بطولة العالم LoL: كل ما تحتاج معرفته

League of Legends من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، بتجمع بين التخطيط والعمل الجماعي في ساحة معركة بين عدد من اللاعبين أونلاين MOBA. وبطولة العالم في League of Legends أسمها Worlds، وهي أكبر حدث سنوي للعبة، ويتنافس فيه أفضل الفرق على مستوى العالم عشان يكسبوا كأس Summoner.
بداية بطولة العالم LoL
أبتدت شركة Riot Games بطولة عالم LoL سنة 2011. ومن ساعتها، بقت واحدة من أكتر الفعاليات متابعة في عالم ألعاب الفيديو وبيتابعها ملايين المشاهدين. شارك في النسخة الأولى عدد قليل من الفرق، بس البطولة كبرت بسرعة وبقت حدث كبير. ومع زيادة عدد الفرق المشاركة والجوائز المالية، انضم للبطولة دول أكتر.
ومن بين الفرق الفائزة بالبطولة SK Telecom T1 من كوريا الجنوبية اللي فاز بالبطولة 3 مرات، وFunPlus Phoenix من الصين.
بطولة العالم Worlds 2024
أعلنت Riot Games في آخر يوم من بطولة Worlds 2023 أن النهائي الكبير لموسم 2024 هيبقى في المملكة المتحدة في O2 أرينا في لندن. بطولة Worlds 2024 هي النسخة الـ 14 من السلسلة وهتبقى من 25 سبتمبر لـ 2 نوفمبر بين 22 من أفضل الفرق في العالم، من بينهم:
LCK كوريا الجنوبية - 4 مقاعد.
LPL الصين - 4 مقاعد.
LEC أوروبا - 3 مقاعد + إمكانية التأهل عبر سلسلة التأهل العالمية.
LCS أمريكا الشمالية - 3 مقاعد + إمكانية التأهل عبر سلسلة التأهل العالمية.
PCS تايوان - مقعدين.
VCS فيتنام - مقعدين.
LJL اليابان - مقعد واحد.
CBLOL البرازيل - مقعد واحد.
LLA أمريكا الجنوبية - مقعد واحد.
ايه هو شكل البطولة؟
البطولة هتكون بنظام هجين، يعني كل مرحلة من البطولة ليها نظام خاص بيها:
مرحلة اللعب التمهيدي Play-In
الجولة الأولى:
8 فرق متقسمة لمجموعتين بنظام الإقصاء المزدوج (يعني لو خسرت المرة الأولى، هتروح Loser Brackets وهيبقى عندك فرصة تانية تكمل في البطولة بمباراة ضد الفريق التاني اللي خسر)
الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة هتتأهل للجولة التانية من اللعب التمهيدي.
كل المباريات بنظام Best Of 3 (كل مباراة ليها Rematch، اللي بيكسب مرتين بيتأهل للجولة اللي بعدها).
الجولة الثانية:
الفايز من كل مجموعة هيقابل الفائز من الخاسرين من المجموعة التانية.
المباريات بنظام Best Of 5 (يعني الفايز هو اللي هيكسب 3 مباريات)، والفايزين يتأهلوا لمرحلة السويس.
2. مرحلة السويس Swiss Stage، والمعروفة بمرحلة المجموعات:
16 فريق هيتنافسوا في مرحلة السويس اللي بتتكون من 5 جولات.
في المرحلة الأولى، الفرق بتتقابل عشوائي مع فريق من بلد مختلفة. بعدها، بتتقابل الفرق اللي عندها نفس عدد الفوز والخسارة.
الفرق اللي تفوز بـ 3 مباريات تتأهل للنهائيات.
الفرق اللي تخسر 3 مباريات بتخرج من البطولة.
مباريات التأهل والإقصاء بنظام BO3، باقي المباريات بنظام BO1 (يعني مفيش Rematch)
3. مرحلة النهائيات Knockout Stage، المعروفة بالأدوار النهائية 2-19 نوفمبر:
8 فرق تتنافس بنظام الإقصاء الفردي (يعني اللي بيخسر بيطلع من البطولة).
كل المباريات بنظام BO5.
تقدر تتابع البطولة على منصات زي Twitch وYouTube وRiot Games. وممكن تشتري التذاكر من المواقع الرسمية للبطولة، وتحضر المباريات بشكل مباشر في الملاعب المحددة.
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