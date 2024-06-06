بطولة العالم LoL: كل ما تحتاج معرفته

League of Legends من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، بتجمع بين التخطيط والعمل الجماعي في ساحة معركة بين عدد من اللاعبين أونلاين MOBA. وبطولة العالم في League of Legends أسمها Worlds، وهي أكبر حدث سنوي للعبة، ويتنافس فيه أفضل الفرق على مستوى العالم عشان يكسبوا كأس Summoner.

League of Legends من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، بتجمع بين التخطيط والعمل الجماعي في ساحة معركة بين عدد من اللاعبين أونلاين MOBA. وبطولة العالم في League of Legends أسمها Worlds، وهي أكبر حدث سنوي للعبة، ويتنافس فيه أفضل الفرق على مستوى العالم عشان يكسبوا كأس Summoner.

League of Legends من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، بتجمع بين التخطيط والعمل الجماعي في ساحة معركة بين عدد من اللاعبين أونلاين MOBA. وبطولة العالم في League of Legends أسمها Worlds، وهي أكبر حدث سنوي للعبة، ويتنافس فيه أفضل الفرق على مستوى العالم عشان يكسبوا كأس Summoner.

أبتدت شركة Riot Games بطولة عالم LoL سنة 2011. ومن ساعتها، بقت واحدة من أكتر الفعاليات متابعة في عالم ألعاب الفيديو وبيتابعها ملايين المشاهدين. شارك في النسخة الأولى عدد قليل من الفرق، بس البطولة كبرت بسرعة وبقت حدث كبير. ومع زيادة عدد الفرق المشاركة والجوائز المالية، انضم للبطولة دول أكتر.

أبتدت شركة Riot Games بطولة عالم LoL سنة 2011. ومن ساعتها، بقت واحدة من أكتر الفعاليات متابعة في عالم ألعاب الفيديو وبيتابعها ملايين المشاهدين. شارك في النسخة الأولى عدد قليل من الفرق، بس البطولة كبرت بسرعة وبقت حدث كبير. ومع زيادة عدد الفرق المشاركة والجوائز المالية، انضم للبطولة دول أكتر.

أبتدت شركة Riot Games بطولة عالم LoL سنة 2011. ومن ساعتها، بقت واحدة من أكتر الفعاليات متابعة في عالم ألعاب الفيديو وبيتابعها ملايين المشاهدين. شارك في النسخة الأولى عدد قليل من الفرق، بس البطولة كبرت بسرعة وبقت حدث كبير. ومع زيادة عدد الفرق المشاركة والجوائز المالية، انضم للبطولة دول أكتر.

ومن بين الفرق الفائزة بالبطولة SK Telecom T1 من كوريا الجنوبية اللي فاز بالبطولة 3 مرات، وFunPlus Phoenix من الصين.

ومن بين الفرق الفائزة بالبطولة SK Telecom T1 من كوريا الجنوبية اللي فاز بالبطولة 3 مرات، وFunPlus Phoenix من الصين.

ومن بين الفرق الفائزة بالبطولة SK Telecom T1 من كوريا الجنوبية اللي فاز بالبطولة 3 مرات، وFunPlus Phoenix من الصين.