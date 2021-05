خمسة ضد خمسة بنظام الإقصاء الزوجى بداية من دور ال8. البطولة كانت متقسمة إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى كانت ما قبل دور ال١٦، وكانت Best of One، والمرحلة الثانية كانت من الدور ال١٦ إلى نهائي البطولة، وكانت Best of Three، وبعدها كانت المرحلة الثالثة للنهائيات، واللي كانت Best of Five.