  5 حاجات متعرفهاش عن ابن السيوف!

01 فى اسكندرية "عفروتو" و فى القاهرة "أحمد الطماع" و فى دبى مول "روك ستار"

أنا في القاهرة حد وفي إسكندرية حد تاني خالص، يعني أنا في القاهرة ممكن أكون "أحمد الطماع"

كل يوم بروح الستوديو عايز أنجح أكتر وكل يوم عايز اشتغل، حتى صحابي اللي من السيوف لما بييجوا عندي القاهرة يقعدوا كام يوم مابخرجش معاهم باجي ليهم الصبح من الاستوديو، وهم فاهمين ان ده أحمد طماع بتاع الشغل.

إسكندرية بقى باجي ببقى عفروتو، ببقى واحد تاني حتى هم لاحظوا ده ببقى بتكلم بأسلوب تاني لبسي وشكلي بيبقى متغير، بلبس اللبس اللي هو يمشى مع المنطقة وطريقتي بتتغير في كل حاجة حتى تفكيري، فأنا بحس إني منفصل. دلوقتي بقالي سنتين باجي إسكندرية عشان أنسى كل حاجة وأقعد في الشارع أنا وأصحابي ونقعد نهزر والمنطقة مش بتعاتبني ولا بتحاسبني على أي فعل بعمله عشان كوني فنان، لأ هم عارفيني من قبل ما أكون فنان باجي ارتاح بقى.

فى دبي مول, ببقى حاسس إن أنا روك ستار، أنت لو تبص لها بجد، أنا أكتر حد في السين عايش حياة الروك ستار دي و يمكن عشان نابع من إني أنا كنت متبهدل زمان، فلما الدنيا ظبطت قلت من حقي أعيش، وعمر ما حد هايجي يقولي أنت مش نجم . عكس حد تانى ممكن يكون طول عمره بيسافر كتير مثلا وأتعامل مع فئة معينة من البلد فاللي هو اتشهر مش فارقة ما هي هي، أو متعود يشوف ناس معينة من فئة معينة من زمان من قبل ما يكون مشهور، إنما أنا مكنتش بشوف الناس دي فبقول من حقي أعيش روك ستار.

اسمعوا عفروتو و هو بيحكى اكتر عن بداية مشواره فى أغنية "صاغ سليم" مع أحمد الموجى فى ريد بُل مزيكا صالونات:

02 ماكنش عايز يبقى مطرب

أول مرة كتبت كنت عيل صغير في إعدادي ومفركش مع صاحبتي، كان تراك رومانسي،

أنا مكنتش اعرف يعني إيه راب أصلا بس صوتي كان حلو من صغري فأخدوني في المدرسة إن أنا أغني مع الفرقة الموسيقية ده بداية إن أنا من زمان شايف نفسي في صورة فنان.

في يوم واحد صاحبي من السيوف هنا، فقالي تعالى فيه ايفينت بيتعمل في مكتبة إسكندرية في حاجة اسمها راب في حاجة اسمها بيت بوكس تعالى بس هانروش وكده، روحت معاه ومن هنا بقى شوفت ناس بتتراب وناس بتبيت بوكس، عاجبني الموضوع وبقيت كل يوم جمعة بروح للناس دي.

قعدت العب كده 3 4 سنين وبعمل بيت بوكس للرابرز وخلاص بقيت بفرق بودني مين جامد ومين مش جامد، لما جيت ابتديت اكتب بقى وابتدي راب خلاص أنا بدايتي قوية كده كده عشان أنا ودني مفرقة أعمل إيه عشان أكون جامد أو لأ، عمري ما شوفت نفسي كمغني من قبل ما أعرف الراب لأن أنا أه كنت عارف وقتها إن أنا صوتي حلو بس كنت بتكسف جدا أغني، أي حد يجي يقولي غني، كنت بقول لأ مستحيل انسى.

لو ما كنتش رابر، كنت ممكن أغني مهرجانات مثلا، روشة والمهرجانات دي حاجة مصرية 100% بحبها جدا وبقدرها جدا، ممكن يبقى فيه ناس ماتوافقش مع اللي أنا بقوله ده بس بجد هو شئت أم أبيت، هو 100% حاجة مصرية. أبويا كان عايزني لو هغني أبقى مطرب وأغني أغاني طربية.

03 مش بيهتم بعد التراك ما ينزل

أول ما بنزل التراك، مديرين أعمالي هنا اسألهم مش أنا بس اللي بارد هو التيم هنا كله، مفيش حد فينا بيهتم، والشركة هي اللي بتنزل التراك وأنا ساعات ببقى نايم ممكن أصحى من النوم بعد ساعتين من نزول التراك

أنا شخص مش بيمسك موبايله كتيرعامة، أنا كنت زمان مدمن فعالجت الموضوع، ولو عايزني أديلك العلاج عندي، اقفل كل النتوفياكشن بتاعت الموبايل كلها ولا واتساب ولا رن ولا أي حاجة تلاقي نفسك قاعد 3 ساعات من غير موبايل مسحول في حاجات تانية خالص، حاجات حقيقية شوية يعني، مالكش دعوة بالموبايل ده خالص وبعد 4 ساعات بتقول أوف ده أنا قافل

04 حلم عمره اتحقق خلاص

أول حفلة ليا برا مصر كان الموضوع غريب قوي بصراحة لأنها كانت 2019 وأنا مش مشهور في الأردن، كنت طالع تبع شو كده الأمريكان بيعملوا الراب في البلاد اللي مش موجود فيها فكانوا جايبيني من ضمن الشو بتاعهم إن أنا أعلم رابرز لمدة أسبوعين أو أنا اعمل بيهم شو يعني وبعد أسبوعين نعمل حفلة فأنا غنيت في الحفلة دي تراك بس دي مش حفلة رسمي لعفروتو يعني، أول حفلة رسمي ليا كانت في دبي أنا وويجز، بجد هنا بقى كنت عايش الحلم دي كانت تاني مرة اركب طيارة بس كان حلم يعني. ودي كانت أول حفلة لينا انا وويجز برا مصر والفرحة كانت باينة في عيني وعينه، إحنا هنا ووصلنا، أنا فاكر اليوم ده أصلا أنا وويجز وصلنا عند باب الأوتيل سيبنا مديرين أعمالنا أنا وهو وعدينا كده السكة ورجعنا كده لورا خالص وبصينا كده ع الأوتيل كان واسع وطويل فضلنا باصين كده وهو عمال يقولي "إحنا وصلنا إحنا هنا خلاص كده" وكانت كلها مشاعر فاكر فيلم "حلم العمر" بتاع حماده هلال حاجة شبه دي. أنا هنا يا جدعان أنا وصلت أنا جاي أغني برا مصر حفلتي "سولت أوت" الناس كلها جاية حافظة أغانيا أنا مش في بلدي فاهم أنا برا البلد والحفلة العدد كامل والناس كلها بتغني معايا مش عايز حاجة تاني من الحياة وقبضت فلوس كتير.

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05 ريد بُل ساوند كلاش تحدي جديد

أكتر حاجة متحمس لها في ريد بُل ساوند كلاش إن دي أول مرة هاعمل حاجة زي دي وتاني حاجة إن أنا راجل بتاع استيدج أصلا، فالمرة دي المسرح متجهز بالنسبالي، أنا مش مجرد طالع أغني للناس، أغنية من بتوع عفروتو اللي هم عارفينهم بالشكل العادي لأ، أنا جاي محضر وحاسس إن أنا تعبت على شغلي وكل ما بتتعب على الشغل كل ما ربنا بيقدر التعب أكتر، وأنا حاسس إن كله بيعمل مجهود في المشروع ده فمتحمس للنهاية. ومتحمس قوي للنهايةـ لأخر لحظة هاقف فيها كده بعد أخر كلمة أنا هاقولها وشارموفرز هايقولوها واشوف رد فعل الناس وأشوف انا مبسوط قد إيه باللي حصل أو أشوف أنا كان ناقصني إيه مثلا.

في ريد بُل ساوند كلاش الموضوع مختلف كمان عن إنك بتعمل تراك مختلف هاتنزله على يوتيوب أو تراك فيه حاجة جديدة، لأن دي حاجة بتتعمل في اللحظة دي، لأن بعد ما تخلص اللحظة دي الناس هايقولوا بصوا عفروتو عمل كذا، فلازم اعمل بقى حاجة مش مجرد حاجة مختلفة والناس تقول إيه ده هو إزاي فكر في كده أصلا