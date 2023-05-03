بعد غياب 4 سنين رجعنالكم تاني بنسخة جديدة من ريد بُل ساوند كلاش. الحفلة اللي بتقدم المغنيين والفرق الموسيقية بشكل مختلف تماما عن المتوقع وعن اللي جمهورهم متعود عليه، ومش بس كده بتقدمهم لجمهور جديد، لأن ببساطة الفرق الموسيقية والمغنيين بيتقابلوا علشان "يتنافسوا بالمزيكا" تجربة مختلفة جدا لكل الأطراف الفنانين المشاركين والجمهور.

ريد بُل ساوند كلاش فكرته ببساطة هي جمع فرقتين أو فرقة ومغني في مواجهة بعض، بيكون فيه مسرحين منفصلين عن بعض لكل فرقة أو فنان، والجمهور اللي هو الحكم الوحيد في المواجهة دي بيكون في النص بين المسرحين.

الحفلة فيها 6 جولات وفي كل جولة الجمهور بيسمع أغنية من كل طرف، وبعدها الحكم للجمهور، اللي الجمهور يهتف باسمه يبقى هو الكسبان

Crowd @Red Bull SoundClash © Red Bull Content Pool

ولأنها فكرة جديدة ومختلفة و من أكتر الحفلات اللي بيطلبها الجمهور رجعنا بنسخة جديدة ومختلفة منها السنة دي!

عشر سنين .. خمس نسخ!

أول نسخة لريد بُل ساوند كلاش كانت بين فرقة وسط البلد وكايروكي في 2013

والنسخة التانية كانت بين كايروكي وشارموفرز سنة 2015

والتالتة كانت بين شارموفرز ومسار إجباري سنة 2017

أما النسخة الرابعة واللي تعتبر الأقوى فيهم كلهم كانت الحفلات فى 3 أيام ورا بعض بين أخر زفير واتوستراد، وجدل ووسط البلد، وعزيز مرقة وشارموفرز كانت سنة 2019

والسنة دي فى 2023 هايكون عدى 10 سنين على أول ريد بُل ساوند كلاش هانشوف شارمفورز ضد عفروتو يوم 12 مايو في مول مصر!

https://www.facebook.com/events/968129247551111

لأ.. مش زي أي حفلة!

ريد بُل ساوند كلاش السنة دي مش زي أي حفلة متعود عليها الجمهور من النسخ القديمة, وأكيد مختلفة عن الحفلات العادية لشارموفرز أو عفروتو نجوم كلاش السنة دي، لأن كل فنان بيقدم أغاني الفنان اللي بيواجهه بس بطريقة وتوزيع مختلف تماما عن النسخة الأصلية.

وكمان ممكن كل واحد يلعب أغانيه بس برضه برؤية جديدة وتوزيع جديد خالص مش هاتسمعه غير في ريد بُل ساوند كلاش، كمان في الوايلد كارد Wild Card Round دايما بيكون في مفاجأة وهي إن كل فنان بيكون عازم فنان كبير يغني معاه على المسرح وغالبا ده بيكون الكارت اللي بيحسم أخر جولة في الكلاش.

SI201703060189_hires_jpeg_24bit_rgb.jpg © Red Bull Content Pool

شارموفرز VS عفرتو:

شارمفورز دايما كانوا الضيوف الحاضرين في نسخ كتير من ريد بُل ساوند كلاش بس السنة دي المواجهة جديدة وصعبة، لأنهم بيقابلوا عفروتو وهو من أنجح مغنيين الراب- التراب في السين.

طول عمر شارموفرز هم صحاب الإيقاع السريع العالي وأصحاب كاريزما عالية على المسرح لكن المواجهة مش سهلة خالص مع عفروتو اللي برضه عنده كاريزما كبيرة على المسرح وطبعا أغانيه فيها قوة بسبب نوع الدرامز اللي بيستخدمه الموزعين الموسيقين في التراب

يا ترى إنت تيم مين!؟