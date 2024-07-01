شفرات لعبة "جاتا 3" (Grand Theft Auto III) التي يمكنك استخدامها

كل الأسلحة: اضغط R2، R2، L1، R2، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.

$250000: اضغط R2، R2، L1، L1، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.

صحة كاملة: اضغط R2، R2، L1، R1، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.

درع كامل: اضغط R2، R2، L1، L2، يسار، أسفل، يمين، أعلى، يسار، أسفل، يمين، أعلى.

تغيير اللبس: اضغط يمين، أسفل، يسار، أعلى، L1، L2، أعلى، يسار، أسفل، يمين.

رفع مستوى المطلوب: اضغط R2، R2، L1، R2، يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين.

إزالة مستوى المطلوب: اضغط R2، R2، L1، R2، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل، أعلى، أسفل.

تفجير كل العربيات: اضغط L2، R2، L1، R1، L2، R2، مثلث، مربع، دائرة، مثلث، L2، L1.