نداء لكل المبتكرين: Red Bull Basement رجع تاني!

كل اللي محتاجه فكرة واحدة مختلفة عشان تشترك في Red Bull Basement اللي بيشجع جيل جديد من المبتكرين وبيساعدهم يطوروا أفكارهم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI). كل فريق هيقدر يصمم خطة بمساعدة الـ AI، والفايزين على مستوى مصر هيروحوا الفاينل في طوكيو، اليابان. التقديم مفتوح لحد 20 سبتمبر 2024.

Diogo Ramos and Sebastiao Perestrelo at Red Bull Basement 2022 in Lisbon. © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

01 ليه Red Bull Basement؟

المبتكرين النهارده عندهم طموحات كبيرة في مجال الأعمال وعايزين يبقى ليهم تأثير حقيقي، لكن البداية ممكن تكون صعبة. Red Bull Basement هو فرصة للمشاركين اللي عندهم أفكار مختلفة عشان يقدروا يكبروا عن طريق التواصل، التعاون، وورش عمل مع خبرا. وكل ده عشان يحققوا أهدافهم في الابتكار والتغيير بالتكنولوجيا.

كتير من مشاركين السنين اللي فاتت استغلوا المهارات والعلاقات اللي كسبوها في Red Bull Basement عشان يدخلوا السوق، وفي 2024 الحدث هيكون أكبر من أي وقت فات.

Starry Light Tiles, the UK's 2021 Red Bull Basement national finalists. © Mark Roe / Red Bull Content Pool

Red Bull Basement غير مسار حياتي بالكامل Brinlee Kidd، الفايزه في Red Bull Basement 2021

Brinlee Kidd، الفايزه في Red Bull Basement 2021 بتقول: "Red Bull Basement غير مسار حياتي بالكامل، سافرت برا لأول مرة، وقابلت مبتكرين وطلاب مميزين من كل العالم، واتعرفت على أفكار جديدة مكنتش اتخيلها."

02 Red Bull Basement 2024

لأول مرة، المبتكرين هيستفيدوا من الـ AI علشان يعملوا خطة للشغل ويدوروا على فرص عشان فكرتهم تكبر.

المرحلة الأولى – التقديم : من 1 أغسطس لحد 20 سبتمبر 2024، الفرق ممكن تكون طالب واحد أو اتنين يقدروا يقدموا من اللينك ده ، واللي فيه AI tool هتساعدهم يقدموا خطة للشغل من صفحة واحدة كجزء من التقديم. ولجنة من الحكام هتختار أحسن الفرق علشان يشاركوا في الفاينل.

المرحلة التانية – التطوير : الفرق الفايزة في كل بلد هيتعلموا من المرشدين والخبرا، وكمان الـ AI اللي هيساعدهم يطوروا خطة شغل واضحة ويحولوا أفكارهم لمشاريع جاهزة تنطلق.

المرحلة التالته - الفاينل العالمي: من 2 لـ 5 ديسمبر 2024، الفاينل هيجمع المتسابقين من أكتر من 40 بلد في طوكيو. هيبقى في ورش عمل، محاضرة عن الـ AI، وكمان هيبقى موجود رواد أعمال دوليين ومفكرين. والفايز في الفاينل هيكسب تجربة عملية لمدة 3 أسابيع في Silicon Valley.

Team Jotted present their idea at the 2021 Red Bull Basement Global Final. © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

دي أحسن بيئة عشان تبني حاجة مكنتش موجوده قبل كده، حاجة ولا في الأحلام. Brinlee Kidd، الفايزه في Red Bull Basement 2021

"لو عايز تسيب بصمتك في العالم، ومش عارف تبدأ منين، انا بشجعك 100% تقدم في Red Bull Basement. دي أحسن بيئة عشان تبني حاجة مكنتش موجوده قبل كده، حاجة ولا في الأحلام." - Brinlee Kidd

الفريق اللي هيكسب من كل بلد هيتقابل مع رواد الأعمال والمفكرين من كل العالم وهينفذوا أفكارهم في الفاينل. Red Bull Basement مفتوح للكل من أول 18 سنة، وعشان تقدم، محتاج بس تحضر كويس وتقدم خطة شغلك من دلوقتي ولحد 20 سبتمبر 2024.