمارين اللي بتعملها.

اسمع لجسمك : لو حسيت بالإرهاق زيادة عن المعتاد فممكن تغير جدول تمرينك أو تاخد يوم راحة.

اتواصل مع مدربك : مدربك هيساعدك على تنظيم جدول التمرين وتقديم النصايح المناسبة لاحتياجاتك الخاصة.

الاستمرارية : حاول تحافظ على الاستمرارية في التمرين في رمضان. النشاط الدايم هيساعدك تحافظ على مستوى اللياقة ورفع أداءك.

وإيهاب كمان أكد على:

وإيهاب كمان أكد على:

إننا لازم نعمل تغييرات في التمرين عشان نتأقلم مع الفترة دي. قبل الفطار، نعمل تمارين خفيفة جدًا، بس بعد الفطار، هنبدأ التمرين الرئيسي.

وقال: "بحاول أحافظ على أدائي عن طريق التغذية بين الفطار والسحور، وشرب كمية كبيرة من المياه والسوائل. ولو التمرين أو الماتش هيبقى متأخر، 10 بليل مثلًا، بتأكد اني اخد فطار كويس، مليان كربوهيدرات وبروتين ودهون صحية. وفي السحور، بحاول اخد كازين لأنه بيتهضم ببطء، وبيدي طاقة طول اليوم. كمان باكل جبنة قريش كتير في رمضان."

وإيهاب ختم كلامه بنصايح أخيرة

وقال: "النصيحة اللي بقولها للاعبين علشان يحافظوا على مستواهم في رمضان، ولو حد بيلعب وهو صايم، انهم يحافظوا على روتين وجدول النوم وشرب الكمية الكافية من السوايل، دي حاجة مهم جدًا للتعافي بدنيًا ونفسيًا."

ودي كانت نصايح ممتازة جدًا من نادين سلعاوي وإيهاب أمين للرياضيين اللي بيتمرنوا في رمضان. الموضوع بسيط، انك تخطط وتبقى إيجابي وأنت بتشتغل على أهدافك، حتى وأنت صايم.