شارموفرز: فيه حاجات أول مرة هانعملها في ريد بُل ساوند كلاش السنة دي!

اعرف تفاصيل أكتر عن ريد بُل ساوند كلاش 2023 هنا

01 من البداية اللي بنحسه بنعمله

البداية كانت إن بوب بيكتب كأنه قاعد بيدردش مع حد، مكنش فيه الحتة بتاعت إحنا لازم نلتزم بكدة عشان الكتابة أو المزيكا لازم يبقوا كده، كنا اللي بنحسه بنعمله وخلاص واعتقد ده اللي ساعدنا كتير إننا ننتشر في وقت مش كبير

كان فيه دعم من ناس كتير صحابنا وفنانين ومكنش فيه هجوم خالص، كان فيه بس استغراب اللي هو إيه اللي بيحصل.

من أول يوم كان طبعا أهالينا وإحنا كنا مصدقين في بعض، يعني أنا كنت مصدق في بوب جدا وهو نفس الكلام مصدق فيا وبعد كده الدايرة بتاعتنا القريبة اللي بدأت تسمع وتصدق فينا وتدعمنا وبعدين الدايرة قعدت تكبر كل شوية

لو عايز تعرف اكتر عن بداية الباند وعفروتو اتفرج على "نقطة البداية" ":

02 الرحلة من "البوكسر" لـ "إيزي موني"

بوب: أول تراك كان اسمه a chat in the garden وكان بالانجليزي وكان نصه عن بنت كنت أنا بحاول أظبط معاها ونصه التاني كان عن بنت موو بيحاول يظبط معاها، أنا كتبت النص ده وهو ساعدني في كتابة النص بتاع صاحبته ودي كانت أول واحدة وبعد كده كان تراك "البوكسر" وبعدها خدنا الموضوع جد

ساعتها كان كلمة البوكسر دي مش عادي وتاني حاجة كان اسم الفرقة نفسه مثير للجدل قوي، دلوقتي إحنا بنقول كلام كتير قوي وبنحس إنه عادي، لكن وقتها من 11 سنة كانت صدمة للناس إن فيه أغنية اسمها البوكسر

لكن الايقاع عجب الناس قوي، والأغنية دي ليها قصة طريفة قوي، كانوا وقتها عايزينها في فيلم وكانت لسه أول أغنية وأحمد الجندي المخرج وكلمونا قالوا لنا عايزينكم في فيلم والفيلم ده فيه أحمد مكي، اتخضينا طبعا عشان إحنا لسه بنبدأ وكده بس مكي هايغني الكلام وأنت تقول يعني زي الفواصل للي فيها، بس أنا حسيت إن أنا مش عايز اعمل كده والموضوع مات والفيلم ماتعملش، وعدي سنين وجيه فيلم بنك الحظ ساعتها إحنا عملنا أغنية easy money وطلع إن ده هو هو نفس الفيلم لكن وقف خمس سنين واتغير الممثلين بتوعه ومابقاش مكي وبقى محمد ممدوح وثروت وحتى هاتلاقي الموسيقى التصويرية اللي فيلم دي مزيكا أغنية البوكسر لأن أحمد الجندي كان عنده التصور ده من ساعتها وكانت لايقة على الفيلم

Ahmed Bahaa and Moe El Arkan © Red Bull Media Network - EG

03 أخيرا هنعمل حفلة

أول حفلة في حياتنا كانت في 2014 في الأزهر بارك وموضوع إن موو مكنش بينزل من البيت دي كانت مشكلة كبيرة، كنا عاملين بتاع 12 13 أغنية وكله في البيت وكله أونلاين ومش بننزل حفلات خالص وكان بيجيلنا حفلات بس مكناش بننزل، إحنا قعدنا سنتين بننزل أونلاين وبعدين نزلنا الحفلة دي فكان فيها 3 الالاف شخص وكان حدث إن أول مرة فرقة تعمل حفلة يجي لها العدد ده من الناس وإحنا كنا طايرين يعني من الفرحة وقناة المحور جات تصور الحفلة

موو: وكانت أول مرة العب base لايف في حياتي.

بوب: وساعتها حتى كان باسم يوسف يكلمونا عايزيننا نطلع معاهم، فموو مش هاينفع ينزل فمش هاينفع نروح، فأول حفلة دي مكنتش مجرد أول حفلة لأ دي كانت حدث، وعلى فكرة إحنا كنا بنلعب وحش جدا ومع ذلك الناس كانت مبسوطة جدا في الحفلة وشوفنا ريأكشنز الناس اخيرا على المسرح.

في شارموفرز كان حظنا حلو وقعدنا بتاع سنتين ننزل في أغاني، فأول حفلة حصلت كان فيها الناس اللي بيسمعونا السنتين دول. الاستمرارية سر نجاحنا

04 الاستمرارية سر نجاحنا

Mo - SoundClash 2019 © Moataz Ibrahim / Red Bull Content Pool

موو: بداية الفرقة كانت وأصحاب تانيين كنا بنقعد نلعب مزيكا في الجنينة وبعد كده أنا وبوب بقينا بنلعب دايما بشكل مستمر وأكتر شوية وابتدينا نسجل حاجات وننزلها.

بوب: في البدايات كنا عدد كبير جدا، يعني أول حفلة كنا 12 واحد على المسرح كان فيه عازفيين إيقاع كتير والعدد كان في الفرقة كبيروقعد يقل لحد ما بقينا 8 أفراد مثلا وبعد كده وقت الكورونا حسينا إننا مش هانقدر نكمل بالعدد الكبير ده فغيرنا تقسيم الفرقة تماما فبقينا أنا وموو

وسط البلد فتحوا باب وكايروكي فتحوا باب مختلف، بعد كده إحنا ومسار إجباري، الفرق عامة يعني كون إنها تتنقل من اندرجراوند لمزيكا تجارية دي فرقت جامد، إحنا أول ناس مستقلين من غير إنتاج في الأول خالص كنا لوحدنا، دلوقتي معانا شركات زي محمد جابر وجاما وكده، فيعتبر إحنا أول ناس بدأوا مستقلين يوصلوا للناس بالشكل ده

05 ريد بُل ساوند كلاش لآخر مرة

Sharmoofers - Red Bull SoundClash © Farras Oran / Red Bull Content Pool

دي خامس ريد بُل ساوند كلاش نعملها، وفعلا ممكن تكون آخر واحدة نعملها عشان خلاص هانعمل ايه تاني يعني، فخلاص بقى سجل يا تاريخ بقى.

عشان دي خامس مرة لينا، عشان خلاص إحنا جبنا أخر الموضوع يعني، وهو مفيش حد لعب ريد بُل ساوند كلاش كل المرات دي، وإحنا لعبنا في أكبر ساوند كلاش في العالم كان فيها 10 الالاف شخص اللي مع مسار إجباري، والمفروض اللي جاية هاتبقى أكبر والحفلات بقت مختلفة كمان دلوقتي والجمهور بقى أشرس بكتير، فحماس يعني هاتبقى عايز تشوف رد الفعل بقى.

هايكون فيه حاجات أول مرة هانعملها في ريد بُل ساوند كلاش السنة دي ومش هانقولك عليها..

هنعمل حاجة مختلفة ..إحنا معروف عننا إننا بنحط جامد قوي في ساوندكلاش وهانعمل كده السنة دي برضه وبكل الحب، الموضوع أخلاق رياضية جدا، ودي الفرصة الوحيدة اللي فيها منافسة صريحة، غير المنافسة بتاعت السوق مين طلع ومين لأ، غير لما الشباب بتدس بعض، دي حقيقية قوي دي على الأرض، مزيكا، ميكرفون، جمهور وبتاخد الفيدباك في ساعتها، فكل حاجة حقيقية قوي يعني، مش بتستنى ولا أي حاجة.

اللي جامد السنة دي في ريدبول ساوند كلاش فرق الأجيال، أول مرة يبقى فيه فرق بينا وبين الأجيال كبير، حتى الجمهور مختلف خالص وهو ده التحدي والشغل هايبقى صعب، عشان نخلي الناس تسمعة الفترة دي فهايكون مجهود كبير، بس أنا مش قلقان خاالص، أنا بحب أغانيه جدا،

أول حاجة فكرت فيها لما قولت لنا نعمل ريدبول ساوند كلاش مع رابر هو إن أنا تحدي كبير قوي، عشان قبل كده مع الفرق التانية كنا دايما إحنا الـ up beat إحنا الفرقة الجرووفي، والرتم بتاعنا عالي قوي، إنما المرة دي عفروتو كمان Up beat جدا وعنده طاقة رهيبة على المسرح وأنا بشوف إن عفروتو أكتر واحد فيهم كلهم عنده كاريزما على المسرح

الناس للي كنا بنلاعبهم قبل كده مكانش عندهم الجرووف ده فده مخلي الموضوع لذيذ، وأنا اأصلا سامع أغانيه وبحب أغانيه، وهو عفروتو صوت مختلف خالص.