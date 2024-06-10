كلمات سر gta v

يمين، X، يمين، شمال، يمين، R1، يمين، شمال، X، مثلث - بيخليك متموتش

دائرة، L1، مثلث، R2، X، مربع، دائرة، يمين، مربع، L1، L1، L1، L1 - بيشحن الصحة والدرع

R1، R1، دائرة، R2، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين - بيرفع مستوى المطلوب

، دائرة، R2، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال، يمين، شمال - بيقلل مستوى المطلوب

X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، شمال، X - بيشحن القدرة الخاصة

مثلث، يمين، يمين، يمين، شمال، يمين، مربع، دائرة، شمال- وضع السكران

مثلث، شمال، شمال، يمين، يمين، مربع، R2، R1 - وضع الحركة البطيئة

مربع، L2، R1، مثلث، شمال، مربع، L2، يمين، X - التصويب بالحركة البطيئة

مثلث، شمال، شمال، يمين، يمين، L2، L1، مربع - الجري السريع

شمال، شمال، L1، يمين، يمين، يمين، R2، شمال، L2، يمين، L2، L2 - السباحة السريعة

مربع، دائرة، دائرة، L2، مربع، مربع، شمال، يمين، X - القفز العالي

شمال، يمين، L1، L2، R1، R2، R2، شمال، شمال، شمال، يمين، L1 - بيديك مظلة

L1، L2، R1، R2، شمال، يمين، شمال، يمين، L1، L2، R1، R2، شمال، يمين، شمال، يمين- قفز من السماء

شمال، شمال، L1، R1، L1، يمين، شمال، L1، شمال - بيغير الجاذبية