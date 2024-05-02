LEGE-CY في صدي صوت يوم 3 مايو في طنطا

تعالوا نتكلم شوية عن LEGE-CY، الرابر اللي هيشارك في ريد بُل صدي صوت يوم 3 مايو في طنطا!

LEGE-CY مش بس فنان، ده بيعمل مزيكته بنفسه، بيدخل مشاعره في كل نوتة وكل كلمة. وأكيد اتعرفتوا عليه من ألبومه اللي نزل في 2019 "181-191" وEP "أجزخانة" اللي نزل في 2020.

تعالو نتخيل LEGE-CY في ريد بُل صدي صوت، وهو بيدينا جزء من طاقته وابتكاره وشغفه بالمزيكا. احجزوا التذاكر وجهزوا نفسكم للإثارة والتشويق، لأن LEGE-CY هيقدم حفلة في قمة الروعة والإبداع!

اسمه الحقيقي محمود أسامة عبدالعزيز، من مواليد 15 أبريل 1996 في طنطا اللي مليانه بالحياة والروحانية والتراث. أهم معالمها هو مسجد ومقام سيد البدوي اللي بيجذب الملايين من الناس من كل أنحاء العالم في مولد أكتوبر اللي بيتعمل كل سنة. جنبه، حديقة قصر الأنفوشي بتاخدك لمصر زمان، وبترجع تاني مع متحف طنطا اللي بيضم قطع أثرية عمرها آلاف السنين. طنطا كمان مشهورة بسوقها الكبير ووسط البلد اللي فيه كل حاجة تقريبًا.

LEGE-CY بدأ يغني راب وهو عنده 15 سنة، بس اختفى شوية في آخر 2020 وأول 2021. ورجع بـ EP جديد اسمه "الخطة ب"، وفيه تنوع كبير. دلوقتي هو مع شركة إنتاج مصرية كبيرة اسمها El Batron، وكله بيقول إنه هيكون ليه مستقبل كبير في الراب​​.

في ديسمبر 2023، أعلن عن ألبوم جديد بيتكون من 3 فصول اسمه "بلاسيبو"، وعمله مع Tul8te وPoly Bruh. الألبوم فيه حاجات كتير مختلفة وعميقة، وLEGE-CY عرض فيه قدرته الكبيرة في الغنا والإنتاج من خلال فصوله الـ 3.

وفي أغنية جديدة منه اسمها "مش ده اللي اخترته"، بتتكلم عن علاقة ما نجحتش وبيظهر فيها كل إحساسه ومشاعره. الأغنية دي بتورينا إزاي LEGE-CY مبيخافش يعبر عن نفسه ويطلع كل اللي جواه، وده بيخليه مختلف ومميز في مجال الراب​​.

وكمان ظهر في كليب سينمائي اسمه "عرفة"، مع الممثل علي قاسم، اللي بيورينا إزاي LEGE-CY بدأ يأخد مكانه بين كبار نجوم الراب في مصر​​.

بصوته اللي بيوصل للقلب، وقدرته على عمل مزيكته بنفسه، وكلماته اللي بتلمس المشاعر، LEGE-CY بقى واحد من الأصوات الأساسية في مشهد الراب المصري اللي بينمو.

علاقة LEGE-CY بطنطا

LEGE-CY © redbull

LEGE-CY اتولد وكبر في طنطا وأغلب أصحابه منها وبيعتز بيها جدَا من صغره. ومن هناك بدأ يشكل هويته الموسيقية الفريدة ويترك بصمته في عالم الراب المصري. طنطا هي المكان اللي كتب فيه أول تراك وهى اللي رجعلها دلوقتي في ريد بُل صدي صوت وعشان يوري الناس مزيكا الموالد والشعبي اللي بتتميز بيها طنطا.

علاقته يمدينته الأم بتظهر في شغله وفي طريقة تقديمه لموسيقاه .مثلًا، فيديو كليب أغنيته "2:00 صباحًا" بيعكس حالة مزاجية معينة للرابر، كمان بيوضح عاطفة قوية من خلال التصوير السينمائي اللي بيعرض شوارع طنطا الفاضية بشكل مؤثر جدًا​​.

ومن خلال سلسلة "8 بارات" اللي عملها موقع SceneNoise قدم لنا نظرة أعمق لشخصيته وأصوله. طنطا، المدينة اللي جاي منها، لعبت دور كبير في تكوين شخصيته الفنية وطريقة تعبيره عن نفسه من خلال المزيكا.

LEGE-CY tanta © redbull

ده غير ان الفترة اللي قضاها بعيد عن الأضواء واللى خلت جمهوره يتساءل عن مستقبله الفني، رجعته اقوى وبينت مدى تنوع وتميز اغانيه.

عشان كده ريد ُبل اختارت LEGE-CY يبقى واحد من الرابرز المشاركين في صدي صوت يوم 3 مايو في طنطا وحفلة القاهرة يوم 10 مايو.

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