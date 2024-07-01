شفرات لعبة "جاتا 3" (Grand Theft Auto III) التي يمكنك استخدامها

الشفرات هي أكواد بتدخلها في اللعبة عشان تفعل ميزات معينة، زي أسلحة جديدة أو تغيير حالة الطقس. لما تستخدم الشفرات دي، هتحس إن اللعبة بقت جديدة وممتعة تاني. مش بس كده، كمان تقدر تجرب حاجات مكنتش تقدر تعملها قبل كده. مثلاً، تقدر تخلي كل العربيات تطير، أو تخلي نفسك متتأثرش بالطلقات.
الطريقة سهلة جداً، كل اللي عليك تعمله إنك تدخل الأكواد اللي هنقولك عليها دلوقتي وأنت بتلعب.
شفرات جاتا 3 على الكمبيوتر
- صحة كاملة: GESUNDHEIT
- درع كامل: TORTOISE أو TURTOISE
- كل الأسلحة: GUNSGUNSGUNS
- $250000: IFIWEREARICHMAN
- تغيير اللبس: ILIKEDRESSINGUP
- رفع مستوى المطلوب: MOREPOLICEPLEASE
- تقليل مستوى المطلوب: NOPOLICEPLEASE
- دبابة: GIVEUSATANK
- تحسين قيادة العربية: CORNERSLIKEMAD
- عربيات مش متشافه: ANICESETOFWHEELS
- تفجير كل العربيات: BANGBANGBANG
- طيران المركبات: CHITTYCHITTYBB
- جو مشمس: SKINCANCERFORME
- جو غايم: ILIKESCOTLAND
- جو مطره: ILOVESCOTLAND
- جو ضبابي: PEASOUP
- تغير الطقس بسرعة: MADWEATHER
- كل المارة بأسلحة: WEAPONSFORALL
- جنون المارة: ITSALLGOINGMAAAD
- هجوم كل المارة عليك: NOBODYLIKESME
- زيادة سرعة الوقت: TIMEFLIESWHENYOU
- تقليل سرعة الوقت: BOOOOORING
- نقل فوري للجانب التاني من المدينة: WEPCAIT
شفرات جاتا 3 على PS2
- كل الأسلحة: اضغط R2، R2، L1، R2، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- $250000: اضغط R2، R2، L1، L1، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- صحة كاملة: اضغط R2، R2، L1، R1، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- درع كامل: اضغط R2، R2، L1، L2، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- تغيير اللبس: اضغط يمين، أسفل، يسار، أعلى، L1، L2، أعلى، يسار، أسفل، يمين.
- رفع مستوى المطلوب: اضغط R2، R2، L1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين.
- إزالة مستوى المطلوب: اضغط R2، R2، L1، R2، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل.
- تفجير كل العربيات: اضغط L2، R2، L1، R1، L2، R2، مثلث، مربع، دائرة، مثلث، L2، L1.
- دبابة: اضغط دائرة، دائرة، دائرة، دائرة، دائرة، دائرة، R1، L2، L1، مثلث، دائرة، مثلث.
شفرات جاتا 3 على Xbox
- كل الأسلحة: اضغط RT، RT، LB، RT، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- $250000: اضغط RT، RT، LB، LB، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- صحة كاملة: اضغط RT، RT، LB، RB، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- درع كامل: اضغط RT، RT، LB، LT، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.
- تغيير اللبس: اضغط يمين، أسفل، يسار، أعلى، LB، LT، أعلى، يسار، أسفل، يمين.
- رفع مستوى المطلوب: اضغط RT، RT، LB، RT، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين.
- إزالة مستوى المطلوب: اضغط RT، RT، LB، RT، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل.
- تفجير كل العربيات: اضغط LT، RT، LB، RB، LT، RT، Y، X، B، Y، LT، LB.
- دبابة: اضغط B، B، B، B، B، B، RB، LT، LB، Y، B، Y.
احفظ الأكواد اللي بتستخدمها كتير عشان تقدر تدخلها بسرعة. وجربهم الأول في أماكن آمان جوه اللعبة عشان تتجنب المشاكل. شفرات جاتا 3 بتضيف متعة وإثارة لتجربة اللعب. ومتنساش ان احسن الشفرات بتعتمد على تفضيلاتك الشخصية، فجرب الشفرات المختلفة عشان تكتشف الميزات الجديدة وتستمتع باللعبة.