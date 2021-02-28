رحلة البحث عن شنطة الكسندر في الإسكندرية

من أكتر من سنة ألكسندر حصله إصابة في ركبته وهو بينط من فوق عربية نقل لعربية نقل تانية وهم بيتحركوا، فواضح كده إن مشاويره فيها مفاجآت مش ظريفه وحبة مخاطرة، يعني الراجل قال يروح إسكندرية بما إن فيهم اسمين من بعض "أنتِ إسكندرية وأنا ألكسندر ف..ها" ويا عيني ماكملش 3 ثواني 3 ثواني بس ولقا شنطته اختفت من جنبه في ظروف غامضة! فضل يجري وراها لحد ما وصلها وحصل حاجة ماتجيش في بال حد في نهاية الفيديو..

من أكتر من سنة ألكسندر حصله إصابة في ركبته وهو بينط من فوق عربية نقل لعربية نقل تانية وهم بيتحركوا، فواضح كده إن مشاويره فيها مفاجآت مش ظريفه وحبة مخاطرة، يعني الراجل قال يروح إسكندرية بما إن فيهم اسمين من بعض "أنتِ إسكندرية وأنا ألكسندر ف..ها" ويا عيني ماكملش 3 ثواني 3 ثواني بس ولقا شنطته اختفت من جنبه في ظروف غامضة! فضل يجري وراها لحد ما وصلها وحصل حاجة ماتجيش في بال حد في نهاية الفيديو..

من أكتر من سنة ألكسندر حصله إصابة في ركبته وهو بينط من فوق عربية نقل لعربية نقل تانية وهم بيتحركوا، فواضح كده إن مشاويره فيها مفاجآت مش ظريفه وحبة مخاطرة، يعني الراجل قال يروح إسكندرية بما إن فيهم اسمين من بعض "أنتِ إسكندرية وأنا ألكسندر ف..ها" ويا عيني ماكملش 3 ثواني 3 ثواني بس ولقا شنطته اختفت من جنبه في ظروف غامضة! فضل يجري وراها لحد ما وصلها وحصل حاجة ماتجيش في بال حد في نهاية الفيديو..

1- البحر طبعا

إسكندرية كانت عاصمة مصر قبل القاهرة وده لأسباب كتيرة منها مثلا إنها بتمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كم وفيها أكبر مواني مصر. سنة 332 قبل الميلاد بنى الإسكندر الأكبر إسكندرية وسنة 2021 ألكسندر جري في إسكندرية وحقق حلمه وفي رحلته الإسكندرانية عدى على اتنين من أجمل معالم إسكندرية وهم محطة الرمل وقلعة قايتباي.

إسكندرية كانت عاصمة مصر قبل القاهرة وده لأسباب كتيرة منها مثلا إنها بتمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كم وفيها أكبر مواني مصر. سنة 332 قبل الميلاد بنى الإسكندر الأكبر إسكندرية وسنة 2021 ألكسندر جري في إسكندرية وحقق حلمه وفي رحلته الإسكندرانية عدى على اتنين من أجمل معالم إسكندرية وهم محطة الرمل وقلعة قايتباي.

إسكندرية كانت عاصمة مصر قبل القاهرة وده لأسباب كتيرة منها مثلا إنها بتمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 55 كم وفيها أكبر مواني مصر. سنة 332 قبل الميلاد بنى الإسكندر الأكبر إسكندرية وسنة 2021 ألكسندر جري في إسكندرية وحقق حلمه وفي رحلته الإسكندرانية عدى على اتنين من أجمل معالم إسكندرية وهم محطة الرمل وقلعة قايتباي.

2- محطة الرمل

ميدان محطة الرمل يعني من ناصية شارع صفية زغلول لحد جامع القائد إبراهيم، اتسمّت بالاسم ده علشان كانت محطة ترام وسط الرمل، ووقتها المنطقة كانت معروفة باسم (قرية الرمل)، لكن في عصر الخديوي عباس حلمي التاني الميدان خد الشكل الأوروبي، والميدان مشهور بالسينمات والقهاوي والمباني التراثية اللي من أشهرها عمارة فينيسيا الصغيرة من تصميم المهندس الإيطالي (لوريا)، لكنها اتميزت بالطراز الإسلامي الأندلسي.

ميدان محطة الرمل يعني من ناصية شارع صفية زغلول لحد جامع القائد إبراهيم، اتسمّت بالاسم ده علشان كانت محطة ترام وسط الرمل، ووقتها المنطقة كانت معروفة باسم (قرية الرمل)، لكن في عصر الخديوي عباس حلمي التاني الميدان خد الشكل الأوروبي، والميدان مشهور بالسينمات والقهاوي والمباني التراثية اللي من أشهرها عمارة فينيسيا الصغيرة من تصميم المهندس الإيطالي (لوريا)، لكنها اتميزت بالطراز الإسلامي الأندلسي.

ميدان محطة الرمل يعني من ناصية شارع صفية زغلول لحد جامع القائد إبراهيم، اتسمّت بالاسم ده علشان كانت محطة ترام وسط الرمل، ووقتها المنطقة كانت معروفة باسم (قرية الرمل)، لكن في عصر الخديوي عباس حلمي التاني الميدان خد الشكل الأوروبي، والميدان مشهور بالسينمات والقهاوي والمباني التراثية اللي من أشهرها عمارة فينيسيا الصغيرة من تصميم المهندس الإيطالي (لوريا)، لكنها اتميزت بالطراز الإسلامي الأندلسي.

3- قلعة قايتباي