اللي ما بيتكسرش: سنة يحيى الدرع في الصمود والتحدي

قطع في الرباط الصليبي في آخر 2024 وقف يحيى الدرع فجأة، في وقت كان تأثيره مع ناديه والمنتخب في أعلى نقطة ليه.اللي جه بعد كده ما كانش ضجة ولا عناوين: شهور شغل في هدوء… تأهيل، تكرار، وانضباط من النوع اللي ما بيطلعش في الأخبار، بس هو اللي بيصنع المسيرة.الفترة دي اضطرته يبعد عن مشاركات منتخب مصر الدولية في 2025، غياب نادر فكر الكل قد إيه وجوده أساسي، جوه الملعب وبره، وقد إيه هو محور الفراعنة.