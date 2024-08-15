أفضل 10 العاب مثل ببجي

لكن مع مرور الوقت، جيمرز كتير بدأوا يدوروا على بدايل تانية تقدم نفس مستوى الإثارة والتشويق اللي ببجي بتقدمه، سواء عشان التغيير أو تحسين تجربة اللعب.
Apex Legends
Apex Legends هي لعبة باتل رويال مجانية، من تطوير شركة Respawn Entertainment. اللعبة بتجمع بين العناصر التقليدية لألعاب الباتل رويال وبعض الإضافات المبتكرة.
- شخصيات متنوعة: كل شخصية عندها قدرات خاصة تميزها عن التانية.
- أطوار اللعب: اللعبة بتقدم أطوار لعب متنوعة تخلي كل جولة مختلفة.
- الجرافيكس: Apex Legends بتتميز بجرافيكس عالي الجودة شبه ببجي.
- أسلوب اللعب: أسلوب اللعب في Apex أسرع وأكثر حيوية من ببجي.
Call of Duty: Warzone
هي لعبة باتل رويال تبع سلسلة Call of Duty ومن تطوير شركة Infinity Ward وRaven Software.
- خرايط واسعة: اللعبة بتقدم خرايط ضخمة مليانة تفاصيل.
- أنماط لعب كتيره: بتوفر اللعبة أوضاع لعب كتيره تناسب كل الأذواق.
- الجرافيكس: جرافيكس عالي ودقيق، زي ببجي.
- التكتيكات: اللعبة بتعتمد على تكتيكات عميقة أكتر من ببجي.
Fortnite
هي لعبة باتل رويال من تطوير Epic Games، بيميزها الجرافيكس الكارتوني والبنا. بس مهم تظبط إعدادات فورت نايت عشان تضمن أنك تستمتع باللعبة.
- البنا: اللاعب يقدر يبني هياكل وأبراج وده بيدي بُعد تكتيكي مختلف.
- التحديثات المستمرة: اللعبة بتتحدث بشكل دوري وبتضيف محتويات جديدة باستمرار.
- أسلوب اللعب: Fortnite بتتميز بأسلوب لعب أسرع ومتنوع أكتر من ببجي.
- الجرافيكس: جرافيكس كارتوني مختلف عن ببجي.
Rules of Survival
Rules of Survival هي لعبة باتل رويال من تطوير NetEase Games، وتعتبر من أوائل الألعاب اللي ظهرت بعد ببجي.
- الخرايط الكبيرة: اللعبة بتوفر خرايط واسعة.
- الوضعيات المختلفة: اللعبة بتقدم أوضاع لعب كنيرة.
- الجرافيكس: كويس لكن ببجي احسن.
- أسلوب اللعب: شبه ببجي مع شوية اختلافات بسيطة.
Free Fire
Free Fire هي لعبة باتل رويال من تطوير Garena، ومعمولة مخصوص للأجهزة الضعيفة.
- الخرايط الصغيرة: جولات أسرع ومثيرة اكتر.
- الشخصيات: شخصيات متنوعة بقدرات خاصة.
- الجرافيكس: أقل في الجودة مقارنة بببجي، لكنها مناسبة للأجهزة الضعيفة.
- أسلوب اللعب: أسرع وأنسب للأجهزة الضعيفة.
Call of Duty: Mobile
لعبة إطلاق نار مشهورة من سلسلة Call of Duty. ومعمولة مخصوص عشان تناسب الاجهزة الضعيفة بس بجودة عالية.
- أوضاع اللعب: مجموعة متنوعة زي Team Deathmatch وDomination وSearch and Destroy.
- الجرافيكس: رسومات جودتها عالية وواقعية.
- أسلوب اللعب: تنافسي سريع يناسب محبين العاب اطلاق النار.
Battlelands Royale
لعبة باتل رويال خفيفة تناسب كل أنواع الأجهزة.
- الجرافيكس: بتتميز برسومات كرتونية بسيطة وسهلة التشغيل.
- أسلوب اللعب: جولات اللعب قصيرة وسريعة.
Pixel Gun 3D
لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول برسومات 2D.
- الجرافيكس: كرتوني ومرح.
- أسلوب اللعب: إمكانية اللعب بشكل فردي أو جماعي. وبتقدم مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات.
Free Survival: Fire Battlegrounds
هي لعبة خفيفة مصممة للأجهزة الضعيفة وبتشتغل من غير نت.
- الخرايط: اللعبة فيها خرايط أصغر بتناسب الأجهزة الضعيفة.
- وضعيات اللعب: بتقدم أوضاع لعب كتير.
- الجرافيكس: بسيط ومناسب للأجهزة الضعيفة.
- أسلوب اللعب: ممتع وسريع ومناسب للعب في أي وقت ومن غير إنترنت.
Battleground FPS Fire Survival
هي لعبة باتل رويال شبه ببجي، لكن الفرق انها بتتلعب بدون نت.
- الخرايط الكبيرة: اللعبة فيها خرايط واسعة تقدر تستكشفها.
- وضعيات اللعب: بتقدم أوضاع لعب متعددة بتخليك تستمتع باللعبة.
- الجرافيكس: كويس بس مش بنفس مستوى ببجي.
- أسلوب اللعب: شبه ببجي بس من غير اتصال بالإنترنت.
بغض النظر عن احتياجاتك، هتلاقي لعبة تشبه ببجي تقدر تستمتع بيها سواء كان جهازك ضعيف أو عايز تلعب من غير نت أو بس محتاج تغيير. اختار اللعبة اللي تناسب جهازك واهتماماتك، وجرب ألعاب مختلفة لحد ما تلاقي اللعبة اللي تناسبك.