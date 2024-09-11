بتدور على طريقة تسيب بصمة؟ تعالى نعرفك على Red Bull Basement

تحقيق تأثير إيجابي بقى أولوية في كل أنحاء العالم، وده بيشجعنا نغير عاداتنا عشان نعيد التدوير، نقلل استهلاك الميه، والحاجات دي كلها. لكن رغم ده، عدد الناس اللي بياخدوا خطوات جريئة ومبتكرة عشان مستقبلنا لسه قليل.

البيانات بتوضح إن الشباب بالذات عندهم إصرار إنهم يطوروا، وعندهم ميزة انهم شاطرين في التكنولوجيا. ولحسن الحظ، دراسة من ستاتيستا بتوضح إن في أمريكا بس، نسبة البالغين اللي عندهم إيمان إن التكنولوجيا الجديدة تقدر تحل مشكلة الاحتباس الحراري وصلت لحوالي 80% – وده تريند بيأكد على التفكير الإيجابي.

غالبًا، أول خطوة عشان تلمس التغيير الحقيقي هى إنك تبدأ تطلع أفكار. وواحدة من الطرق اللي فعلاً أثبتت نجاحها هى العصف الذهني يعني إنك تركز على موضوع بيأثر فيك وتفكر فيه من كل الأتجاهات.

خد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كمثال. الأمم المتحدة حطت الأهداف دي حوالين قضايا محتاجة تحرك بسرعة، مع التأكيد إننا عايشين في وقت مليان "تحديات ضخمة" لكن في نفس الوقت "فرص ضخمة" بسبب عوامل زي التقدم التكنولوجي.

سنة 2021، كتير من المشاركين في برنامج "Red Bull Basement" اللي بيدعم المبتكرين من الطلاب عشان يطلقوا أفكارهم باستخدام التكنولوجيا، جاتلهم الفكرة من فئات أهداف الأمم المتحدة الـ8. المواضيع دي ممكن تلهمك إنت كمان.

الجسم والعقل

مش هنقدر نواجه أكبر تحديات العالم لو مش بنهتم بنفسنا وببعضنا. إيه التطبيق أو الابتكار اللي ممكن تتخيله عشان يدعم ويروج للصحة النفسية والجسدية؟

المسار الوظيفي (Career)

إنك تلاقي فرص شغل وتستغلها ده ممكن يغير حياتك. في تقرير من الأمم المتحدة بيقول إن رغم إن الانتعاش الاقتصادي بدأ، لكن كتير من الدول هتاخد سنين عشان توصل لنفس المستويات اللي كانت فيها قبل 2020. الموضوع ده بقى مهم جدًا دلوقتى. الحلول المحتملة في الفئة دي مالهاش حدود، من أول أدوات للتقديم على الوظايف والمقابلات، لطرق تسهيل فرص العمل وغيرهم كتير.

المياه النظيفة

منظمة الصحة العالمية بتقول إنه على سنة 2025، نص سكان العالم هيكونوا عايشين في مناطق بيعانوا فيها من نقص الميه.

من بين أفكار لفرق بريطانية وكندية في "2020 Red Bull Basement" غسالة بتوفر المياه من فريق Lava Aqua X ولعبة مغامرات تفاعلية عن المياه من فريق TO Play، فالأفكار في الفئة دي متنوعة جدًا.

UK team Lava Aqua X in Red Bull Basement 2020, where they took top honours © Mark Roe/Red Bull Content Pool

العمل من أجل المناخ

استطلاع رأي بين طلاب الجامعات لقى إن 90% منهم قلقانين من تأثيرات التغير المناخي. الشباب في كل الأعمار بيتصدروا المشهد بأنهم يطالبوا بصوتهم في القضية دي وبسرعة تنفيذ الإجراءات. الحلول المطلوبة متنوعة زي المشكلة نفسها، من أول طرق مكافحة التغير المناخي نفسه لطرق التعامل مع تأثيراته.

التعليم

هدف التنمية المستدامة اللي بيركز على التعليم بقى مهم أكتر بسبب اكتشاف للأمم المتحدة بيقول إنه بسبب الوضع العالمي، في مكاسب تعليمية اتحققت على مدار 20 سنة مبقتش موجوده في أقل من سنتين.

فرق "Red Bull Basement" زي UniThink من باكستان وCulture Capture من كينيا فكروا بره الصندوق وابتكروا أدوات تسهل التعليم، زي تطبيق للباحثين ومتحف رقمي بيوثق الثقافات اللي ممكن تختفي.

Kenya's Culture Capture team win the Red Bull Basement 2020 Community Award © Eric Kariuki/Red Bull Content Pool

التمكين

المجتمعات المحلية والعالمية بتبقى أقوى لما نبنيها سوا. في أفكار تكنولوجية كتير بتشجع المشاركة وبتضمن فرص قيادة متساوية، وده هيبني المجتمع المحلي وممكن كمان يوصل لأبعد من كده بكتير.

الطاقة

تحسين الوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة هو مفتاح لعالم أفضل. في "Red Bull Basement"، فريق Charging Revolution من سلوفاكيا ابتكر مفهوم لشحن الأجهزة بحركة بسيطة من الأيد، وفريق Hummingbird من اليابان حولوا الموجات الصوتية لكهربا.

Team Hummingbird envisioned a way to convert sound waves into electricity © Gaku Miwa/Red Bull Content Pool

المدن الذكية

على نهاية القرن الـ21، متوقع إن أكتر من 80% من سكان العالم هيكونوا عايشين في المناطق الحضرية، وده بيفتح عالم من الفرص لحلول تكنولوجية ممكن تساعد في بنا مجتمعات شاملة، آمان، ومستدامة.

دلوقتي بعد ما فترة التقديم لـ " Red Bull Basement 2024 " فتحت، الطلاب من كل العالم بيلاقوا أفكار لحلول تكنولوجية تغير الوضع الحالي. التحديات اللي بيختاروها بتوضح إيه اللي شاغل بالهم، وابتكاراتهم ممكن جدًا تغير العالم.

لو أنت طالب مبتكر وعندك فكره محصلتش، مستني أيه؟ قدم دلوقتي!