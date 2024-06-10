كلمات سر gta v

بعد أكتر من 10 سنين من إصدارها، لعبة GTA V لسه بتشد كل الجيمرز، بالذات اللي مستني بحماس لعبة GTA VI. علشان كده، جمعنالك مجموعة من الاكواد عشان تستمتع أكتر وانت بتلعب.
أواخر السنة اللي فاتت، وبعد القلق اللي حصل مع المطور روكستار بسبب التسريبات اللي كانت قديمة شوية، العالم أخيراً خد فكرة عن الإصدار المنتظر بفارغ الصبر من لعبة GTA V اللى اتسمى GTA VI. الدنيا اتقلبت على الإنترنت بنظريات وتحليلات عن كل ثانية في التريلر ولا كأن شيرلوك هولمز هو اللي بيتكلم. بس ده كان مجرد تريلر، وزي كل الألعاب، انتظار إصدار جديد بيشغلنا كلنا. بس لحسن الحظ، روكستار عندها لعبة تانية اتكلمنا عنها قبل كده، ولسه ممتعة بسبب كل التحديثات اللي حصلت من ساعة ما نزلت في 2013، وكمان الأكواد المشهورة بتاعت روكستار.
جمعنا كل أكواد الغش المعروفة للعبة في مقال واحد. كل الأكواد موجودة تحت، بس قبل ما تنزل، شوف التريلر بتاع GTA VI مرة تانية...
01
GTA V - أكواد على الكمبيوتر
على الكمبيوتر، عندك خيارين: ممكن تدخل الكود مباشرةً على موبايلك وانت بتلعب، أو عن طريق الكونسول. علشان تفتح الكونسول، اضغط على "²" في فوق على الشمال على الكيبورد قبل ما تكتب الرسائل التالية:
استخدم الأكواد دي
- PAINKILLER - بيخليك متموتش
- TURTLE - بيشحن الصحة والدرع
- FUGITIVE - بيرفع مستوى المطلوب
- LAWYERUP - بيقلل مستوى المطلوب
- POWERUP - بيشحن القدرة الخاصة
- LIQUOR - وضع السكران
- SLOWMO - وضع الحركة البطيئة
- DEADEYE - التصويب بالحركة البطيئة
- CATCHME - الجري السريع
- GOTGILLS - السباحة السريعة
- HOPTOIT - القفز العالي
- SKYDIVE - بيديك مظلة
- SKYFALL - قفز من السماء
- FLOATER - بيغير الجاذبية
- MAKEITRAIN - بيغير الطقس
- SNOWDAY - التفحيط بالعربية
أكواد العربيات
( الأكواد اللي جنبها تحديات بين قوسين استخدامها مرة واحدة بس بعد التحدي بتاعها):
- BANDIT - دراجة BMX
- BARNSTORM - طيارة استعراضية
- BUZZOFF - هليكوبتر هجومي Buzzard
- COMET - عربية رياضية
- FLYSPRAY - طيارة رش Duster
- OFFROAD - دراجة Sanchez
- RAPIDGT - عربية Rapid GT
- ROCKET - دراجة موتوكروس PCJ-600
- TRASHED - شاحنة نفايات
- VINEWOOD - ليموزين
- DEATHCAR - عربية Duke O'Death (بعد التحدي Duel)
- EXTINCT - طيارة ميةSeaplane (بعد التحدي Seaplane)
- BUBBLES - غواصة Kraken (بعد تحدي التصوير الفوتوجرافي للحياة البرية)
الأكواد المتعلقة بالأسلحة
- HOTHANDS - لكمات متفجرة
- HIGHEX - ذخيرة متفجرة
- FIRE - رصاص مشتعل
- TOOLUP - كل الأسلحة في اللعبة
02
GTA V - أكواد باستخدام الموبايل (في اللعبة)
لو عايز تدخل الأكواد بالموبايل في اللعبة، دوس على مفتاح الأرقام، بعدين مسافة، ودخل الأرقام اللي جاية، ودوس على مسافة تاني.
أكواد
- 1-999-724-6545537 - بيخليك متموتش
- 1-999-887-853 - بيشحن الصحة والدرع
- 1-999-384-48483 - بيرفع مستوى البحث
- 1-999-529-93787 - بيقلل مستوى البحث
- 1-999-769-3787 - بيشحن القدرة الخاصة
- 1-999-547867 - وضع السكران
- 1-999-332-3393 - وضع الحركة البطيئة
- 1-999-332-3393 - التنشين بالحركة البطيئة
- 1-999-228-2463 - الجري السريع
- 1-999-46844557 - السباحة السريعة
- 1-999-467-8648 - القفز العالي
- 1-999-759-3483 - بيديك مظلة
- 1-999-759-3255 - قفز من السماء
- 1-999-356-2837 - بيغير الجاذبية
- 1-999-625-348-7246 - بيغير الطقس
- 1-999-766-9329 - التفحيط بالعربية
أكواد المركبات
- 1-999-226-348 - دراجة BMX
- 1-999-227-678-676 - طيارة استعراضية
- 1-999-289-9633 - هليكوبتر هجومي Buzzard
- 1-999-266-38 - عربية رياضية
- 1-999-359-77729 - طيارة رش Duster
- 1-999-4653-461 - عربية جولف
- 1-999-633-7623 - دراجة Sanchez
- 1-999-727-4348 - عربية Rapid GT
- 1-999-762-538 - دراجة موتوكروس PCJ-600
- 1-999-727-7433 - شاحنة نفايات
- 1-999-846-39663 - ليموزين
- 1-999-332-84227 - عربية Duke O'Death (بعد التحدي Duel)
- 1-999-398-4628 - طيارة ميه Seaplane (بعد التحدي Seaplane)
- 1-999-282-2537 - غواصة Kraken (بعد تحدي التصوير الفوتوجرافي للحياة البرية)
الأكواد المتعلقة بالأسلحة
- 1-999-468-42637 - لكمات متفجرة
- 1-999-444-439 - ذخيرة متفجرة
- 1-999-4623-634279 - رصاص مشتعل
- 1-999-866-587 - كل الأسلحة في اللعبة
03
الأكواد للعبة GTA V على جهاز PS5
عشان تشغل الأكواد على الكونسول، كل اللي عليك تعمله هو تجميع مجموعة من المفاتيح (وكمان ممكن تدخل الأكواد دي من موبايلك في اللعبة).
أكواد اللعب:
- يمين، X، يمين، شمال، يمين، R1، يمين، شمال، X، مثلث - بيخليك متموتش
- دائرة، L1، مثلث، R2، X، مربع، دائرة، يمين، مربع، L1، L1، L1، L1 - بيشحن الصحة والدرع
- R1، R1، دائرة، R2، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين - بيرفع مستوى المطلوب
- ، دائرة، R2، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال - بيقلل مستوى المطلوب
- X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، شمال، X - بيشحن القدرة الخاصة
- مثلث، يمين، يمين، يمين، شمال، يمين، مربع، دائرة، شمال- وضع السكران
- مثلث، شمال، شمال، يمين، يمين، مربع، R2، R1 - وضع الحركة البطيئة
- مربع، L2، R1، مثلث، شمال، مربع، L2، يمين، X - التصويب بالحركة البطيئة
- مثلث، شمال، شمال، يمين، يمين، L2، L1، مربع - الجري السريع
- شمال، شمال، L1، يمين، يمين، يمين، R2، شمال، L2، يمين، L2، L2 - السباحة السريعة
- مربع، دائرة، دائرة، L2، مربع، مربع، شمال، يمين، X - القفز العالي
- شمال، يمين، L1، L2، R1، R2، R2، شمال، شمال، شمال، يمين، L1 - بيديك مظلة
- L1، L2، R1، R2، شمال، يمين، شمال، يمين، L1، L2، R1، R2، شمال، يمين، شمال، يمين- قفز من السماء
- شمال، شمال، L1، R1، L1، يمين، شمال، L1، شمال - بيغير الجاذبية
- R2، X، L1، L1، L2، L2، L2، L2، مربع - بيغير الطقس
أكواد المركبات
- دراجة BMX - شمال، شمال، يمين، يمين، يمين، شمال، يمين، مربع، دايرة، مثلث، R1، R2
- طيارة استعراضية - دايرة، يمين، L1، L2، شمال، R1، L1، L1، شمال، شمال، مربع، مثلث
- مروحية الهجوم Buzzard - دايرة، دايرة، L1، دايرة، دايرة، دايرة، L1، L2، R1، مثلث، دايرة، مثلث
- عربية رياضية - R1، دايرة، R2، يمين، L1، L2، X، X، مربع، R1
- طيارة Duster - يمين، شمال، R1، R1، شمال، مثلث، مثلث، X، دايرة، L1
- عربية جولف - دايرة، L1، شمال، R1، L2، X، R1، L1، دايرة، X
- Moto Sanchez: شمال، شمال، يمين، يمين، شمال، يمين، مربع، دايرة، مثلث، R1، R2
- Rapid GT Car: R2، L1، دايرة، يمين، L1، R1، يمين، شمال، دايرة، R2
- Motorbike PCJ-600: R1، يمين، شمال، R2، شمال، يمين، مربع، L2، L1
- شاحنة النفايات: دايرة، R1، دايرة، R1، R1، شمال، شمال، R1، L1، دايرة، يمين
- ليموزين: R2، يمين، L2، شمال، شمال، شمال، R1، L1، دايرة، يمين
الأكواد المتعلقة بالأسلحة
- لكمات متفجرة: يمين، شمال، X، مثلث، R1، دايرة، دايرة، دايرة، دايرة، L2
- ذخيرة متفجرة: يمين، مربع، X، شمال، R1، R2، شمال، يمين، يمين، يمين، L1، L1، L1، L1
- رصاص مشتعل: L1، R1، مربع، R1، شمال، R2، R1، شمال، مربع، يمين، L1، L1
- بيديك كل الأسلحة في اللعبة: مثلث، R2، شمال، L1، X، يمين، مثلث، أسفل، مربع، L1، L1، L1، L1
04
GTA V - أكواد Xbox
أكواد الألعاب
- يمين، A، يمين، شمال، يمين، RB، يمين، شمال، A، Y - بيخليك متموتش
- B، LB، Y، RT، A، X، B، يمين، X، LB، LB، LB، LB - بيشحن الصحة والدرع
- RB، RB، B، RT، شمال، يمين، شمال، شمال، يمين، شمال، يمين - بيرفع مستوى المطلوب
- RB، RB، B، RT، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال - بيقلل مستوى المطلوب
- A، A، X، RB، LB، A، يمين، شمال، A - بيشحن القدرة الخاصة
- Y، يمين، يمين، شمال، يمين، X، B، شمال - وضع السكران
- Y، شمال، شمال، يمين، يمين، X، RT، RB - وضع الحركة البطيئة
- X، LT، RB، Y، شمال، X، LT، يمين، A - التصويب بالحركة البطيئة
- Y، شمال، شمال، يمين، يمين، LT، LB، X - الجري السريع
- شمال، شمال، LB، يمين، يمين، RT، شمال، LT، يمين - السباحة السريعة
- LT، LT، X، B، B، LT، X، X، X، شمال، يمين، A - القفز العالي
- شمال، يمين، LB، LT، RB، RT، RT، شمال، شمال، يمين، LB - بيديك مظلة
- LB، LT، RB، RT، شمال، يمين، شمال، يمين، LB، LT، RB، RT، شمال، يمين، شمال، يمين - قفز من السماء
- شمال، شمال، LB، RB، LB، يمين، شمال، LB، شمال - بيغير الجاذبية
- RT، A، LB، LB، LB، LT، LT، LT، X - بيغير الطقس
أكواد المركبات
- انزلاق المركبة - Y، RB، RB، شمال، RB، LB، RT، LB
- دراجة BMX - شمال، شمال، يمين، يمين، يمين، شمال، يمين، X، B، Y، RB، RT
- طيارة استعراضية - B، يمين، LB، LT، LT، شمال، RB، LB، LB، شمال، شمال، شمال، A، Y
- عربية رياضية - RB، B، RT، يمين، LB، LT، A، A، X، RB
- طيارة Duster - يمين، شمال، RB، RB، شمال، Y، Y، A، B، LB، LB
- عربية جولف - B، LB، شمال، RB، LT، A، RB، LB، B، A
- Moto Sanchez - شمال، شمال، يمين، يمين، شمال، يمين، X، B، Y، RB، RT
- LB، B، يمين، LB، RB، يمين، شمال، B، RT - Rapid GT Car:
- Motorbike PCJ-600: RB، يمين، شمال، يمين، RT، شمال، يمين، X، يمين، LT، LB، LB
- شاحنة النفايات: B، RB، B، RB، RB، شمال، شمال، RB، LB، B، يمين
- ليموزين: RT، يمين، LT، شمال، شمال، شمال، RB، LB، B، يمين
أكواد الأسلحة
- لكمات متفجرة: يمين، شمال، X، مثلث، R1، دايرة، دايرة، دايرة، دايرة، L2
- ذخيرة متفجرة: يمين، مربع، X، شمال، R1، R2، شمال، يمين، يمين، يمين، L1، L1، L1، L1
- رصاص مشتعل: L1، R1، مربع، R1، شمال، R2، R1، شمال، مربع، يمين، L1، L1
- بيديك كل الأسلحة في اللعبة: مثلث، R2، شمال، L1، X، يمين، مثلث، أسفل، مربع، L1، L1، L1، L1