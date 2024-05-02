زياد ظاظا في صدي صوت يوم 3 مايو في الفيوم

بقالنا كتير بنسمع زياد ظاظا بس تعرف انه أصلًا من الفيوم؟

الفيوم بتعتبر واحة بتجمع بين جمال الطبيعة وآثار الماضي. تخيل نفسك ماشي وسط هياكل الحيتان المتحجرة بوادي الحيتان، متحف طبيعي مفتوح بيحكي عن عصر ما قبل التاريخ. وكمان الفيوم مشهورة بعيون المياه الساخنة العلاجية وبحيرة قارون وهرم ميدوم الغريب اللي بيبهر الزوار.

الرابر زياد ظاظا اتولد سنة 2000 في مدينة الفيوم. أتأثر زياد بمدينته بشكل كبير لأنه كان دايمًأ عايز يثبت نفسه وسط سوق المزيكا الكبير في القاهرة، وفي نفس الوقت يمثل مدينته الصغيرة. انه يروح القاهرة ده بالنسبة له انه ضحى بالبيت والدفا، بس في نفس الوقت زياد عارف قد إيه صعب أنك تكبر في الفيوم.

تراكات زياد ظاظا

تراكات زياد ظاظا © redbull

زياد بيحاول مش بس يحسن مسيرته الفنية، بس كمان يساهم في تطوير الراب المصري وأنه ينتشر.

أول أغنية ليه اسمها "فريش" ونزلت سنة 2020، ودلوقتي عنده ألبومين ناجحين جدا وملايين المشاهدات على أغانيه، غير بطولة في فيلم قصير اسمه "60 جنيه" مستوحى من واحدة من أغانيه وأخرجه المخرج الكبير عمرو سلامة.

مزيكته معروفة بأنها بتتكلم عن موضوعات مهمة في المجتمع المصري، ودايما بيحاول يعبر عن هموم الشباب من خلال الأغاني اللي بتتكلم بلغة الجيل الجديد والكلمات اللي بيستخدموها. من أنجح أغانيه "باشا باشا" و"عالوضع" اللي اتقال عنها إنها مثال على إزاي ممكن نستخدم موسيقى الراب للتعبير عن واقع الشباب المصري بطريقة جادة وفي نفس الوقت مسلية.

وده خلى عنده جمهور كبير وأتعرف إنه واحد من الوجوه اللي بتتميز في ساحة الراب المصرية. كمان عنده حضور قوي على منصات السوشيال ميديا زي يوتيوب وتيك توك، وبيتواصل مع جمهوره وبيشاركهم تجاربه وإبداعاته في المزيكا.

زياد ظاظا © redbull

زياد ظاظا عنده القدرة إنه يكون واحد من الأصوات البارزة في الموسيقى العربية، خصوصًا مع استمراره في تطوير أسلوبه وكلامه عن مشاكل الشباب العربي.

وعشان كده اختارنا زياد ظاظا يبقى واحد من الرابرز في حفلة صدي صوت يوم 3 مايو في الفيوم وحفلة القاهرة يوم 10 مايو.

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