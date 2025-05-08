حرّيف EA FC وعايز تبقى أحرف؟ إسمع الكلمتين دول من "حلاوة".

لو انت من الناس اللي بتدخل فوت تشامبيونز وعينك على رانك عالي، يبقى لازم تسمع الكلام اللي "حلاوة" قاله. الراجل نزل بفورمة جامدة وشارك معانا تلات تكتيكات في FC25، ممكن يفرقوا معاك جامد في الماتشات الجاية—وكلهم جايين من الملعب، مش مجرد كلام ستريمز.

التشكيلة الأولى: 4-2-3-1

دي بالنسبة لـ"حلاوة" "الميتا" بتاع السيزون ده. لعب هاي ديفنس، بلاي ميكر في القلب، الكام قريب من الـ CMs.. وصناع لعب بيتحركوا من ورا لقدام، يعني عندك حلول في الريسايكل والبيلد أب. طب ايه مشكلتها؟ إن الدفاع فيها مش أقوى حاجة، بس لو بتعرف تتحكم في التمركز كويس، هتلاقيها متوازنة وهجومها جامد جدًا.

التشكيلة التانية: 4-4-2

لو بتلعب تيكي-تاكا وعايز تطلّع جوارديولا اللي جواك، تبقى دي خطتك يا معلم. استحواذ؟ موجود. عايز تمسك كورة في نص الملعب وتتحكم في اللعب؟ موجود. فـ لو انت من الناس اللي بتباصي 50 باص قبل ما تجيب الجول يبقى لازم تلعب بالتشكيلة دي..بس لو بتحب المرتدات أو اللعب المباشر، ممكن تحس إنك مخنوق شوية. التشكيلة دي عاملة زي زيدان في نص الملعب.. لازم تتقل وتبني الهجمة من أول الجول لحد راس الحربة.. بس الهجمة هتطلع بيرفكت.

التشكيلة التالتة: 4-3-2-1

و دي أجمد تشكيلة دلوقتي من وجهة نظر "حلاوة".. السرعة والمرتدات هما كلمة السر هنا. تكتيك خطر جدًا في الهجوم قدام أي حد هتلاعبه ، خصوصًا بقى لو بتعرف تستغل الوينجات بالشكل الصح. حلو أوي الكلام دة.. المشكلة فين بقى؟ أكبر مشكلة هتقابلها في التشكيلة دي هي إن الوينجات مش بيرجعوا يدافعوا، فلو مش بتعرف تعمل سويتش سريع أو تغطي دفاعك كويس، هتزعل جامد في المرتدات اللي هتتعمل عليك… يعني من الأخر.. يا هتكسب اللي قدامك سكور تاريخي.. يا إما هتشيل وتزعل.

خلاصة الكلام بتاع "حلاوة" هي إن كل تشكيلة ليها ستايل، بس الموضوع مش تشكيلة ورص لعيبة جنب بعض وخلاص.. كلام "حلاوة" كأنه mini coaching session لكل واحد عايز يرفع الرانك بتاعه.. فـ ابدأ بص على تشكيلتك و شيّك عليها كويس قبل ما يجي weekend league وتلاقي نفسك بتطلع rage quit من أول ماتش. وزي ما بنقول في الألتيميت تيم: اختار الماتش أب الصح

إنت بقى؟ انهي خطة هتلعب بيها في الماتش الجاي؟