MOUSV في صدي صوت يوم 3 مايو في الإسماعيلية

MOUSV sada sot © redbull

بقالنا كتير بنسمع MOUSV بس تعرف انه أصلًا من الإسماعيلية؟

MOUSV أو "موسى سام" اسمه الحقيقي أحمد حسين إبراهيم ومن الإسماعيلية. بدأ رحلته في عالم الراب من هناك في أواخر سنة 2013.

MOUSV دايمًا بيحاول من خلال مزيكته يعبر عن صوت جيل جديد من الرابرز اللي بيقدموا محتوى معنوي وعميق يعكس تجاربهم ورؤيتهم للعالم.

مثلًا، ألبومه "El Sahaba" بيتكلم عن المشاكل النفسية والعاطفية. الألبوم من إنتاج مهيمن وبيحكي عن تجارب MOUSV الشخصية. وMOUSV مؤمن جدًا بقوة الأرقام ومعناها، فكل ترتيب للأغاني في الألبوم ليه معنى معين.

الألبوم ده نجح جدًا انه يعبر عن معاناة MOUSV مع صعوبات الحياة والتوهان ورغبته في الوصول للسلام الداخلي وسط الدوشة اليومية.

وفي فيديو كليب أغنية "Safina" من نفس الألبوم، MOUSV بيظهر وهو بيتأمل حياته بطريقة شعرية على قارب في البحر، اللي بيستخدمه كرمز للمشاكل اللي بيواجهها. الكليب مركز أكتر على الكلمات وبيقدم تجربة بصرية تزود من قوة الرسالة اللي بيحاول يوصلها بمزيكته.

مش بس بيعبر عن طموحه وأحلامه من خلال الراب، لكن كمان التحديات الأسرية والاجتماعية اللي واجهته بسبب شغفه بالمزيكا.

MOUSV وعلاقته بالإسماعيلية

MOUSV وعلاقته بالإسماعيلية © redbull

الإسماعيلية مش بس قناة السويس اللي بتخليها مميزة. صحيح إن القناة هي شريان التجارة العالمي، لكن الإسماعيلية ليها سحر تاني خالص. متحف دي ليسبس، اللى كان زمان بيت المهندس الفرنساوي فرديناند دي ليسبس اللى أشرف على حفر القناة، ياخدك في رحلة لتاريخ القناة. موتحف الآثار يضم قطع أثرية من عصور مختلفة زي عصر الدولة الوسطى، و في تماثيل جميلة زي تمثال أبو الهول من الجرانيت.

علاقة MOUSV بالإسماعيلية مميزة جدًا لأنه مهما يبعد عنها بيرجع تاني. هو كمان واخد طبعها، زي الأنتماء للفريق الإسماعيلي، وطبعًا المزيكا. فمثلًا، السمسمية بتتلعب على قهوة كل يوم وده جزء مميز من ثقافة البلد.

وفي ألبوماته بيعكس تجاربه وحياته في المدينة، زي ألبومه الناجح "OV" اللي كان سبب انطلاقه لساحة الراب المصري.

وكمان بيتكلم عن أماكن ومشاكل في الإسماعيلية، وده بيخليه قريب لقلوب شباب المدينة والشباب المصري بوجه عام.

بيظهر تأثره بالمدينة في كلماته وفي تقديمه للمزيكا، سواء في استخدام المعاني والرموز اللي بترتبط بتجربته الشخصية أو في اختياره للأماكن اللي بيصور فيها كليباته.

الرابر MOUSV هيشارك في ريد بُل صدي صوت يوم 3 مايو في الإسماعيلية.

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