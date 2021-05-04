منافسة قوية في عالم الEsports من بطولة Red Bull ProSeed الموسم الثاني، انتهت بفوز فريق "رعد" على "أنوبيس" في ماتش النهائي وحصوله على المركز الأول.

وفاز بالمركز الثالث والرابع فريقي عبعال والصحبة، وAlt Ctrl Defeat.

عن بطولة ريد بل بروسيد

خمسة ضد خمسة بنظام الإقصاء الزوجى بداية من دور ال8. البطولة كانت متقسمة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى كانت ما قبل دور ال١٦، وكانت Best of One، والمرحلة الثانية كانت من الدور ال١٦ إلى نهائي البطولة، وكانت Best of Three، وبعدها كانت المرحلة الثالثة للنهائيات، واللي كانت Best of Five.

Red Bull ProSeed In-Game Image.png © Gamers Lounge ME

بداية البطولة:

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الموسم الثاني من بطولة Red Bull ProSeed يوم 23 فبراير،2021، واستمر التسجيل حتى يوم 10 مارس.اشترك في البطولة 1228 لاعب ضمن 188 فريق. واتلعبت التصفيات من يوم 11 حتى يوم 13 مارس. أما النهائيات اتلعبت من يوم 14 مارس لحد يوم 16 مارس.

قوة البطولة وانتشارها:

البطولة حققت اكتر من مليون Reach على السوشيال ميديا، ووصلت مشاهدات البث المباشر للبطولة لإجمالي 135 الف.

وكانت مليانة أحداث غير متوقعة، زي رجوع فريق رعد للبراكيت العلوي بعد هبوطه للبراكيت السفلي وتحقيقه أقوى Comeback بفوزه 0-3 على Anubis بطل الشرق الأوسط في اللعبة. علشان كده، عملنا لقاء مع مدرب فريق رعد "شريف الجندي" علشان نعرف منه كواليس الفوز. شريف عنده 22 سنة، عضو في فريق رعد من حوالي 4 شهور، وبيلعب بقاله 8 سنين ومدرب من 4 سنين، وده اللي خلى فريق رعد يكلموه عشان ينضم ليهم.

نبذة عن الفريق:

ولما سألنا شريف عن رعد قالنا انه فريق جديد وهو الذراع الالكتروني لنادي المصرية للاتصالات، وهدفه الارتقاء بمستوى مجال الرياضة الإلكترونية في الشرق الأوسط عموماً ومصر بالأخص. أما الأبطال اللي مثلوا فريق رعد في النهائي كانوا:

رامي رفعت "Deceiving" واللي لعب Top، رامي ابراهيم "Fr0m 0 2 Her0" واللي لعب Jungle، ويوسف علي "Shadow" في الJungle Mid، وإسلام أشرف "San" كADC، أما عمر أشرف "LickMyHeal" فكان Support.

التدريبات والاستعدادات للنهائي:

وعن استعدادات رعد للنهائي، شريف قالنا انه بسبب ظروف إمتحانات اللاعبين، التدريب كان عدد ساعاته أقل من المفروض بس كان بتركيز اكبر؛ أغلب التدريبات كانت فردية والاستعدادات الأساسية كانت تعتبر تحضير للخطط والدرافتس.

Red Bull ProSeed Tournament Bracket.png © Gamers Lounge ME

فوز مستحق:

على الرغم من إن فوز رعد كان مستحق، خصوصاً بعد أدائهم المبهر خلال البطولة، إلا إن كابتن فريق رعد أكد على إن هما كانوا داخلين البطولة من غير أي توقعات للمكسب أو الخسارة، وإنهم بيعملوا اللي عليهم وبيبذلوا المجهود اللي يقدروا عليه والمتاح ليهم، وبيسيبوا الباقي على ربنا. أما شريف، فكان في رأيه الشخصي إن أسباب الفوز الرئيسية كانت إنهم طوروا خطتهم في اللعب والدرافت أمام الفريق المنافس بعد مباراتهم الأولى ضدهم وتحضيرهم كان موفق جداً؛ وعن احساسهم بعد الفوز قال:"حسينا ان مجهودنا مضاعش وحققنا البطولة بتوفيق ربنا، خصوصا ان احنا نعتبر فريق جديد وكل هدفنا إننا نحقق بطولات اكتر".

رسائل للجمهور واللاعبين:

شريف وجه رسالة للفانز بيشكرهم فيها على تشجيعهم ودعمهم للفريق وقال إنه ده من أهم العوامل اللي بتخلي الفريق يحقق أداء أفضل. وعن طموح الجيمرز اللي نفسهم يحترفوا في مجال الـ Esports، شريف بيتفق مع المثل اللي بيقول

"Where there's a will there's a way"، وشايف ان أي حد يقدر يوصل طالما حاطط هدف وعنده الإرادة الكافية لتحقيقه، وختم كلامه بإن فريق رعد أكيد هيتدرب أكتر ويستعد علشان يفضل يحسن من أدائه في البطولات الجاية.