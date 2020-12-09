محمود داش… لاعب، وستريمر، وبطل ريد بُل إكستريمر ٢٠٢٠!

Dash - Esports Summit.jpg © gamersloungeme

محمود علي، الشهير بمحمود داش، عنده ٢٦ سنة ودخل مجال الجيمينج والesports من حوالي ١٠ سنين، ومن ساعتها مخرجش منه. اشتغل جوه المجال ده حاجات كتير، من أول لاعب وستريمر، لحد مدرب فرق وستريميرز تانيين، ومدير فرق.

لاعب وبطل DOTA 2

Mahmoud Dash - Insomnia (2).jpeg © gamersloungeme

دخل داش مجال الجيمينج من ١٠ سنين، وكانت DOTA 2 من أول الجيمز اللي قابلته وشجعته إنه يكوّن الفريق بتاعه ويلعبوا مع بعض في سايبر كافيه ويدخلوا بطولات. بس في الوقت ده، كان لسه المجال جديد ومش معروف، ومش كتير اللي شغالين فيه وبيدعموه.

كل ده اختلف لما داش وفريقه شاركوا في أول بطولة لDOTA 2 من نوعها سنة ٢٠١٣، واللي قدمتها شركة Gamers Lounge.

من الوقت ده، ولمدة ٥ سنين، احترف داش DOTA 2، واشترك في بطولات كتير جداً في مصر والوطن العربي، وكسب أكتر من ٢٥ بطولة، وكان دايماً بيطلع مع فريقه ضمن أول ٣ مراكز.

في الوقت ده، وتحديداً في ٢٠١٥ و٢٠١٦، داش مش بس كان لاعب محترف، لأ ده كان بيدرب فرق تانية كمان.

من لاعب لاستريمر

فضل داش يلعب DOTA 2 لحد أواخر سنة ٢٠١٨ لما قرر إنه محتاج يفصل شوية وياخد استراحة من الجيم. وده كان الوقت اللي واحد من أصحابه اقترح عليه إنه يبدأ ستريم خاص به، تحديداً وإن كان في سيرفر في الصين بيقبل طلبات مشابهة للستريمينج. فقدم داش واتقبل، وفضل يستيرم عندهم لمدة ٣ شهور، وقف بعدها لمدة شهر، وبعدين رجع للستريمينج تاني بس على منصات مختلفة: تويتش، وفيسبوك جيمينج، وYouTube.

شراكته مع فيسبوك جيمينج

بعد ما رجع داش للستريمينج، واختار فيسبوك جيمينج المرة دي، حقق أرقام مشاهدات ومتابعات ملحوظة، وده اللي خلى فيسبوك جيمينج يتواصلوا معاه ويعرضوا عليه الشراكة، وبكده يكون أول ستريمر مصري عمل اتفاقية زي دي مع فيسبوك.

الشراكة دي عبارة عن إن داش بيطلع لايف ستريمينج من فيسبوك بس، ولعدد ساعات محدد كل شهر، ده غير إنهم بيختاروه يتكلم عن أي حاجة جديدة في الستريمينج عايزين يعرفوا الناس عليها، أو يتكلم عن events معينة تحت رعايتهم.

في الوقت ده، قرر داش إنه يخصص جزء من وقته كمان علشان يشتغل مع ستريمرز تانيين لسه بيبدأوا ويكون معاهم خطوة بخطوة وهما بيبدأوا صفحاتهم وإزاي يزودوا عدد متابعينهم ويحلوا أي مشكلة ممكن تواجههم.

Mahmoud Dash - GL Summer Cup Finals © gamersloungeme

يوميات داش مع الستريمينج

داش بيطلع لايف ستريم تقريباً كل يوم، من ٢١ ساعة ل٣٥ ساعة في الأسبوع، وعامةً بيعمل ستريم لPUBG، بس كل فترة كده بيحب إنه يدخل جيم مختلف، حاجات زي Assassins Creed أو Far Cry كنوع من التنويع وإنه يشجع الناس تتفرج على ستريمز لجيمز مبنية على قصص أكتر من الجيمز المألوفة واللي أغلب الستريميرز بيلعبوها.

في اليوم اللي داش بيكون عارف إنه هيطلع ستريم فيه، بيظبط كل حاجة على أساس ده، وبيكون عنده روتين بيعمله من أول ما يصحي لحد ما يعمل الستريم. والستريم بتاع داش عادةً بيجمع بين أكثر من طابع، التعليمي وهو بيشرح للناس ممكن يعملوه إيه وليه، للمضحك اللي بيجي من غير أي تخطيط مع المواقف اللي أكيد بيتعرضلها جوه الجيم.

الخبرة، والإصرار، أساس النجاح

داش دلوقتي بقى من أكتر الستريميرز المحبوبين والمشهورين، واللي ساعده إنه يوصل لكده هي خبرته الكبيرة في مجال الجيمينج من أكتر من ١٠ سنين من أول ما بدأ كلاعب DOTA 2 وبعدين بقى ستريمر، ده غير عمله في أكتر من حاجة، زي تدريب وإدارة فرق تانية وستريميرز مختلفين.

غير كده، إصرار داش كان ليه دور كبير برضه في نجاحه. فهو أول ما بدأ ستريمينج، كان ليه متابع واحد بس، وغالباً كان بيكون صاحبه. بس عمره ما خلى ده يوقفه، فضل مكمل لحد ما عدد متابعينه زاد تدريجياً لحد ما وصل دلوقتي لأكتر من ٤٥٠ ألف متابع.

مفيش نجاح من غير تحديات

ولكن وصول داش لكل اللي حققه أكيد ماكانش سهل، وواجه تحديات كتير في الطريق، أهمها إنه أول ما بدأ، الستريمينج مكانش مضمون، وإنك لو معندكش ممول أو شراكة، ممكن تضظر إنك تصرف على صفحتك بنفسك من غير ما تكون عارف هتحقق مقابل ولا لأ، ده غير المشاكل اللي ممكن يتعرضلها أي ستريمر وهو لايف، من أول تعليقات بعض المتابعين السلبية وإزاي ممكن تتعامل مع الموضوع ده، لحد المشاكل التقنية اللي ممكن تحصل لأي سبب.

Mahmoud Dash - Insomnia 2019 © @Gamersloungeme

داش ومشواره مع الEsports

داش شايف إنه حقق حاجات كتير أوي من اللي كان بيتمناها في مجال الesports، حتى لو، لسه محققش كل حاجة، وحتى لو كان بيتمنى يحقق حاجات مختلفة زي إنه يلعب في بطولة DOTA 2 الدولية، واللي للأسف محصلش، ومؤمن بإن يمكن كل حاجة تانية حصلت كانت للأحسن، وهو أكيد راضي عن كل حاجة حققها.

داش كمان شايف إن ليه دور في إنه ينشر التوعية عن ال esports في مصر، واللي حتى لو بدأت تكبر وتنتشر كمجال دلوقتي، لسه موصلتش زي بلاد تانية اللي اللعيبة وكل العاملين في المجال معترف بيهم.

محمود داش… لاعب، وستريمر، وبطل إكستريمر ٢٠٢٠! © ياسمين مختار

بطل Red Bull Xstreamer