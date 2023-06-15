Yorok يوسف أيمن | اساسيات الفريستايل مع البطل

عرفنا بنفسك الأول

- أنا يوسف أيمن معروف بـYorok مصري إسباني محترف فريستايل كورة قدم (Freestyle Football) من ٢٠٠٩. بطل مصر ٦ مرات وبطل العرب وواصل نصف نهائي عرب جوت تالنت وإسبانيا جوت تالنت وحاصل على ألقاب تانية كتير.

ليه مشهور بـ Yorok؟

- وأنا صغير كنت برسم شخصيات (Super heroes) وبألف لهم أسماء ومنهم Yourock وفي الفريستايل معروف إن كل واحد بيدي نفسه لقب فاختصرت الاسم وسميت نفسي Yorok بدل Yourock 😅

ليه اختارت الـfreestyle؟

- طول عمري بحب كل العاب الفريستايل بصفة عامة مش بس الكورة زي الـParkour والـBreaking والـBMX والـSkate والـBeatbox الخ، ودي كلها حاجات لعبتها في وقت من الأوقات، إنما موضوع الكورة جه إني وأنا عندي ١٤ سنة تقريباً كنت بلعب كورة على طول مع بابا وبدأت اشوف فيديوهات Ronaldinho وJoga Bonito ومن هنا اتجهت من الكورة نفسها لـFreestyle الكورة من غير ما أعرف أن دي لعبة تانية واكتشفت بعد كدة إنها لعبة وليها بطولات كمان 😊

ليه مالعبتش كورة عادي خصوصا إن ليك فرص كتير في إسبانيا؟

- في الاول حاولت فعلاً وكان حلمي وقتها اكون لعيب كرة ولعبت في نادي في إسبانيا اسمه Zamora CF و أنا عندي ١٦ سنة واتقبلت و قعدت معاهم فترة وبعد كدة رجعت مصر عشان أدخل جامعة على أساس إني العب جنبها في نادي في مصر ولكن هنا كان الوضع مختلف، وما اخدتش فرصة حقيقية للاسف فكملت في الـFreestyle والموضوع كبر معايا بالوقت والتدريب.

كلمني عن لعبك في ملعب اتليتكو.

- من التجارب الجامدة جدا إن الفريستايل ياخدني العب في استاد واحد من أكبر الأندية في العالم وأعيش تجربة اللاعبين المحترفين وفعلاً الفريستايل وصلني أماكن كتير وأنا مقتنع جداً إن ده أحسن طريق ربنا اختارهولي.

لينك القناة: https://www.youtube.com/@YOROK/featured

أنت جربت تلعب في أماكن مختلفة كتير زي الصحراء مثلا.. بس إيه المكان اللي نفسك تلعب عليه؟

- أنا عملت Freestyle على سور الصين العظيم وعند أهرامات الجيزة وقدام الكولوسيوم في روما وفي أعلى ملعب في العالم فوق برج في دبي وعند تمثال ريو دي جانيرو الشهير وبرج إيفيل وأماكن تاريخية كتير، بس نفسي أجرب حاجة شبه مستحيلة وهي إني أعمل Freestyle في Free fall وأنا بعمل Skydiving.

بما إن عندك نص إسباني.. إيه الأندية اللي بتشجعها في إسبانيا وفي الكورة العالمية عموما؟

- أنا حقيقي بحب كل كورة حلوة أكتر من انتمائي لنادي معين وبستمتع جداً لما اشوف مهارات جوة الملعب الله يمسيك بالخير يا رونالدينهو، وفي الـChampions League بشجع الفرق الأسبانية.

شفنا صورة ليك مع بيليه.. من تاني نفسك تقابله من أساطير الكورة؟

- كان نفسي أقابل مردونا جداً، حالياً رونالدينهو وابراهيموفيتش.

مين أكتر حد بيلعب freestyle بتحبه؟

- بدأت وأنا بتفرج على ناس زي John Farnworth وJK ومن أكتر الناس الموهوبة اللي شفتها خلال رحلتي في الـFreestyle هم Michryc وKamalio ومن أصدقائي المقربين Sean وMartin Schopf.

كلمني عن فيديوهاتك.. بتصورها إزاي.. ونفسك توصل لإيه على المدى البعيد في صناعة المحتوى؟

- عديت على مراحل كتير في الـFreestyle وحاليا مركز على صناعة المحتوى بحاول أخليه بسيط وممتع ومفيد، بستعمل الموبيل بس في التصوير، أحيانا حد بيصورني وأحيانا بصور نفسي وغالبًا بعمل الـedit بنفسي.

عايز أوصل إن يكون عندي برنامج حلقات على اليوتيوب مفيد وله انتشار كبير وأفضل دايما اقدم محتوى هادف وممتع ميكونش غرضه الوصول لأرقام وخلاص.

بتعرف تنطط الكورة لحد كام؟

- لحد ما أتعب 😅 أكبر إنجاز تنطيط حققته كان في ٢٠٢١ كسرت رقم قياسي عالمي وهو أطول مسافة ممكنة خلال ساعة وساعتها كان الرقم 5.6KM وأنا عملت 6.15KM وحققت الرقم ده عند أهرامات الجيزة.

الـfreestyle تنطيط بس؟

- لا طبعاً التنطيط في الفريستايل زي المشي ده الاساس اللي بعده بتبدأ تتعلم الحركات والـFreestyle بيتقسم لـLowers وUppers وSittings وبيتعمل بينهم Transitions من الأخر بتعمل حركات بجسمك كله بالكورة.

اللي عايز يتعلم freestyle يعمل إيه؟

- أسهل طريقة تتفرج على فيديوهات تعليم Online أو فيديوهات فريستايل عموماً و تبطيء الحركات وتبدأ تقلدها بس أول خطوة تتعلم التنطيط برجليك الأتنين وأنا عامل سلسلة كاملة لتعليم الـFreestyle عندي على اليوتيوب ممكن تعمل Search على Yorok Freestyle وهتطلعلك الفيديوهات.