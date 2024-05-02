SLYVER في صدي صوت يوم 3 مايو في المنصورة

تعرف ان المنصورة من التسعينات معروفة بالراب وليه شعبية كبيرة هناك؟

كتير من شباب المنصورة بيطلعوا يغنوا راب لأنه وسيلة يعبروا بيها عن همومهم وأحلامهم، وبيشاركوا أغانيهم على النت، زي SLYVER اللي أصلًا من المنصورة وبدأ مسيرته من العروض المحلية في المنصورة.

المنصورة مشهورة بجامع الصالح نجم الدين أيوب، اللي بيرجع للقرن الـ13، ويعتبر تحفة معمارية إسلامية. جنبه، متحف المنصورة فيه كنوز أثرية بتحكي عن تاريخ المنطقة من أيام الفراعنة لحد العصر الحديث. وقصر البستان اللي كان مقر للحكم فى عهد محمد على، هو مكان مهم فى تاريخ مصر.

المنصورة بلد الحظ

المنصورة بلد الحظ © redbull

اسمه الحقيقي "عبدالله ضياء الدين" ومن حته اسمها العزبة الحمرا في المنصورة اللي بيقول عنها بلد الحظ والمزيكا في مصر. المنصورة هي أول مكان غنى فيه في المدرسة وهي اللي رجعلها دلوقتي وعرفنا على مزيكتها.

أول تراك لـ SLYVER نزل في 2014، بس البداية الحقيقية كانت في 2018 بأغنية عنوانها "حارة" وحققت نجاح كبير على السوشيال ميديا. بعديها بقى ليه اغاني ناجحة تانية زي "يابا" و "فريسكا" و "قولي إجابة". واشتهر بأن أغانيه دايمًا مؤثرة لأنها بتعكس مشاعره وأفكاره بصدق وجرأة.

بيجمع SLYVER في أسلوبه بين الراب والموسيقى العربية، يعني بيستخدم الكلمات والألحان العربية التقليدية مع ايقاعات الراب السريعة. ولانه كمان بيحاول يتكلم عن تجاربه الشخصية والثقافية في أغانيه، ده بيخلي كل أغنية قصة مميزة وفريدة.

SLYVER وريد بُل هيروحوا المنصورة يوم 3 مايو عشان حفلة صدى صوت!

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SLYVER Sada Sot © redbull