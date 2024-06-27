كل شفرات جاتا سان اندرس: دليلك لتفعيل الأكواد بسهولة

اتكلمنا قبل كده عن كلمات سر GTA V والنهاردة هنقولك كل شفرات جاتا سان اندرس!

جاتا سان اندرس (GTA San Andreas) هي لعبة مشهورة جدًأ في عالم ألعاب الفيديو. بتتميز بعالمها المفتوح وإمكانياتها الكتير وفوق كل ده الشفرات وأكواد الغش اللي بتفرق في كل تفاصيل اللعبة.

جاتا سان اندرس هي لعبة مغامرات طورتها Rockstar Games. بتدور أحداثها في ولاية خيالية اسمها سان اندرياس فيها 3 مدن رئيسية: لوس سانتوس، سان فييرو، ولاس فينتوراس. بيتحكم اللاعيبة في شخصية "كارل جونسون" المعروف بـ "CJ" وهو راجع لمدينته بعد مقتل والدته، ويقرر يرجع عصابته ويسيطر على شوارع المدينة.

شفرات الغش في جاتا سان اندرس بتديك موارد إضافية، قدرات جديدة، وأوضاع لعب ممتعة. وبتساعد اللاعيبة على تجاوز العقبات والتحديات بشكل أسرع وأمتع.

شفرات جاتا سان اندرس على الكمبيوتر

شفرات الأسلحة

الشفرات الخاصة بالأسلحة بتدي للاعب مجموعة من الأسلحة من غير ما يشتريها أو يدور عليها في اللعبة.

أسلحة فئة 1 (الأسلحة الأساسية زي المسدسات والبنادق): LXGIWYL

أسلحة فئة 2 (أسلحة متوسطة القوة زي البنادق الهجومية) : KJKSZPJ

أسلحة فئة 3 (أسلحة قوية زي القاذفات والقناصات).: UZUMYMW

شفرات الصحة والطاقة

الشفرات دي بتحافظ على الصحة والطاقة فتقدر تلعب من غير قلق أنها تخلص.

صحة لا نهائية (بتخلي اللاعب ميموتش): BAGUVIX

مال وصحة (بتدي اللاعب صحة كاملة، درع وفلوس): HESOYAM

مقاومة لا نهائية (بتخلي اللاعب متحصن من الهجمات): VKYPQCF

شفرات المركبات

الشفرات دي بتديك عربيات جديدة أو بتعدل اللي معاك وتعلي كفاءتها.

إظهار كل العربيات: AIYPWZQP

التصويب على العربيات وأنت سايق: OUIQDMW

تفجير كل العربيات اللي حواليك: CPKTNWT

طيران العربية: EHIBXQS

شفرات متعلقة بالأماكن والأشخاص

بتساعدك تتنقل بسرعة بين الأماكن وتسلح المواطنين.

تسليح أي شخص بمسدس.: SJMAHPE

تسليح أي شخص بصواريخ.: ZSOXFSQ

تسليح كل المواطنين: FOOOXFT

شفرات خاصة بتحسين الأداء

بتساعد في تحسين أداء اللاعب بزيادة قوة الأسلحة أو ذخيرة مبتخلصش.

زيادة قوة الأسلحة: NCSGDAG

ذخيرة مبتخلصش.: WANRLTW

شفرات جاتا سان اندرس على Xbox

الصحة والدرع: RB, RT, LB, A, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP (صحة كاملة، درع، $250,000)

ذخيرة مبتخلصش: LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, DOWN, LB, LB

قدرة تنفس عالية: DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN

استدعاء هايدرا (طائرة مقاتلة): Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP (Xbox One/Series فقط)

لكمة قوية: UP, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT

تحكم جنوني: Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB

شفرات جاتا سان اندرس على Playstation

الصحة والدرع: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP (صحة كاملة، درع، $250,000)

ذخيرة مبتخلصش: L1, R2, X, R2, LEFT, RT, R2, LEFT, X, DOWN, L1, L1

قدرة تنفس عالية: DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN

استدعاء هايدرا (طيارة مقاتلة): Y, Y, X, B, A, LB, LB, DOWN, UP (Playstation 3 فقط)

لكمة قوية: UP, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT

تحكم جنوني: Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB

شفرات مجموعات الأسلحة على Xbox وPlaystation

فئة 1: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP (نفس Xbox)

فئة 2: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT (نفس Xbox)

فئة 3: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN (نفس Xbox)

عشان تفعل شفرات جاتا سان اندرس ، بتدخل الكود بتاع كل شفرة أي وقت وأنت بتلعب.

استعمل الشفرات بعقلانية عشان تضمن أحسن تجربة لعب. يعني مثلاً، استخدم شفرة الصحة لما تكون في معركة صعبة أو شفرة الطيران لو عاوز تستكشف المدينة بسرعة. الشفرات كمان ممكن تساعدك تخلص المهمات الصعبة أو تحقق أهداف اللعبة بسرعة.

بس بالك إن الاكواد ممكن تسبب مشاكل أو تأثر على تقدمك في اللعبة فأحفظ اللعبة قبل استخدام الاكواد عشان تقدر ترجع لو احتجت. ده غير ان استخدام الأكواد ممكن يمنعك من اللعب الجماعي على الإنترنت.