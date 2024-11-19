01 مين هو حازم "أفيز" خالد

حازم "أفيز" خالد، اتولد في 5 أكتوبر 2004، هو لاعب ألعاب إلكترونية مصري حقق تقدم كبير في ساحة منافسات فالورانت. حاليا بيشارك مع فريق كاريمن كورب - Karmine Corp الشهير، وأفيز بقى واحد من أكتر المواهب الشابة المثيرة في اللعبة. معروف بأسلوبه الهجومي الفعّال وتصويباته الدقيقة، أفيز كسب احترام المجتمع وبيستمر في السعي للوصول للقمم على الساحة الدولية.

02 من مصر للاعتراف الدولي

بدأت رحلة أفيز في عالم الألعاب الإلكترونية في 2020، لما انضم لأول فريق تنافسي ليه. بدأ مع فريق Cairo City G'zzz، ومن هنا بدأ يحسن مهاراته ويرتقي في الترتيبات. ومع مرور السنين، جهده واصراره بدأوا يجيبوا نتائج، وانتقل بين فرق مختلفة، لحد ما بقى معروف كلاعب مرن وقادر على التكيف مع أي دور.

03 طريق النجاح: البطولات الكبيرة والإنجازات

موهبة أفيز واصراره لفتوا نظر منظمات الألعاب الإلكترونية بسرعة. أول فوز كبير ليه كان في نهائيات "سترايك أرابيا" في 25 سبتمبر 2021، لما هو وفريقه حصلوا على المركز الأول في الحدث اللي كان من فئة A.

كمان أفيز حقق نجاح على المستوى الوطني، وفاز في تصفيات " Red Bull Campus Clutch " في 20 أكتوبر 2022. الانتصارات دي كانت بداية لسمعة كبيرة ليه في ساحة الألعاب الإلكترونية الإقليمية، وفتحت له المجال للظهور على الساحة الدولية.

04 أسلوب اللعب: اللاعيب المرن اللى قادر على التكيف

واحدة من أهم صفات أفيز هي مرونته في اللعبة. هو في البداية كان معروف بمهارته في دور الـ "duelist"، لكن مع مرور الوقت، تطور وأصبح يلعب دور الـ "initiator" وأكتر من كده، بدأ يلعب دور الـ "فليكس" في الفريق. قدرته على التكيف مع أي دور والمساهمة بطرق مختلفة خلت منه عنصر أساسي في فريقه، كاريمن كورب - Karmine Corp.

معروف بأسلوبه الهجومي، وأفيز عنده سمعة إنه دايمًا بياخد المعركة لخصومه، وغالبًا بيضغط للأمام بدقة وثقة. دقته في التصويب وقدرته على القيام بـ "كلاتش" في اللحظات الحاسمة من أهم مميزاته، وده خلّى المجتمع يعترف بيه كلاعب عنده "مهارات تصويب سحرية". سواء كان في تصويبة حاسمة أو في هجوم غير متوقع، أفيز دايمًا قادر يثبت وجوده في المواقف الصعبة.

Hazem Avez Khaled © Hazem "Avez" Khaled

05 أفيز: لاعب عنده قلب وطموح

بجانب شخصيته في اللعبة، أفيز معروف كمان بإخلاصه لعائلته وارتباطه القوي بجذوره. هو شخص فخور بعائلته ودايمًا بيشكرهم على دعمهم ليه في مسيرته. الإخلاص ده والتواضع خلّوه محبوب مش بس عشان لعبه، لكن كمان عشان شخصيته الحقيقية خارج اللعبة.

كأول لاعب مصري ينافس على أعلى مستوى في منظمة مشهورة زي كاريمن كورب - Karmine Corp، أفيز عليه مسؤولية كبيرة. نجاحه بقى مصدر إلهام للاعبين طموحين في مصر والعالم العربي، وبيظهر لهم إن الموهبة والاجتهاد ممكن يوصلوا للبطولات العالمية.

06 كاريمن كورب: فصل جديد في مسيرة أفيز

في نوفمبر 2024، انضم أفيز لفريق كاريمن كورب Karmine Corp، واحد من أشهر الفرق في ساحة فالورانت الأوروبية. الخطوة دي كانت بداية فصل جديد في مسيرته، لأنه دلوقتي بيلعب جنب لاعبين من أعلى مستوى في واحدة من أقوى المنظمات الإلكترونية في العالم. انضمام أفيز لكاريمن كورب بيدعم الفريق وبيضيف له عنصر جديد من التنوع في أسلوب اللعب، لأن مرونة أفيز بتكمل الاستراتيجية اللي بيتبعها الفريق.

مع جمهور كاريمن كورب - Karmine Corp في نوفمبر 2024، انضم أفيز لفريق كاريمن كورب، واحد من أشهر الفرق في ساحة فالورانت الأوروبية. الخطوة دي كانت بداية فصل جديد في مسيرته، لأنه دلوقتي بيلعب جنب لاعبين من أعلى مستوى في واحدة من أقوى المنظمات الإلكترونية في العالم. انضمام أفيز لكاريمن كورب بيدعم الفريق وبيضيف له عنصر جديد من التنوع في أسلوب اللعب، لأن مرونة أفيز بتكمل الاستراتيجية اللي بيتبعها الفريق.

07 التطلعات المستقبلية: العين على VCT

وأفيز مستمر في تطور مستواه كلاعب، وهدفه حاليا هو المشاركة في "فالورانت تشامبيونز تور" (VCT). مع موهبته وقدرته على التكيف وطموحه الكبير، أفيز ناوي يسجل اسمه في تاريخ فالورانت التنافسي. رحلته من مصر لفريق كاريمن كورب لسه في بدايتها، والجماهير متشوقة تشوف لحد فين ممكن يوصل.

كواحد من أكتر اللاعبين المحبوبين في مجتمع فالورانت، صعود أفيز للقمة هو قصة ناس كتير هتتابعها عن كثب. مع تصويباته السحرية، عقليته الاستراتيجية، وحماسه الواضح، مفيش حاجة مستحيلة قدامه.

حازم "أفيز" خالد هو مثال على قوة الإصرار والمرونة ودعم العائلة في عالم الألعاب الإلكترونية. صعوده في صفوف فالورانت هو قصة شاب موهوب بيترك بصمة في ساحة الألعاب العالمية، ومع انضمامه لفريق كاريمن كورب، السماء هي الحدود. عشاق فالورانت ومحبو الألعاب الإلكترونية هيفضلوا يدعموا أفيز وهو بيخوض منافسات عالمية وبيسعى لتحقيق هدفه في الفوز بلقب VCT.